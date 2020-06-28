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Новости Паводки на Западной Украине
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В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль

В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль

Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе Западную Украину охватили масштабные наводнения. В результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплены 7 500 жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Именно туда в среду мы срочно вылетели для координации действий органов власти", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, он воочию увидел ужасные последствия наводнений и как героически спасатели помогают людям.

"Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", - подытожил премьер-министр.

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Топ комментарии
+5
В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144Хмельниччина.Полонне.

,про кого ж це?)))))
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28.06.2020 15:34
+2
І ці "грандіозні" плани уряд шмиги планує втиснути в 700 млн.грн.??? Це мені нагадало "300% доплат для медиків"...
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28.06.2020 15:31
+2
хоспаді! Ці Зє!льоні ідійоти вже накромсали Україну на шматки - маємо тепер "Западну Україну"!!!! От хіба це не сєпаратізьм в самом худшем відє???
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28.06.2020 18:13
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І ці "грандіозні" плани уряд шмиги планує втиснути в 700 млн.грн.??? Це мені нагадало "300% доплат для медиків"...
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28.06.2020 15:31 Ответить
В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9144Хмельниччина.Полонне.

,про кого ж це?)))))
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28.06.2020 15:34 Ответить
Доречніше було би - "Брехуну від лохторату".)))
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28.06.2020 17:43 Ответить
хоспаді! Ці Зє!льоні ідійоти вже накромсали Україну на шматки - маємо тепер "Западну Україну"!!!! От хіба це не сєпаратізьм в самом худшем відє???
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28.06.2020 18:13 Ответить
скоро будут писать - западенцы...
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28.06.2020 18:48 Ответить
вырубленные карпаты будут мстить долго, экосистема западной украины разрушена
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28.06.2020 22:33 Ответить
Еще вчера читал, что ущерб - 120 лямов гривень. Очень удивлялся, но как можно не верить-то??? Сегодня уже выделили 700 лямов. Те 580 лямов собираются украсть? Или вчера врали?
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29.06.2020 01:32 Ответить
 
 