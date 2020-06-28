Украина вошла в предварительный перечень стран, с которыми ЕС откроет границы, - Euronews

По данным Euronews, Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Обсуждение списка еще продолжается, к утру пятницы, 26 июня, окончательное согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто.

Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

По-прежнему закрытым въезд может остаться для граждан США, Бразилии, Катара и России, поскольку в этих странах наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.

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Источники Euronews в Брюсселе отмечают, что до сих пор идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд, и списки еще могут меняться.