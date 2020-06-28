Сотрудница полиции Ривного, находясь за рулем в нетрезвом виде, наехала на двух пешеходов

Сотрудница полиции, находившаяся в нетрезвом состоянии, осуществила наезд на пешеходов в Ривном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

В полицию поступило сообщение, что на улице 16-го июля областного центра водитель автомобиля "Nissan", которая, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, осуществила наезд на двух пешеходов.

Патрульные полицейские установили, что за рулем авто находится сотрудница полиции. Поэтому на место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Установлено, что 31-летняя жительница Ривного, старший следователь следственного управления полиции области, выезжая автомобилем задним ходом, допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по улице 16-го июля.

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У 33-летней женщины медики диагностировали ушибы коленей, а у 28-летней - ушиб спины. Обоих после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

31-летняя полицейская по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась. На нее полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

Кроме того, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. По результатам проверки сотрудница полиции будет уволена из органов Национальной полиции. Также ее непосредственного руководителя уволят из должности, а руководителя отдела, где работала женщина - привлекут к дисциплинарной ответственности.

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