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Украина вошла в предварительный перечень стран, с которыми ЕС откроет границы, - Euronews

Украина вошла в предварительный перечень стран, с которыми ЕС откроет границы, - Euronews

По данным Euronews, Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Обсуждение списка еще продолжается, к утру пятницы, 26 июня, окончательное согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто.

Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

По-прежнему закрытым въезд может остаться для граждан США, Бразилии, Катара и России, поскольку в этих странах наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.

Смотрите также: Европейский Союз и ВОЗ передали Украине средства защиты для более чем 50 больниц. ФОТО

Источники Euronews в Брюсселе отмечают, что до сих пор идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд, и списки еще могут меняться.

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Топ комментарии
+8
Еще бы ведь скоро сбор урожая.
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28.06.2020 15:57
+4
Не показывайте на людях свой идиотизм,я уже скоро прадедушкой буду и обеспечиваю себя из школьного возраста и не только себя.Видимо судишь по себе.
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28.06.2020 18:18
+3
Заробітчани і так їздять
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28.06.2020 16:02
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Еще бы ведь скоро сбор урожая.
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28.06.2020 15:57 Ответить
Заробітчани і так їздять
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28.06.2020 16:02 Ответить
Едут те у кого рабочие визы,а ЕС нужны сезонники,наши ,,туристы 90 денники,, из биопаспортами.
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28.06.2020 16:04 Ответить
пусть едут, тебе какое дело? их же мамка не кормит как тебя)))
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28.06.2020 17:49 Ответить
Не показывайте на людях свой идиотизм,я уже скоро прадедушкой буду и обеспечиваю себя из школьного возраста и не только себя.Видимо судишь по себе.
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28.06.2020 18:18 Ответить
а в чем мойидиотизм? то что ты дурная малолетка видно даже олухам))) прадедушка, у тебя сцикун еще лысый)))
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28.06.2020 18:38 Ответить
По твоим постам видно, что ты тупень и мозги у тебя из соломы
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28.06.2020 19:28 Ответить
опа, юный ольгинец, заблудился? чебурнет в другом месте
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28.06.2020 21:24 Ответить
Соответственно повышенный спрос на украинцев.
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28.06.2020 16:36 Ответить
Ну мордва сраная не нужна нигде, алкаши и лентяи
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28.06.2020 16:46 Ответить
И именно на сезонных 90 дневых.Получить постоянную работу с рабочей визой очень тяжело да и то на строительство и на предприятия а в сельском хозяйстве работодателю нужны только сезонники.
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28.06.2020 17:31 Ответить
Сьогодні читала, що нам не дозволили в'їзд в ЄС з 1 липня. Кожні два тижні будуть переглядати ситуацію і приймати рішення.
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28.06.2020 16:03 Ответить
До кінця липня дозволять як дозволили при зборі полуниці та ранніх овочів не дивлячись на епідемію.
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28.06.2020 16:07 Ответить
Гастеры гнущие горба в толерастичной Ывропке растрояца если не пустят
а уже не пустили. Зато тут на заводах Ахметки и Бабломойского рабы вкалывают за ещё большие копейки...а 73% ЗЕбилов ждут конца эпохи бедности от ЗЕкловуна и его Тупика 95. А ну да... ещё 73% ЗЕбильё ждёт конца эпохи олигархата..просто надо дать кловуну ещё 100 дней.
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28.06.2020 16:08 Ответить
Ну вот когда разрешат- тогда и будет предметный разговор. Пока это слухи.
Кстати, при въезде в Германию(кроме двух федеральных земель) с Украины надо уйти на самоизоляцию нв 14 дней, либо сделать ПЦР-тест, который покажет негативный результат. Так что так просто тоже не приедешь
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28.06.2020 16:09 Ответить
Які землі? Головне, не Берлін...
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28.06.2020 19:39 Ответить
Как раз Берлин и Северный Рейн-Вестфалия.
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28.06.2020 21:46 Ответить
Результат ПЦР-теста сообщают через 2е суток. А где люди будут ждать результата теста?
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29.06.2020 04:52 Ответить
открываю лаптеевые СМИ , а они все на нашего клоуна гонят ,чем он им не угодил ?
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28.06.2020 16:15 Ответить
Не достаточно клоун.
А вообще готовятся к войне с нами.
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28.06.2020 18:09 Ответить
Здобулыперемога!
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28.06.2020 16:16 Ответить
Ура, набутылочная страна!
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28.06.2020 16:48 Ответить
Відповідь України повинна бути сіметричної.
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28.06.2020 16:16 Ответить
это какая то оголтелая русофобия !
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28.06.2020 16:19 Ответить
Потушить пожар на территории военной части в Каменке рассчитывают к вечеру.
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28.06.2020 16:24 Ответить
Пожар предваряли учения артиллеристов. По предварительной информации, снаряд угодил в сухую траву.
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28.06.2020 16:25 Ответить
А я то думаю, чому степашка так старається з рекордною кількістю хворих, а воно он, що на кону, уроди, дайте статистику по українцям,
що пройшли 14- ти денний карантин в Польщі,
от там реальні дані про стан з цією заразою у нас. Але хіба у них стане на це мізків....
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28.06.2020 16:42 Ответить
новина застаріла, остання що бачив на правді - менше 20 країн і України там немає.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/27/7111567/
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28.06.2020 16:45 Ответить
Дивна новина, незрозуміло кому вірити. Оскільки вчора була інформація на УП з посиланням на європейский ресурс, в якому ЕС вирішив не відкривати кордон для українців з 1.07.
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28.06.2020 18:01 Ответить
так что, можно заказывать билеты и искать жилье через букинг? хочу в Черногорию или Хорватию.
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28.06.2020 19:16 Ответить
На цензоре ты можешь мечтать и о мальдивах
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28.06.2020 19:31 Ответить
а для тебя мальдивы предел мечтаний? 700 баксов 7 дней и ночей вместе с перелетом. много?
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28.06.2020 19:32 Ответить
гастербайтеры нужны в первую очередь, зачем свою страну строить, надо европу поддерживать на плаву
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28.06.2020 22:30 Ответить
 
 