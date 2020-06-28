Оккупанты блокируют доступ в Крыму к Цензор.НЕТ и еще 29 украинским сайтам, - правозащитники

По сравнению с мартом этого года ситуация с блокировкой украинских сайтов в оккупированном Крыму ухудшилась. Оккупационные власти полностью заблокировали еще как минимум 4 сайта крупных украинских медиа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

В Крыму 8 провайдеров в 7 крупных населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме того, как минимум 4 украинских информационных сайта у этих провайдеров доступны только частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, который был проведен в июне 2020 года.

По состоянию на конец июня, эти провайдеры не дают доступ минимум к 30 сайтам, свободно работающим на подконтрольной Украине территории: Цензор.НЕТ, QHA, Радио Хаят, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, 5 канал, Blackseanews, Фокус, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Левый берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Обозреватель, Украинская правда, РБК Украина, Укринформ, Зеркало недели, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства реинтеграции ВОТ Украины и сайт организации Хизб ут-Тахрир.

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Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 8 разных провайдеров в 7 крымских населенных пунктах: Белогорск, Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялта, Красноперекопский район и Бахчисарай.