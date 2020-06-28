К эвакуации танкера Delfi от берегов Одессы в любой момент готов бесплатно подключиться частный флот, - бизнесмен Ставницер
Город затонувших на пляже кораблей и рухнувших домов - точно не тот имидж, который нужен Одессе.
Такую уверенность высказал в Facebook бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.
"Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе. Этот танкер - живая иллюстрация пресловутой теории разбитых окон. Город затонувших на пляже кораблей и рухнувших домов - точно не тот имидж, который нужен Одессе", - отметил он.
По словам Ставницера, его компания предлагала помощь властям.
"Я знаю, что убрать Delfi с пляжа - дорогостоящая и довольно сложная операция, еще и с массой юридических нюансов, но она должна быть наконец реализована. Мы, в лице P&O Maritime Ukraine, уже несколько раз предлагали и еще раз предлагаем свою помощь с эвакуацией танкера, абсолютно бесплатно. Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент", - подчеркнул бизнесмен.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
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Допомагали і під час запровадження карантину, закумулювали десятки міліонів доларів, на які закупили багато чого для лікарень, у той час, коли влада, як центральна, так і місцева, ніхера не робила.
Це точно не ті люди, які можуть кіоск пофарбувати!
Принаймі так вони стверджують!
Нормальный хозяин бы давным давно убрал бы этот металлолом и выставил бы счет владельцу, а не сопли жевал, как этот ватник с двойным гражданством.