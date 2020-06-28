В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль

Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе Западную Украину охватили масштабные наводнения. В результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплены 7 500 жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Именно туда в среду мы срочно вылетели для координации действий органов власти", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, он воочию увидел ужасные последствия наводнений и как героически спасатели помогают людям.

"Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", - подытожил премьер-министр.

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