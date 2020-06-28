Группа пьяных молодых львовян напала на медиков, приехавших на вызов, оказавшийся ложным, - полиция

Около двух часов ночи 28 июня в одном из домов на улице Княгини Ольги во Львове семеро молодых людей конфликтовали с медиками, приехавшими на вызов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, семеро львовян (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден ящик с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами.

Правоохранители составили на правонарушителей два административных протокола по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП, четыре - по ст.178 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и еще один - по ст.183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

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