На Харьковщине мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне, он госпитализирован, - Нацполиция

В Харьковской области 34-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне на территории собственного домовладения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

27 июня около 23:40 в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковщины.

"Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна. Мужчина с ожогами руки и лица доставлен в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".