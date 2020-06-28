КПВВ "Марьинка" работает, хотя оккупанты заявляют о закрытии своих пунктов пропуска, - глава Донецкой ОГА Кириленко
Два пункта пропуска с подконтрольной правительству стороны продолжают работать, хотя оккупационная власть ОРДО заявляет, что закрыла для пересечения свои КПВВ.
Как сообщает в Facebook председатель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, "Марьинка" пропускает людей ежедневно с 11:00 до 14:00, а "Новотроицкое" - с 7:00 до 18:00, передает Цензор.НЕТ.
"И еще в течение двух часов - до 20:00 - украинские пограничники на этом КПВВ готовы принимать тех, кто едет со стороны оккупированной территории", - отметил Кириленко.
В то же время, по его информации, "оккупационная "власть" отдельных районов Донецкой области заявляет о том, что закрыла для пересечения свои пункты пропуска".
"Украинские пограничники предупреждают граждан, которые едут в сторону оккупированной территории, о возможном блокировании оккупантами въезда на контролируемую ими территорию. И в случае возвращения на контролируемую территорию такие граждане обязательно должны установить приложение "Дій вдома" и соблюдать режим самоизоляции. Те же, кто не имеет возможности установки приложения, при их согласии будут направлены в специально определенное место обсервации. Транспорт для этого и необходимый медицинский контроль организовала Донецкая ОГА, питание - при финансовой поддержке международных организаций", - отметил глава ОГА.
Напомним, в Госпогранслужбе заявили, что наемники РФ препятствуют работе КПВВ "Новотроицкое", 28 июня ни один человек не прибыл с временно оккупированной территории.
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Какой-то театр абсурда........☹️
И все равно - театр абсурда.......
Проросійський блогер-пропагандист Анатолій Шарій, оприлюднив скріншот банківського переказу, з якого випливає, що на його підтримку переказав 1000 грн. нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар
Неподалік лінії розмежування волонтери, переселенці та військовослужбовці випустили 15-метровий прапор в бік окупованого Донецька.
Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?eid=ARDQAgl-iQ6Xds6KzEed9-************************************************-Nj5srQV2s пресцентр ООС
Деталі: Зазначається, що подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.
Пресцентр ООС повідомляє, що вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з'явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом.