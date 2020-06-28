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Нацполиция (16194) Ровно (519) наезд (28)

Сотрудница полиции Ривного, находясь за рулем в нетрезвом виде, наехала на двух пешеходов

Сотрудница полиции Ривного, находясь за рулем в нетрезвом виде, наехала на двух пешеходов

Сотрудница полиции, находившаяся в нетрезвом состоянии, осуществила наезд на пешеходов в Ривном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

В полицию поступило сообщение, что на улице 16-го июля областного центра водитель автомобиля "Nissan", которая, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, осуществила наезд на двух пешеходов.

Патрульные полицейские установили, что за рулем авто находится сотрудница полиции. Поэтому на место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Установлено, что 31-летняя жительница Ривного, старший следователь следственного управления полиции области, выезжая автомобилем задним ходом, допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по улице 16-го июля.

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У 33-летней женщины медики диагностировали ушибы коленей, а у 28-летней - ушиб спины. Обоих после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.

31-летняя полицейская по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась. На нее полицейские составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственный бюро расследований.

Кроме того, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование. По результатам проверки сотрудница полиции будет уволена из органов Национальной полиции. Также ее непосредственного руководителя уволят из должности, а руководителя отдела, где работала женщина - привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Топ комментарии
+10
она была явно "под прикрытием"
ну , или "под мухой", так точнее
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28.06.2020 15:49
+10
Корабельная сосна наверное чья-нибудь? Соснула лишнего и за руль. Полное чувство безнаказанности сделало своё дело. Хорошо, что без смертей обошлось.
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28.06.2020 16:04
+9
Сначала подчинись, потом обжалуй (с)
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28.06.2020 15:53
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она была явно "под прикрытием"
ну , или "под мухой", так точнее
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28.06.2020 15:49 Ответить
Недореформированная министром Аваковым Сотрудница полиции Ривного, находясь за рулем в нетрезвом виде, наехала на двух пешеходов

================
так правильнее будет
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28.06.2020 16:22 Ответить
это не отменяет того, шо она была явно "под прикрытием"......
её спецом там оставили
неужели не понятно?
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28.06.2020 16:37 Ответить
Сначала подчинись, потом обжалуй (с)
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28.06.2020 15:53 Ответить
сначала сдохни...
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28.06.2020 15:59 Ответить
Да им все позволено ведь стражи закона выше закона.
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28.06.2020 15:55 Ответить
Так у нее же есть исключительное право на насилие по словам Авакава. Так что пускай пешеходы подчиняются а потом обжалуют в портновских судах
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28.06.2020 15:56 Ответить
А спорим ей за ето ничего серьезного не будет?
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28.06.2020 15:58 Ответить
да может и так если
1 пешеходы было масса
2 если она чья то соска дочка подстилка жона...
3 либо у нее на кое кого из сильных мира сего есть компромат и они ей просто сделают вольную в суде...
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28.06.2020 16:01 Ответить
ну это смотря корабельная сосна или абрикос дичка
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28.06.2020 16:13 Ответить
Правильно .Вместе бухали , вместе и пинок под зад получили .))
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28.06.2020 16:02 Ответить
Корабельная сосна наверное чья-нибудь? Соснула лишнего и за руль. Полное чувство безнаказанности сделало своё дело. Хорошо, что без смертей обошлось.
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28.06.2020 16:04 Ответить
Рюкзаков, ку-ку
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28.06.2020 16:09 Ответить
Украинская полиция воистину народная - какое население, такая и полиция. Культурный срез общества - пэрэсичный украинец... Откуда нам иметь другую полицию. Вот бы немцев нанять, или японцев...
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28.06.2020 16:13 Ответить
все чтобы не сказал - мало...
ненавижу пянь за рулем (какого бы роду-племени оно не было)
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28.06.2020 16:14 Ответить
І Аваков "здесьнипричем"... Він з нею не пив.
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28.06.2020 16:49 Ответить
Колись казали так - як побачиш на одній стороні вулиці двох бандитів,а на другій двох ментів - то краще перейти туди де бандити...Менше шансів що появляться проблеми...Потім була реформа,"чисті очі","чисті руки"...і все вернулось на круги своя...Мусор лишився мусором,і як казав колись теперішній главний мусор - "мусора нє люді"...
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28.06.2020 16:53 Ответить
Надеюсь потерпевшие это слуги народа?
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28.06.2020 17:00 Ответить
а по ментовским сериалам они не пьющие,не дающие.....просто ангелы чистые....ничего не берущие в руки...
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28.06.2020 17:08 Ответить
а де селфі з поліціянткою?
не так давно .так гордились?
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28.06.2020 17:19 Ответить
Что может быть хуже пьяной женщины за рулем- только пьяная женщина- полицейский
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28.06.2020 17:27 Ответить
а кацапка Татьяна Флай , як і всі кацапки
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28.06.2020 21:59 Ответить
От баба не, баба не.
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28.06.2020 17:32 Ответить
І чому я не здивований...
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28.06.2020 18:04 Ответить
как говорится: пути ГОСПОДНИ неисповедимы.... никто не знает когда конец земной придёт к каждому из нас, где, и как, и от кого...!?
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28.06.2020 18:09 Ответить
а на якій підставі вона відмовилась від експертизи, та шо їй за це буде???
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28.06.2020 18:22 Ответить
Пороки всех прошлых лет, а именно- безнаказанность милиции-полиции, сегодня уже не проходят. И это явный позитив!
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28.06.2020 18:37 Ответить
Уверен?
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28.06.2020 18:52 Ответить
Уже давно не удивляюсь! Один раз - это случайность, но много раз подряд - уже закономерность! Да, кстати, "повода" для отставки верного пса сАбакова так "и не будет"!
Ментам можно похищать людей, пытать и насиловать, убивать детей "в тире", заниматься рекитом и бандитизмом, давить в пьяном виде людей и сАбаков тут "нипричем"!
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28.06.2020 20:19 Ответить
Хиба тут нэ запьеш.
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28.06.2020 20:33 Ответить
не нужно там ходить ,где пьяные Аваковцы ездят. Задрали эти пешеходы,негде и с будуна полицаю проехать.
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28.06.2020 21:56 Ответить
Корова немытая.
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29.06.2020 01:17 Ответить
"от прохождения освидетельствования отказалась"- типово для мусорів. Багато ви чули новин де мусора після ДТП вимагали проходження експертизи для себе?
І повертаючись до лібералізації обігу зброї: нормальній людині отримати навіть гумостріл не реально, а ось таким мусорам без проблем. Вони у нас взірець законослухняності і самоконтролю.
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29.06.2020 08:51 Ответить
 
 