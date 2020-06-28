РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 437 15
Донбасс (26950) Донецкая область (8770) Марьинка (713) КПВВ (330) Кириленко Павел (636)

КПВВ "Марьинка" работает, хотя оккупанты заявляют о закрытии своих пунктов пропуска, - глава Донецкой ОГА Кириленко

КПВВ

Два пункта пропуска с подконтрольной правительству стороны продолжают работать, хотя оккупационная власть ОРДО заявляет, что закрыла для пересечения свои КПВВ.

Как сообщает в Facebook председатель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, "Марьинка" пропускает людей ежедневно с 11:00 до 14:00, а "Новотроицкое" - с 7:00 до 18:00, передает Цензор.НЕТ.

"И еще в течение двух часов - до 20:00 - украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории", - отметил Кириленко.

В то же время, по его информации, "оккупационная "власть" отдельных районов Донецкой области заявляет о том, что закрыла для пересечения свои пункты пропуска".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты блокируют доступ в Крыму к Цензор.НЕТ и еще 29 украинским сайтам, - правозащитники

"Украинские пограничники предупреждают граждан, которые едут в сторону оккупированной территории, о возможном блокировании оккупантами въезда на контролируемую ими территорию. И в случае возвращения на контролируемую территорию такие граждане обязательно должны установить приложение "Дій вдома" и соблюдать режим самоизоляции. Те же, кто не имеет возможности установки приложения, при их согласии будут направлены в специально определенное место обсервации. Транспорт для этого и необходимый медицинский контроль организовала Донецкая ОГА, питание - при финансовой поддержке международных организаций", - отметил глава ОГА.

КПВВ Марьинка работает, хотя оккупанты заявляют о закрытии своих пунктов пропуска, - глава Донецкой ОГА Кириленко 01

Напомним, в Госпогранслужбе заявили, что наемники РФ препятствуют работе КПВВ "Новотроицкое", 28 июня ни один человек не прибыл с временно оккупированной территории.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Мироновского и Старогнатовки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Терористи зробили те, що повинна була зробити зевлада.
показать весь комментарий
28.06.2020 18:31
+3
А до короновируса привида не було.Пять рокив.Була влада украинцив-патриотив.
показать весь комментарий
28.06.2020 18:59
+2
«.......украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории»(с)
----------------
Какой-то театр абсурда........☹️
показать весь комментарий
28.06.2020 18:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терористи зробили те, що повинна була зробити зевлада.
показать весь комментарий
28.06.2020 18:31 Ответить
КПВВ "Марьинка" работает, хотя оккупанты заявляют о закрытии своих пунктов пропуска, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 5865
показать весь комментарий
28.06.2020 18:39 Ответить
«.......украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории»(с)
----------------
Какой-то театр абсурда........☹️
показать весь комментарий
28.06.2020 18:39 Ответить
С 14-го года продолжается.
показать весь комментарий
28.06.2020 18:43 Ответить
Я в курсе........
И все равно - театр абсурда.......
показать весь комментарий
28.06.2020 18:46 Ответить
Нет там никакого абсурда.Есть договорняки.Высших сторон.Я по работе объездил весь подконтрольный Донбасс с 16-го по 18-ый.Торецк-вообще не стреляем.(Хотя там расстояние минимальное)Широкино-палим вовсю.Павлополь/Гнутово-КПВВ-днём мир.И так далее...Высокие договаривающиеся стороны.
показать весь комментарий
28.06.2020 19:09 Ответить
Цензор , було вже? Продав собаку підтримав петушарія
Проросійський блогер-пропагандист Анатолій Шарій, оприлюднив скріншот банківського переказу, з якого випливає, що на його підтримку переказав 1000 грн. нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар
КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 1846
показать весь комментарий
28.06.2020 18:48 Ответить
КПВВ "Мар'їнка" працює, хоча окупанти заявляють про закриття своїх пунктів пропуску, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 8768
показать весь комментарий
28.06.2020 18:49 Ответить
Замість того щоб перекрити доступ, та ще і привід є - короновірус, так вони плачуться що бач терористи не пропускають ! Тьху ! Влада малоросів - сцикунів.
показать весь комментарий
28.06.2020 18:51 Ответить
А до короновируса привида не було.Пять рокив.Була влада украинцив-патриотив.
показать весь комментарий
28.06.2020 18:59 Ответить
Так прийшли ж новиє ліца і правільниє посони. Чому вони не закриють КПВВ?
показать весь комментарий
28.06.2020 19:15 Ответить
Ну такие же,видимо...Тут всё зависит от симпатий.Те открыли-патриоты.Эти не закрывают-вата.Всё субъективно.
показать весь комментарий
28.06.2020 19:19 Ответить
У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України

Неподалік лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.
Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?eid=ARDQAgl-iQ6Xds6KzEed9-************************************************-Nj5srQV2s пресцентр ООС
Деталі: Зазначається, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.
Пресцентр ООС повідомляє, що вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з'явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.
показать весь комментарий
28.06.2020 19:54 Ответить
Треба закрити усі КПВВ років на двадцять.
показать весь комментарий
28.06.2020 20:12 Ответить
Поставте там чергових юристів і оформляйте позови від імені громадян в міжнародні суди.Поставте росіян перед фактом що закриваєм на ремонт всі кордони між нами крім тих які контролюють орки ОРДЛО.Обрубуйте звязок з зараженими.
показать весь комментарий
28.06.2020 21:40 Ответить
 
 