В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому. ФОТОрепортаж
Сегодня, 28 июня, на фасаде школы №18 города Ривне открыта мемориальная доска трем ее выпускникам - героям АТО/ООС Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому, погибшим на Донбассе в 2017 и 2019 годах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Во дворе учебного заведения собрались военные, волонтеры, учителя, представители местной власти, много друзей и знакомых героев, сложивших головы, защищая Украину.
Кроме этого, сегодня, на аллее Славы Ривненского городского кладбища "Новое" состоялось возложение цветов к могиле каждого из героев АТО/ООС, которые отдали свою жизнь за Украину.
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Минає ніч, за нею й день спливає,
зливаючись в тривожні місяці.
Триває бій… Свинцевий дощ змиває
надії, як коштовні камінці.
Земля горить… В диму вже потопає
безмежне небо, тліє саду цвіт.
Та з попелища гордо виринає
самотня постать... й дивиться у світ.
Гарячий погляд розверзає небо -
її вмива біда потоком сліз.
Не окликайте постать цю! Не треба..
Душа чиясь це рине ввись.
Біль рани матерів і вдів нестерпний
холодний дощ її у глиб землі заб'є,
А бій в степу гібридний і вертепний
у пам'яті земній гніздо зів'є.
Поселить в нім дітей усіх загиблих,
збере докупи їхню всю рідню,
щоб крила янголів-мужів з Небес блакитних
синів закрили від пекельного вогню.
(пам"ятаємо)