Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук
Первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Это первый вариант, который будет на обсуждение. Потому что мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра - оппозиция", - сказал он.
По словам Стефанчука, "для меня важно - это, во-первых, закрепление каталога прав оппозиции, а во-вторых, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились, независимо от того, какая будет власть".
По его словам, в правящей партии сейчас рассматривают как один из вариантов внесение в "тело" Конституции положения, что закон об оппозиции и изменения в него принимают 300 голосами.
"Один из таких вариантов сейчас на рабочей группе мы рассматриваем для того, чтобы ни одна последующая власть не планировала изменить это положение - 300 голосами", - сказал он.
"Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Я считаю, что он мог бы быть нормальным фактором для стабильности именно этого закона", - добавил Руслан Стефанчук.
Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.
Напомним, в мае первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент разрабатывает законопроект об оппозиции. 15 мая состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции. К июню она сформировала "общее видение".
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Лет так 20 назад с и сам сочинял такой законопроект...
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Не завтра, але вам слугам дійсно недовго залишилося.
Беда в том - что янелохОвцы, с того момента как янелох обдолбался, а беня рассказал о прелестях президентства, так они и стали кацапооппозицией Украине! Бенядиктовна подсчитай в суме, сколько лет на нарах, уже заработал янелох, только честно - одна уголовщина без политики, потом посягательство на территориальную целостность Украины (сдача территорий *****)...