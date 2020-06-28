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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты блокируют доступ в Крыму к Цензор.НЕТ и еще 29 украинским сайтам, - правозащитники

Оккупанты блокируют доступ в Крыму к Цензор.НЕТ и еще 29 украинским сайтам, - правозащитники

По сравнению с мартом этого года ситуация с блокировкой украинских сайтов в оккупированном Крыму ухудшилась. Оккупационные власти полностью заблокировали еще как минимум 4 сайта крупных украинских медиа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

В Крыму 8 провайдеров в 7 крупных населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети.  Кроме того, как минимум 4 украинских информационных сайта у этих провайдеров доступны только частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы, который был проведен в июне 2020 года.

По состоянию на конец июня, эти провайдеры не дают доступ минимум к 30 сайтам, свободно работающим на подконтрольной Украине территории: Цензор.НЕТ, QHA, Радио Хаят, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, 5 канал, Blackseanews, Фокус, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Левый берег, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Обозреватель, Украинская правда, РБК Украина, Укринформ, Зеркало недели, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства реинтеграции ВОТ Украины и сайт организации Хизб ут-Тахрир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы, - Турчинов

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 8 разных провайдеров в 7 крымских населенных пунктах: Белогорск, Севастополь, Симферополь, Керчь, Ялта, Красноперекопский район и Бахчисарай.

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Топ комментарии
+5
хто б сумнівався?
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28.06.2020 16:33
+3
Плохо блокируют... тут полно запутинских провокаторов-любителей.
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28.06.2020 16:41
+3
Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 955
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28.06.2020 18:44
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хто б сумнівався?
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28.06.2020 16:33 Ответить
А Игорь л з крысму? Бо Толик Гриценко негодуе =)
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28.06.2020 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1**********
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28.06.2020 17:26 Ответить
И не говори, горе то какое
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28.06.2020 17:34 Ответить
Горе то в параші, бо витік радіації, знов щось наї....ль. А нас так собі, горенько
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28.06.2020 17:47 Ответить
Збереження психологічної рівноваги кримовати
- перш за все
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28.06.2020 16:41 Ответить
Плохо блокируют... тут полно запутинских провокаторов-любителей.
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28.06.2020 16:41 Ответить
Петушарий - с порванным очком первый из них ! ))
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28.06.2020 19:17 Ответить
А ви хіба американець?
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28.06.2020 16:53 Ответить
А Украина отомстила, - в отместку https://fbc.net.ua/news/ekonomika/ukraina-snyala-sanktsii-s-predpriyatij-ordlo/ сняла санкции с с восьми компаний, которые три года были под санкциями в связи с агрессией против Украины...
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28.06.2020 16:53 Ответить
Интересно, почему мой не блокируют, я там кацапоидных тварей полощу по полной, мне было бы приятно быть в одном списке с такими уважаемыми изданиями(за исключением парочки), не дорабатываю, будем исправляться
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28.06.2020 16:57 Ответить
працює з Opera-mini
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28.06.2020 17:02 Ответить
у них не будут подобные каналы существовать, которые против рефии и рефиянцев будут гнать.А в Украине 90% каналов сепарские и вражеские.
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28.06.2020 17:18 Ответить
И что в этом удивительного,ведь мы тоже блокируем кацапские сайты.
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28.06.2020 17:39 Ответить
Ватнік сказал што "односторонняя связь на русайтах не інтересноє гамно"
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28.06.2020 18:18 Ответить
Мы, это кто? Зебильно-рыговская шобла?
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28.06.2020 19:47 Ответить
я так зрозумів, що воно позбавлено можливості коментувати
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28.06.2020 18:20 Ответить
Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1963
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28.06.2020 18:25 Ответить
Окупанти блокують доступ у Криму до Цензор.НЕТ і ще 29 українських сайтів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 955
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28.06.2020 18:44 Ответить
Я как-то вчера прошел по вирусной ссылке на одну статью и оказалось что она висит на Рамблер ру.Похоже блокировку с этой помойки уже сняли по тихому или ее вообще не блокировали.ХЗ
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28.06.2020 19:02 Ответить
Зато "наши" крысчане через границу как Фигаро рысачат.. Интересно по каким аусвайсам их ФСБ в Украину пускает?
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28.06.2020 19:44 Ответить
Якщо готують завдати удар по Україні їм (окупантам) там лишні очі і вуха ні до чого, тому почнуть закручувати гайки поступово але сильно щоб привикали не їздити за Турецький вал і не дивитись скільки там зброї і військ у окупантів. Щоб рефлекс Павлова вироблявся, мовляв в Крим не можна. Це повинно бути дзвіночком для української розвідки і Генштабу.
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28.06.2020 20:32 Ответить
Какой привет, такой и ответ!
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28.06.2020 21:21 Ответить
какая программа есть для осуществления деокупации крыма? перекрыли всё? свет, газ? воду? закрыли пропускные пункты? зелень га?
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28.06.2020 22:27 Ответить
И не только в Крыму И очень давно
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29.06.2020 01:24 Ответить
 
 