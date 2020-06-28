Украина вошла в предварительный перечень стран, с которыми ЕС откроет границы, - Euronews
По данным Euronews, Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Обсуждение списка еще продолжается, к утру пятницы, 26 июня, окончательное согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто.
Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.
По-прежнему закрытым въезд может остаться для граждан США, Бразилии, Катара и России, поскольку в этих странах наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.
Источники Euronews в Брюсселе отмечают, что до сих пор идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд, и списки еще могут меняться.
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а уже не пустили. Зато тут на заводах Ахметки и Бабломойского рабы вкалывают за ещё большие копейки...а 73% ЗЕбилов ждут конца эпохи бедности от ЗЕкловуна и его Тупика 95. А ну да... ещё 73% ЗЕбильё ждёт конца эпохи олигархата..просто надо дать кловуну ещё 100 дней.
Кстати, при въезде в Германию(кроме двух федеральных земель) с Украины надо уйти на самоизоляцию нв 14 дней, либо сделать ПЦР-тест, который покажет негативный результат. Так что так просто тоже не приедешь
А вообще готовятся к войне с нами.
що пройшли 14- ти денний карантин в Польщі,
от там реальні дані про стан з цією заразою у нас. Але хіба у них стане на це мізків....
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/27/7111567/