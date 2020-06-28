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В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 июня, на фасаде школы №18 города Ривне открыта мемориальная доска трем ее выпускникам - героям АТО/ООС Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому, погибшим на Донбассе в 2017 и 2019 годах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому 01

Во дворе учебного заведения собрались военные, волонтеры, учителя, представители местной власти, много друзей и знакомых героев, сложивших головы, защищая Украину.

В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому 02
В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому 03

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В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому 04

Кроме этого, сегодня, на аллее Славы Ривненского городского кладбища "Новое" состоялось возложение цветов к могиле каждого из героев АТО/ООС, которые отдали свою жизнь за Украину.

В Ривном открыли мемориальную доску 3 погибшим участникам АТО/ООС - Александру Андрияшеву, Тарасу Белоцкому и Виктору Прусскому 05

Также смотрите: Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+19
Слава Україні!
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28.06.2020 19:40
+13
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.06.2020 19:47
+10
Схиляю голову........
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28.06.2020 19:50
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Слава Україні!
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28.06.2020 19:40 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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28.06.2020 19:47 Ответить
Схиляю голову........
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28.06.2020 19:50 Ответить
Чому не називають війну - війною ?!
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28.06.2020 19:51 Ответить
Чому кордон України із окупантом досі відкритий ?
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28.06.2020 19:52 Ответить
Треба дітям пояснювати саме зараз про героїв, які захищають Україну. Тоді у сьогоднішніх проросійських сил не буде бажання і можливості оббріхувати наших захисників.
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28.06.2020 19:55 Ответить
Буде , ще й як буде . Діти ворогів зараз мають пріоритет при вступі до вищих навчальних закладів, на відміну від решти українців , потім вони будуть нами керувати , визначати внутрішню і зовнішню політику . Можете подякувати за це і порошенку і зеленському .
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28.06.2020 19:58 Ответить
У мене є добрі зв'язки з тими, хто працює у вишах. Нема особливих пріоритетів для вступу у серйозні виші. І цікаво чому я повинен дякувати Зе? Чекайте скоро вибори, бо слуги втрачають рейтинг.
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28.06.2020 20:04 Ответить
Діти з окупованих територій приймаються до вищих навчальних закладів без зно. Кого ще приймають таким чином ? Чим діти колабораціоністів і заручників кращі за українських дітей ?
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28.06.2020 20:06 Ответить
Не до всіх вишів, а до тих, де і так у багатьох нема бажання вчитися. До того ж після першої сесії багато таких студентів відраховують. Тому це досить слабенький бонус для цих дітей, які не повинні відповідати за своїх сепарських батьків.
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28.06.2020 20:10 Ответить
Вічна слава Героям України!
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28.06.2020 20:04 Ответить
Вже мабуть і немає ні міста, ні містечка, ні села..де не пішов на небо хтось..на тій війні..
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28.06.2020 20:22 Ответить
**
Минає ніч, за нею й день спливає,
зливаючись в тривожні місяці.
Триває бій… Свинцевий дощ змиває
надії, як коштовні камінці.

Земля горить… В диму вже потопає
безмежне небо, тліє саду цвіт.
Та з попелища гордо виринає
самотня постать... й дивиться у світ.

Гарячий погляд розверзає небо -
її вмива біда потоком сліз.
Не окликайте постать цю! Не треба..
Душа чиясь це рине ввись.

Біль рани матерів і вдів нестерпний
холодний дощ її у глиб землі заб'є,
А бій в степу гібридний і вертепний
у пам'яті земній гніздо зів'є.

Поселить в нім дітей усіх загиблих,
збере докупи їхню всю рідню,
щоб крила янголів-мужів з Небес блакитних
синів закрили від пекельного вогню.

(пам"ятаємо)
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28.06.2020 20:30 Ответить
Спасибо, Вам родители, за героев!
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28.06.2020 20:37 Ответить
6 год войны, могилизация украинцев продолжается
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28.06.2020 21:37 Ответить
А ***** вустами свого кума мертвечука називає війну ВНУТРІШНЬОУКРАЇНСЬКИМ КОНФЛІКТОМ. Дай Боже, їхнім дітям, онукам та ще й правнукам взнати такого пекельного "конфлікту" і таких самих втрат, яких зараз маємо ми.
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28.06.2020 22:17 Ответить
 
 