Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли председатель правящей партии "Слуги народа" Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру (Корниенко. - Ред.). Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между парнями, не допустимое или допустимое "где-то в бане", где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну, так случилось. Но для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться", - отметил вице-спикер.

Стефанчук также назвал Корниенко "очень порядочным человеком".

"Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", - подытожил заместитель главы парламента.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.

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