Группа пьяных молодых львовян напала на медиков, приехавших на вызов, оказавшийся ложным, - полиция
Около двух часов ночи 28 июня в одном из домов на улице Княгини Ольги во Львове семеро молодых людей конфликтовали с медиками, приехавшими на вызов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, семеро львовян (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами.
Правоохранители составили на правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре - по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один - по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.
Пожалуйста, подождите...
Очнется, проблюется, проспится...
О месте их рождения не сообщается.
А по тюрьмам и СИЗО почти поголовно за него.
Была статистика после выборов.
Вариант с местным быдлом я тоже рассмотрела.
Скажите, как его зовут?
По! Ро! Шен! Ко!
Буратино!
Порошенко!
Молодые, настоящие европейцы...