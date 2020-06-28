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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Мироновского и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Мироновского и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82-мм минометы.

А вблизи Старогнатовки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", террористы использовали против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ на действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские воины открывали огонь. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб 27 июня на Донбассе, - священник Андрей Любунь

Итоги за прошлые сутки

27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерийских систем 122 калибра, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована вблизи 10 населенных пунктов: Водяное, Авдеевка, Гранитное, Светлодарск, Марьинка, Широкино, Новотошковское, Крымское, Орехово и Верхнеторецкое.

За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще трое военнослужащих получили ранения.

27 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 16 преступлений. Из них 2 кражи, 11 случаев незаконного обращения с наркотиками и два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлены 75 административных правонарушений.

Читайте также: В районе Марьинки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен сапер, - пресс-центр ОС

Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 1 076 человек. В сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 395 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.

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Топ комментарии
+5
А чому ви постійно пишете "найомнікі"? Ви перевіряли їх договори найму? А раптом там був кадровий русскій військовий! Малоімовірно, канєшно. Але такі випадки бували. )))
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28.06.2020 18:09
+3
Якраз не малоймовірно. Малоймовірно, що ордловські мавпи без дозволу ******* шмаляють
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28.06.2020 18:15
+1
Хвантазія у вас аж страшно
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28.06.2020 18:26
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А чому ви постійно пишете "найомнікі"? Ви перевіряли їх договори найму? А раптом там був кадровий русскій військовий! Малоімовірно, канєшно. Але такі випадки бували. )))
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28.06.2020 18:09 Ответить
Якраз не малоймовірно. Малоймовірно, що ордловські мавпи без дозволу ******* шмаляють
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28.06.2020 18:15 Ответить
Я думаю, щр термін російські окупанти як мінімум краще відображає.
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28.06.2020 18:28 Ответить
Треба робити бомби з хворобами біологічними і по окупантам ними валити! Можна ще щурів і бліх і клопів їм в окопи запустіть.Можно ще бомби з горючою сумішшю, щоб не тільки вибух був, а ще й пожежа велика. Можна ще газ випробовувати різний в бомбах. Можна отрути ще різні використовувати! Війна - це час для створення озброєнь і випробувань!!!
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28.06.2020 18:20 Ответить
Хвантазія у вас аж страшно
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28.06.2020 18:26 Ответить
Так це не фантазія, а це потрібно реалізовувати!
Щоб знищити паразитів - окупантів, то для цього всі засоби хороші! Загарбники повинні потрапити в справжнє Пекло наяву!
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28.06.2020 18:41 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5427

..
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28.06.2020 18:29 Ответить
http://day.kyiv.ua/uk/news/280620-prokuratura-***********-nadala-novyy-dokaz-shcho-mh17-zbyly-rosiyany-z-buka Прокуратура Нідерландів надала новий доказ, що MH17 збили росіяни з "Бука" | Газета «День»
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28.06.2020 18:39 Ответить
Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Миронівського та Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5829
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28.06.2020 18:42 Ответить
Якщо журналісти пишуть найманці, тоді пишіть українскі повстанці, чи зелені партизани . Бо регулярна армія розудушить будь-якого найманця як клопа на бемберезі. А от пратизани, ці будуть воювіати хоч цілу столітню війну з найманцями, оскільки вони є міліція, тобто не регулярні військові формування з аматорів, які взяли зброю.
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28.06.2020 20:26 Ответить
 
 