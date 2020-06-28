На Харьковщине мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне, он госпитализирован, - Нацполиция
В Харьковской области 34-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне на территории собственного домовладения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
27 июня около 23:40 в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковщины.
"Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна. Мужчина с ожогами руки и лица доставлен в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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я теж так вважаю
але ж Дарвінівський відбір тут є дочого
То він пропонував переселятися під поверхню Землі.
І грітись коло Земного ядра.
В смысле поворотом крана и зажиганием спички.