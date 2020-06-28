Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Мироновского и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82-мм минометы.

А вблизи Старогнатовки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", террористы использовали против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В ответ на действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские воины открывали огонь. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

На трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

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Итоги за прошлые сутки

27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерийских систем 122 калибра, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована вблизи 10 населенных пунктов: Водяное, Авдеевка, Гранитное, Светлодарск, Марьинка, Широкино, Новотошковское, Крымское, Орехово и Верхнеторецкое.

За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще трое военнослужащих получили ранения.

27 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 16 преступлений. Из них 2 кражи, 11 случаев незаконного обращения с наркотиками и два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлены 75 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 1 076 человек. В сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 395 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.