Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень"
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли председатель правящей партии "Слуги народа" Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру (Корниенко. - Ред.). Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между парнями, не допустимое или допустимое "где-то в бане", где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну, так случилось. Но для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться", - отметил вице-спикер.
Стефанчук также назвал Корниенко "очень порядочным человеком".
"Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", - подытожил заместитель главы парламента.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой". Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.
Пожалуйста, подождите...
1. Кучма ( первые выборы, красный директор )
2. Симоненко (ком. партия, вторые выборы Кучмы)
3. Янукович ( вор с двумя ходками, зав.гар.)
4. Зеленский ( актёр, клоун)
И после этого они ещё смеют кого то в чём то обвинять!
Украиноязычные не ругаются матом? На улицу выйди!
Це питання не україномовних і російськомовних, це питання гарних манер, виховання і поваги.
Речь же не идёт о том, что спикер с трибуны назвал свою коллегу "бабой"!
А сам, браточек, кем будешь? Учителем младших классов?
Это когда пиво соседке будешь подливать в чашку, ей расскажешь про свои куртуазные подвиги - как ты толстозадых бухгалтерш с химической завивкой очаровывал, обрызгавшись шипром и галантно поднося коробочку конфет "Мишка в дупле".
А что, иметь высшее образование, или не дай Бог несколько, для вас, зеленых быдляков, признак классового врага?
А каких ВУЗОВ и тибя дипломчики имеются, о ведущий специалист трёх министерств?
Не стесняйся, скажы, мы поймём!
О мой трижды министр!
ПС: А каких ВУЗОВ и тибя дипломчики имеются, о ведущий специалист трёх министерств?
Не стесняйся, скажы, мы поймём!
ПС: Писать без ошибок научись, или хотя бы (научись) включать автокорректор.
Головний спеціаліст державного органу 2,27 1,45 1,39 Адміністратор 1,45 1,45 Провідний спеціаліст державного органу 8 1,79 1,33 1,08 Спеціаліст державного органу 9 1,65 1,08 1
Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-dolzhnostnye-oklady-v-gosorganax-2019
Ты в сваих министерствах дворником или сантехником на пол ставки?
...
Ще один зе-мачо !
Думал имбицильнее лишнехромосомов не бывает, а нет! Есть зЕбилы...
Танька - смелая и умелая
В воровских делах и в любви,
Аккуратная и развратная,
Но душою с ней не криви.
Как красавица Танька нравится
И писателям, и слугам,
Композиторам, инквизиторам,
Музыкантам и докторам.
разве кто то обижен, что эти клованы членограя просят прощения ?
наоборот, Лохи хотелти увидеть, как членограй
подпрыгнет, выкурит все айкосы и будет восклицать
"БАБАДАБАБАДАБАБАДА"
это будет улётный нумер кварталл95
Карабельной Сосны
презедентвыкуритвсеайкосы!
бабада бабада