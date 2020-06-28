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Одесса (7740) эвакуация (2001) танкер (134) Ставницер Андрей (14)

К эвакуации танкера Delfi от берегов Одессы в любой момент готов бесплатно подключиться частный флот, - бизнесмен Ставницер

Город затонувших на пляже кораблей и рухнувших домов - точно не тот имидж, который нужен Одессе.

Такую уверенность высказал в Facebook бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.

"Все еще лежащий на боку танкер Delfi превращается в классическую одесскую достопримечательность, а пятно вытекшего из него топлива разлилось уже на 400 квадратных метров. Купаться запрещено, но на запреты люди реагируют так себе. Этот танкер - живая иллюстрация пресловутой теории разбитых окон. Город затонувших на пляже кораблей и рухнувших домов - точно не тот имидж, который нужен Одессе", - отметил он.

По словам Ставницера, его компания предлагала помощь властям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

"Я знаю, что убрать Delfi с пляжа - дорогостоящая и довольно сложная операция, еще и с массой юридических нюансов, но она должна быть наконец реализована. Мы, в лице P&O Maritime Ukraine, уже несколько раз предлагали и еще раз предлагаем свою помощь с эвакуацией танкера, абсолютно бесплатно. Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент", - подчеркнул бизнесмен.

К эвакуации танкера Delfi от берегов Одессы в любой момент готов бесплатно подключиться частный флот, - бизнесмен Ставницер 01

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также читайте: Море у аварийного танкера Delfi не загрязненное нефтепродуктами, - прокуратура Одессы

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

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Топ комментарии
+7
Ну давно ведь свет пролили. Это корыто год в нейтральной воде принимало левое топливо. А потом перекачивали уже с него в менее малые суда наливного типа. Например портовый бункеровщик. Ну и далее с причала по шлангам в автозаправщик. Примерно так. Левак контрабанда. Тысячи тонн в месяц запросто как минимум. И не факт что год длилось. Там бабла снято на миллионы. А теперь оно отработало, прибыль сверх снята. Его и притопили. Там экипажу было вроде трое. Пусть лежит. Такое бывает. Лежат и по 20-60 лет, в затонах и прочее. То памятник одесситам что марку своего города давно превратили в промокашку. Извините.
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28.06.2020 22:10
+4
Убрать эту гадость была в первую очередь обязанность мера Одессы Труханова. Но, его больше Стерненко беспокоит, чем бардак, что творится в Одессе.
Нормальный хозяин бы давным давно убрал бы этот металлолом и выставил бы счет владельцу, а не сопли жевал, как этот ватник с двойным гражданством.
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28.06.2020 21:49
+3
Треба просто дати крепчайших кіздюлей мінінфраструктури та АМПУ в яких в найбільшому на Чорному морі - Чорноморському морському торговому порту стоїть 100-тонний плавучий кран і купа буксирів, які потрібно було негайно застосувати для підйому танкеру з мілини і транспортування його на державний судноремонтний завод в Чорноморську, для ремонту. Танкер Делфі, який по суті є ніяким не танкером, а старим портовським бункеровщиком, який приймав на себе паливо з суден (нелегально купляв залишки палива суден за межами територіальних вод України), а потім продавав це паливо іншим суднам, але дорожче - така собі офшорна заправка на вході в три порта Южний, Одеси та Чорноморська. Владі потрібно було конфіскувати рішенням суду цей бункеровщик і передати його після відновлення і модернізації в АМПУ або ВМСУ для роботи в портах!
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28.06.2020 23:02
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Ставницер не догоняет, что надо заинтересовать рашиста офшорника труху, иначе ему не интересно.
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28.06.2020 21:31 Ответить
Прізвище Ставніцер якось недоречно виглядає при слові безплатно.
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28.06.2020 22:00 Ответить
Вони дійсно багато допомагають, у тому числі і 416-му воєнному госпіталю, і не сильно це афішують.
Допомагали і під час запровадження карантину, закумулювали десятки міліонів доларів, на які закупили багато чого для лікарень, у той час, коли влада, як центральна, так і місцева, ніхера не робила.
Це точно не ті люди, які можуть кіоск пофарбувати!
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28.06.2020 22:37 Ответить
Треба просто дати крепчайших кіздюлей мінінфраструктури та АМПУ в яких в найбільшому на Чорному морі - Чорноморському морському торговому порту стоїть 100-тонний плавучий кран і купа буксирів, які потрібно було негайно застосувати для підйому танкеру з мілини і транспортування його на державний судноремонтний завод в Чорноморську, для ремонту. Танкер Делфі, який по суті є ніяким не танкером, а старим портовським бункеровщиком, який приймав на себе паливо з суден (нелегально купляв залишки палива суден за межами територіальних вод України), а потім продавав це паливо іншим суднам, але дорожче - така собі офшорна заправка на вході в три порта Южний, Одеси та Чорноморська. Владі потрібно було конфіскувати рішенням суду цей бункеровщик і передати його після відновлення і модернізації в АМПУ або ВМСУ для роботи в портах!
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28.06.2020 23:02 Ответить
Ви будете сміятись, але в Асоціації МОРСЬКИХ портів України немає морських бонових загороджень, тільки РІЧКОВІ!
Принаймі так вони стверджують!
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29.06.2020 02:22 Ответить
Убрать эту гадость была в первую очередь обязанность мера Одессы Труханова. Но, его больше Стерненко беспокоит, чем бардак, что творится в Одессе.
Нормальный хозяин бы давным давно убрал бы этот металлолом и выставил бы счет владельцу, а не сопли жевал, как этот ватник с двойным гражданством.
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28.06.2020 21:49 Ответить
А ворам его нельзя подарить этот танкер...противомасляные заграждения поставить вокруг и разрешить вывезти столько металла, кто сколько может увезти
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28.06.2020 22:09 Ответить
Ну давно ведь свет пролили. Это корыто год в нейтральной воде принимало левое топливо. А потом перекачивали уже с него в менее малые суда наливного типа. Например портовый бункеровщик. Ну и далее с причала по шлангам в автозаправщик. Примерно так. Левак контрабанда. Тысячи тонн в месяц запросто как минимум. И не факт что год длилось. Там бабла снято на миллионы. А теперь оно отработало, прибыль сверх снята. Его и притопили. Там экипажу было вроде трое. Пусть лежит. Такое бывает. Лежат и по 20-60 лет, в затонах и прочее. То памятник одесситам что марку своего города давно превратили в промокашку. Извините.
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28.06.2020 22:10 Ответить
Власть без отката и собственного интереса в кармане ни чем не занимается ! И что город с трухлявыв вором, что чмо-космонавт губер палец о палец не ударят!
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28.06.2020 23:27 Ответить
"В Офисе генерального прокурора напомнили, что владелец судна https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/31/7238976/ должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года Венедиктова взяла дело на контроль". Це я цітую доповідь ОГП за квітень. Так і тягне запитати: Ну як там "контроль" лярви портнова? Допомогло? Чи все ще чекають бабла зі власника? До речі, він жалівся, що йому рки в'яжуть зразу з декількох боків - бажаючі бюджетного розпилу, бажаючі відкатів та просто біжаючі бабла законники.
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29.06.2020 10:45 Ответить
 
 