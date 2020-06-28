РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10633 посетителя онлайн
Новости
1 690 16
ВР (27377) законопроект (3204) оппозиция (5273) Стефанчук Руслан (637)

Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук

Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук

Первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Это первый вариант, который будет на обсуждение. Потому что мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра - оппозиция", - сказал он.

По словам Стефанчука, "для меня важно - это, во-первых, закрепление каталога прав оппозиции, а во-вторых, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились, независимо от того, какая будет власть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Ясько разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма

По его словам, в правящей партии сейчас рассматривают как один из вариантов внесение в "тело" Конституции положения, что закон об оппозиции и изменения в него принимают 300 голосами.

"Один из таких вариантов сейчас на рабочей группе мы рассматриваем для того, чтобы ни одна последующая власть не планировала изменить это положение - 300 голосами", - сказал он.

"Это один из вариантов, который мы обсуждаем. Я считаю, что он мог бы быть нормальным фактором для стабильности именно этого закона", - добавил Руслан Стефанчук.

Законопроекты об оппозиции подавались в последние годы в Верховную Раду Украины уже не раз, но ни один из них до сих пор не был принят.

Также читайте: Первое дело о кнопкодавстве уже в суде, - первый зампредседателя ВР Стефанчук

Напомним, в мае первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент разрабатывает законопроект об оппозиции. 15 мая состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции. К июню она сформировала "общее видение".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7835
показать весь комментарий
28.06.2020 20:01
+4
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7433
показать весь комментарий
28.06.2020 20:04
+4
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7031

...
показать весь комментарий
28.06.2020 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7835
показать весь комментарий
28.06.2020 20:01 Ответить
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7433
показать весь комментарий
28.06.2020 20:04 Ответить
Так претензии и у правых и у левых. Выходит каждая сторона читает ее по-своему?
показать весь комментарий
29.06.2020 00:18 Ответить
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1818
показать весь комментарий
28.06.2020 20:02 Ответить
Ха!
Лет так 20 назад с и сам сочинял такой законопроект...
Главной проблемой было - как оценить привлекательность комитетов в одинаковых единицах (например баллах). Тогда каждая фракция в зависимости от численности получает определённое количество баллов, и на сумму своих баллов (по случайной очереди) набирает себе комитетов.
показать весь комментарий
28.06.2020 20:05 Ответить
Тут причина більш прозаїчніша - Стефанчук готужться разом зі "слугами без роду" до переходу в опозицію. І багато що вказує нп це, що таке відбудеться саме восени.
показать весь комментарий
28.06.2020 22:15 Ответить
Законопроект об оппозиции могут внести на рассмотрение парламента в сентябре или октябре, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7031

...
показать весь комментарий
28.06.2020 20:06 Ответить
https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-bragar-popal-v-skandal-v-facebook-mogu-i-poslat.htm "Слуга народа", который предлагал продать собаку, попал в новый скандал: могу и послать https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-bragar-popal-v-skandal-v-facebook-mogu-i-poslat.htm Брагар "сцепился" с одной из пользовательниц сети
показать весь комментарий
28.06.2020 20:06 Ответить
Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра - оппозиция", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3204877
--------------------------------------------------------
Не завтра, але вам слугам дійсно недовго залишилося.
показать весь комментарий
28.06.2020 20:14 Ответить
А до того оппозиция вне закона? Или снова велик изобретут?
показать весь комментарий
28.06.2020 20:26 Ответить
Наверное, знают где упадут и солому стелят...
Беда в том - что янелохОвцы, с того момента как янелох обдолбался, а беня рассказал о прелестях президентства, так они и стали кацапооппозицией Украине! Бенядиктовна подсчитай в суме, сколько лет на нарах, уже заработал янелох, только честно - одна уголовщина без политики, потом посягательство на территориальную целостность Украины (сдача территорий *****)...
показать весь комментарий
29.06.2020 00:12 Ответить
Хорошенько пишите закон. Вам он очень пригодится скоро!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:28 Ответить
Якісь навіжені. Вони ще сподіваються, що в них є «завтра»?
показать весь комментарий
28.06.2020 20:30 Ответить
Закон об импичменте так написали, что выполнить невозможно, неприкосновенность с депутатов так "сняли", что все прикасаемые кроме избранных под защитный зонтик бенедиктовой.Проект Закона о референдуме так "широко " и главное "долго" с общественностью обсуждали что не понадобилось и месяца, а Закон об игорном бизнесе чуть ли как неотложный по значимости.Под кого закон пишите ?Под себя или для карманной оппозиции?Них.. а вам при следующих выборах в ВР не светит
показать весь комментарий
28.06.2020 20:51 Ответить
Вердикт один - расстреялять
показать весь комментарий
28.06.2020 22:06 Ответить
А якщо в країні немає закону про опозицію - значить будь-які дії сил, що не є владою (тобто опозицією) є незаконні і підлягають кримінальному переслідуванню?!
показать весь комментарий
29.06.2020 07:50 Ответить
 
 