В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 июня, на фасаде школы №18 города Ривне открыта мемориальная доска трем ее выпускникам - героям АТО/ООС Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому, погибшим на Донбассе в 2017 и 2019 годах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Во дворе учебного заведения собрались военные, волонтеры, учителя, представители местной власти, много друзей и знакомых героев, сложивших головы, защищая Украину.





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Кроме этого, сегодня, на аллее Славы Ривненского городского кладбища "Новое" состоялось возложение цветов к могиле каждого из героев АТО/ООС, которые отдали свою жизнь за Украину.

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