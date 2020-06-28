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На Харьковщине мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне, он госпитализирован, - Нацполиция

На Харьковщине мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне, он госпитализирован, - Нацполиция

В Харьковской области 34-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне на территории собственного домовладения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

27 июня около 23:40 в полицию поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковщины. 

"Полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. В результате происшествия повреждена летняя кухня и окна. Мужчина с ожогами руки и лица доставлен в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Мужчина перерезал газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку в Соломенском районе Киева. ФОТО

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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Топ комментарии
+7
еще один захотел на шару ключи от нового дома получить от гидранта
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28.06.2020 17:13
+2
Точно ЗЕбіл
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28.06.2020 17:17
+2
На Харьковщине мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне, он госпитализирован, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2517
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28.06.2020 17:26
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еще один захотел на шару ключи от нового дома получить от гидранта
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28.06.2020 17:13 Ответить
гидрант на армию никогда не даст, а квартиры из бюджета хотят.
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28.06.2020 17:17 Ответить
Точно ЗЕбіл
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28.06.2020 17:17 Ответить
может, так заправили на газовой заправке в Чугуеве? Таким газом, в непроверенный баллон с негодным редуктором? У меня нет других идей, кроме как зажечь плиту спичкой. Можно зажигалкой. Можно искрой. Но газ необходимо воспламенить, шобы стушить рататуй, капоната или минестроне, либо поджарить растегаи...
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28.06.2020 17:24 Ответить
Щоб ти так все життя отримував на шару...
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28.06.2020 18:19 Ответить
а в Киеве горит багатоповерхивка рядом с обрушенной....???
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28.06.2020 17:17 Ответить
Ще один хотів нову квартиру у Києві.
Всі хто бажає квартиру в Києві до того, як дзвонити 104 дзвоніть в Адмінстрацію президента з запитанням, дадуть чи ні.
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28.06.2020 17:18 Ответить
Так, срочно выдать музчине квартиру в Киеве!
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28.06.2020 17:19 Ответить
Замерз, что-ли?
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28.06.2020 17:20 Ответить
На Харьковщине мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне, он госпитализирован, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2517
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28.06.2020 17:26 Ответить
Ну при чём тут Дарвин?
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28.06.2020 17:30 Ответить
Премия Дарвина.
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28.06.2020 17:34 Ответить
А вы сами читали, за что её дают?
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28.06.2020 17:56 Ответить
ви хотіли сказати, що тут премія Дарвіна ні до чого
я теж так вважаю
але ж Дарвінівський відбір тут є дочого
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28.06.2020 18:12 Ответить
Природный отбор описан Ламарком а не Дарвином. Дарвин скорее известнен как теоретик обезьяновой теории происхождения человека.
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28.06.2020 19:14 Ответить
тобто, премія має називатись Ламарковою?
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28.06.2020 19:49 Ответить
Ламарк считается основоположником теории эволюции в природе. Дарвин лишь облёк её в популярную художественную прозу для простолюдинов.
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28.06.2020 19:55 Ответить
ну, так питання "до чого тут Дарвін" відпало?
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28.06.2020 21:26 Ответить
Как основоположник, он тут нiдочого.
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28.06.2020 21:30 Ответить
решил паприколу кватирку получить, впрочем так же как и голосовал..
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28.06.2020 17:29 Ответить
Мало того, он её доказал практически.
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28.06.2020 17:57 Ответить
Пора вводить обязательную установку газооанализаторов-тсекателей.Хотя как мне кажется что это газовщики халтурят экономя на деодоранте так как сам газ без вкуса и запаха вот люди и не восринимают на запах утечку газа.
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28.06.2020 17:35 Ответить
P.S.Сколько жизней сохранило бы такое нехитрое устройство.https://www.youtube.com/watch?v=aVypk7TqX7g
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28.06.2020 18:57 Ответить
Я в детстве так делал, чтоб пламя было на полметра.
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28.06.2020 17:44 Ответить
Чтоб сгущёнка быстрей карамелизовывалась?
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28.06.2020 18:49 Ответить
Точно говорю, сейчас много шизиков решило, что их время пришло.
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28.06.2020 17:44 Ответить
при Порошенке такого не было
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28.06.2020 18:04 Ответить
Вооот... а покупали бы газ в мордоре и не было бы ничего. Ихний газ не взрывается - он только хлопает...
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28.06.2020 17:56 Ответить
простой бытовой конфликт ,у меня сосед чуть не взорвал баллон газа из за жены
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28.06.2020 18:02 Ответить
а газ Мы уже давно не покупаем в мордоре
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28.06.2020 18:03 Ответить
сама намазана накурена ,гляди дождешься у меня
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28.06.2020 18:01 Ответить
а у нас взорвался Газ , а у вас ?
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28.06.2020 18:06 Ответить
Можно всю страну переводить с газа на электричество! чтобы плиты были электрические - индукционные плиты и чтобы отопление тоже было электрическое! Для этого нужно строить больше АЭС - самая дешевая и самая по объему энергии и самая экологическая выработка электричества! А свой Украинский газ можно продавать будет отсталым странам, которые пользуются газом! Украина должна уже сейчас начинать внедрять план реализации перевода Украины с газа на электричество и начинать его делать! Это в будущем будет топовым поступком, если сейчас Украина это начнет делать! Потому что газ - это ресурс, который истощается! И все страны рано или поздно будут переходить на электричество и нефть тоже истощается и тоже будут машины на электричество переводить! Это нужно уже сейчас начинать делать и тогда страна очень сильно от этого в перспективе выиграет! Нужно строить надежные АЭС и не экономить ни на чем! И нужно запускать предприятия по созданию перевода массового Украины на электричество! Плиты индукционные, электро котлы, https://optimax.com.ua/ э лектрорадиаторы, и т.д. А тот, кто будет строить эти предприятия, тот станет олигархом! И также должен быть принят закон по которому все новые дома должны строиться на электро всем - отопление, воды нагрев, плиты! И это в итоге будет дешево все в будущем потому что нужно больше АЭС построить и будет много электричества и значит оно будет дешевое! И будет электричество использоваться в гигантских объемах! Поставщик будет сказочно богат, а люди будут счастливы, что платежки небольшие! Выигрывают все!
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28.06.2020 18:37 Ответить
Крім побудови АЕС ще потрібно якось доставити ту кляту електрику споживачу. А діючі мережі, особливо 380 В - бац! - і не витримують. Поцікавтесь, як Нікополь та Марганець "електрифікували" після відмови від газу.
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28.06.2020 19:07 Ответить
это само-собой понятно, что нужно системы мощнее делать для такого потока! Кто будет заниматься изготовлением и прокладыванием этих коммуникаций и строительством будок новых, которые будут принимать мощность огромного переменного тока и так далее,то тот кто будет это все прокладывать - тоже нехило обогатится! Лучше конечно создать гос предприятия, чтобы деньги шли государству! Или можно смешано сделать и поделить между инвесторами и государством. Еще ж нужно создавать хранилища промышленные для хранения электричества при перепадах потребления когда, чтобы туда перенаправлять и не сбавлять выработку. Это большое дело и оно сделает Украину лучше намного!
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28.06.2020 19:31 Ответить
Можно поступить проще - перестать жить в человейниках.
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28.06.2020 21:33 Ответить
Ага. Був такий пєвєц рєволюціі в СРСР, Гастєв.
То він пропонував переселятися під поверхню Землі.
І грітись коло Земного ядра.
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29.06.2020 00:27 Ответить
такі пожар, а на позняках навіть кішки підшмаленої не знайшли
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28.06.2020 19:26 Ответить
Между первой и второй - перерывчик небольшой!
В смысле поворотом крана и зажиганием спички.
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28.06.2020 20:12 Ответить
 
 