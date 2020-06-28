Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Мироновского и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала суток 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82-мм минометы.
А вблизи Старогнатовки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", террористы использовали против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В ответ на действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские воины открывали огонь. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.
На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.
Итоги за прошлые сутки
27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерийских систем 122 калибра, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована вблизи 10 населенных пунктов: Водяное, Авдеевка, Гранитное, Светлодарск, Марьинка, Широкино, Новотошковское, Крымское, Орехово и Верхнеторецкое.
За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще трое военнослужащих получили ранения.
27 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 16 преступлений. Из них 2 кражи, 11 случаев незаконного обращения с наркотиками и два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлены 75 административных правонарушений.
Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 1 076 человек. В сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 395 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.
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