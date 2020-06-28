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Бабий Яр (188) память (1484) Зисельс (18) Хржановский Илья (15)

Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

Проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", большую часть которого финансируют Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан, имеет своей целью дискредитировать Украину в интересах России.

Об этом  советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Как известно, в гибридной войне есть информационный фронт. Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами. Мы видим, что Россия ведет соответствующую пропаганду, тратя на это огромные деньги. И когда я доказываю, что и текущий проект в Бабьем Яру направлен туда же, то многие не хотят верить. Потому что это очень болезненный вопрос - Бабий Яр. Хочется, чтобы там был мемориал. И не считаются с тем, что там стоит уже 30 памятников. Такое многообразие памятников вполне соответствует тому, какой есть Украина. Она развивается, очень медленно и противоречиво.За последние два месяца мы увидели сотни публикаций из-за возмущения, к сожалению, не тем, что это российский проект, а тем, что арт-руководителем стал Илья Хржановский. И как раз это меня не волнует. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?", - сказал он.

На вопрос, насколько глубокую почву имеют под собой подозрения о том, что за проектом стоит РФ, Зисельс ответил:

"Я не СБУ и у меня нет оперативных возможностей доказать, что Сурков является куратором этого проекта. Знаю, что он является куратором российской войны против Украины, которая имеет информационный фронт. Тем более, они с Фридманом друзья. И поскольку я примерно понимаю, как устроена Россия, то не думаю, что такой важный вопрос может пройти мимо Путина и Суркова. Почему Путин позволяет подконтрольным ему бизнесменам вложить 100 миллионов долларов в культурный проект в стране, которую он хочет уничтожить? Надо иметь диссидентское бэкграунд, чтобы это понимать. К сожалению, или к счастью, не у всех он есть".

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По его словам, корни нынешнего общественного проекта лежат в Вадиме Рабиновиче.

"Мы в 2006-2007 годах воевали с его идеей построить на месте расстрелов и кладбища три храма и музей. Он каким-то образом получил от города в аренду участки земли, собирал деньги у бизнесменов на строительство, но так ничего и не построил. Фукс себя называет учеником Рабиновича. Когда Фукс в феврале 2016 со мной разговаривал, то даже не вспоминал о Кличко. Сказал, что обращается от имени Фридмана и Хана, которые хотят за 100 миллионов долларов построить что-то грандиозное, чего нет ни в Израиле, ни в США. После того разговора они сразу поняли, что получат сопротивление. Поэтому решили создать другую легенду начала проекта и построить "защиту" со свадебных генералов. Тогда в проект появились Пинчук, Кличко, Вакарчук, которые прикрывают российское нутро украинским фасадом.

Поэтому Хржановский сам по себе не мешает. Он ко мне приходил в ноябре, мы разговаривали три с половиной часа. По Бабьем Яру я ему четко сказал: никакого моего сотрудничества не будет, потому что я считаю этот проект частью войны против Украины.

Во-вторых, я еще два года назад во время слушаний в парламентском комитете по правам человека предложил компромисс. Сказал: "Я могу, но не хочу воевать по Бабьем Яру. Давайте сделаем общий проект. Объединим две команды (русскую и украинскую), обязательно на паритетных условиях. Начиная с финансирования и заканчивая уборщицами, все должно быть пополам. Но украинский команда должна иметь право вето на вопросы, которые несут угрозу национальной безопасности Украины". Это я сказал всей команде российского проекта, в том числе председателю наблюдательного совета Натану Щеранскому. Однако они это отвергли.

Хржановский я также высказал идею компромисса. Он сказал, что имеет большие полномочия, и может многое объединить. Единственное, чего он не может, так это предложить Фридману совместить финансы. Почему - он не объяснил. Но я понимаю - потому что он исполнитель, а музыку заказывает тот, кто платит".

Выказанное недавно Щеранским предложение о присоединении делегатов от государства к проекту Зисельс назвал абсурдом:

"Государство должно делать проект и предлагать иностранцам входить туда, а не наоборот. Они пытаются выкрутиться, чтобы уладить эту большую проблему, которая возникла вокруг Хржановского. Хотя он не заслуживает такого внимания в этом плане. Он режиссер, так видит мир. Кстати его первый фильм "4" мне понравился. Но это не имеет никакого отношения к мемориалу в Бабьем Яру".

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук. В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Также предполагается создание Музею Холокоста.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.
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Топ комментарии
+30
Розумна і мудра людина.
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28.06.2020 23:18
+16
Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами. Источник: https://censor.net/n3204888то правда . Понимает ли это ЗЕ, окружённый фсбэшниками
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28.06.2020 23:25
+16
Чому поляки відмовились від російської участі та фінансуванні меморіалу у таборі смерті Собібор, а наші не можуть так зробити? У нас якісь проблеми з головою, совістю чи нам мало дісталось від північного ворога? Брати українці! Що з нами не так?
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28.06.2020 23:42
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Розумна і мудра людина.
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28.06.2020 23:18 Ответить
Ще й патріот
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28.06.2020 23:32 Ответить
Дядька вообще феномен, как по мне. Одновременно, по его собственным словам, сионист и Украинский националист(в политическом смысле).
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29.06.2020 00:15 Ответить
Тобі відоме таке ім"я - Лев Ребет? Він був головним ідеологом УПА, в часи війни... Був убитий, пізніше, як і Бандера, НКВСівцями... Так от, Ребет - ЄВРЕЙ!!! У нас дуже часто плутають "євреїв", "жидів" і "маланців"... Євреї - патріоти своєї нації і своєї держави, що, переважно, живуть в Ізпаїлі... "Жиди" - люди без будь-якої національної ідеї в голові, живуть там, де вигідно... Ну, наче наші "хахли"... "Маланці" - це "професійні євреї", які живуть там, де вигідно, і користуються належністю до єврейства, в залежності від обстановки: якщо вигідно - одягають "ярмулку" і біжать в синагогу, а не вигідно - натягують "вишиванку" і їдять свиняче сало або одягають "косоворотку" і трублять про "русский мир"...
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29.06.2020 06:31 Ответить
Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами. Источник: https://censor.net/n3204888то правда . Понимает ли это ЗЕ, окружённый фсбэшниками
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28.06.2020 23:25 Ответить
https://censor.net/user/357550

Понимает ли это ЗЕ, окружённый фсбэшникамиПроблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8310
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28.06.2020 23:32 Ответить
Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8066
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28.06.2020 23:35 Ответить
Єврейська подяка.
Це така подяка президента єврея, країні, яка обрала його президентом.
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28.06.2020 23:34 Ответить
"Мы в 2006-2007 годах воевали с его идеей построить на месте расстрелов и кладбища три храма и музей. Он каким-то образом получил от города в аренду участки земли, собирал деньги у бизнесменов на строительство, но так ничего и не построил. Фукс себя называет учеником Рабиновича. Когда Фукс в феврале 2016 со мной разговаривал, то даже не вспоминал о Кличко. Сказал, что обращается от имени Фридмана и Хана, которые хотят за 100 миллионов долларов построить что-то грандиозное, чего нет ни в Израиле, ни в США. После того разговора они сразу поняли, что получат сопротивление. Поэтому решили создать другую легенду начала проекта и построить "защиту" со свадебных генералов. Тогда в проект появились Пинчук, Кличко, Вакарчук, которые прикрывают российское нутро украинским фасадом.Источник: https://censor.net/n3204888
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29.06.2020 00:46 Ответить
Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами
ага Германия была в этом статусе и что а ничего... чтобы мы на 25% так жили как живут немцы и кстати то что сегодня в Украине точно так было в германии до прихода Гитлера к власти так что... как знать как знать в чем значение явления еврейской власти в украине власти идиотов и мразей как знать....
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28.06.2020 23:36 Ответить
Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс - Цензор.НЕТ 2713
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28.06.2020 23:35 Ответить
Да дура Мендель с Ермаком текст писали 😀😀😀

Выбрали двоечников - вот они и городят чушь
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28.06.2020 23:55 Ответить
Та то не нісенітниця.
То метод «вікна Овертона» у дії.
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29.06.2020 01:03 Ответить
Чому поляки відмовились від російської участі та фінансуванні меморіалу у таборі смерті Собібор, а наші не можуть так зробити? У нас якісь проблеми з головою, совістю чи нам мало дісталось від північного ворога? Брати українці! Що з нами не так?
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28.06.2020 23:42 Ответить
Почему Путин позволяет подконтрольным ему бизнесменам вложить 100 миллионов долларов в культурный проект в стране, которую он хочет уничтожить? Надо иметь диссидентское бэкграунд, чтобы это понимать. К сожалению, или к счастью, не у всех он есть".Источник: https://censor.net/n3204888

Вот ответ - не у всех есть . А у команды президента ещё и жены с российскими паспортами ( Баканов, Ермак ) - расслабились мальчики в отношении оккупанта
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28.06.2020 23:52 Ответить
Цензор не молчит
Молчат лидеры партий ,
Украина 29 лет жила с фейковыми партиями . теперь это выяснилось
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28.06.2020 23:58 Ответить
я против всех этих еврейских центров тут. памятник и севесвечник - этого достаточно! парк оставить, а весь лес можно отдать под силиконовую долину Украинскую! И кладбища тоже Лукьновское и военное нафиг отсюда перезахоронить за город! Такая земля нормальная под застройку, а там все эти трупы ненужные тут нафиг!
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28.06.2020 23:58 Ответить
Наверно в этом и весь кацапский фокус - получат право на проект и начнут торговать землей - а на весь мир обхаят Украину
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29.06.2020 00:00 Ответить
****** они тут получат только!
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29.06.2020 07:48 Ответить
срать вообще, что кацапы гавкают!
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29.06.2020 07:49 Ответить
на жаль залишилось мало таких розумних євреїв, як пан Йосиф,
бо розпалювання україно-єврейської ворожнечі "ікнекться" передусім євреям України

усілякі Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан, Зеленський, Коломойський та їже з ними не репрезентують інтереси українських євреїв, а свої бізнес-олігархічні
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29.06.2020 00:19 Ответить
Meмориал должен быть в память о всех киевлянах, погибших в результате гитлеровской оккупации. Независимо от их этнической принадлежности.

Или там вообще не должно быть никакого мемориала.
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29.06.2020 01:00 Ответить
Я жила не далеко від Бабиного Яру, і мені здається, там все вже є. І в пам'ять про загиблих євреїв, і українських націоналістів, і вйіськовополонених, і могили загиблих священиків.
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29.06.2020 01:11 Ответить
Нехай хитрий Йоська подякуе Порошенкові-це він дозволив москалям увійти в проект.
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29.06.2020 04:32 Ответить
Диверсанти Росії в зітцкоманді "Какаяразніца" при офісі ПУ знають що і як робити,вірніш кришувати,,що б інші диверсанти-виконавці продовжували втоптувати Україну в багно. Вадік Рабінович якось на "сборняці опожопи" мовив притихшим голосом: "...Украина в іопросе Холокоста не должна ничего решать.." Висновок робіть самі: хто,що, до чоо! Без коментарів!
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29.06.2020 06:16 Ответить
Ви знаєте,я от не можу прийняти до свого невеличкого патріотичного консервативного ...мозку. Нардеп України від уже не вперше слово і поняття "Україна" подає від третьої особи і нікому з СБУ та ДБР,а тим більш президенту,гаранту безпеки, нічого це не нагадує. Зато до інших ,що прийшли на допомогу Украіні в лихий час агресії і поулали своє життя та статки на збереження держави і державності, зараз йде дійсна охота на ураження. Все до навпаки. Ті,хто щось робить для лержави - той злочинецт,а ті,що її хотять знищити- ті "маладци"!?
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29.06.2020 06:25 Ответить
І це не звичайне інтерв'ю, а крик про допомогу - почуйте його. Нам немає що робити із завойовниками або іх грошима, бо це одне ціле
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29.06.2020 08:15 Ответить
Та чому ні? А ні Барига,а ні Кловун не протидіють кацапському впливу на країну.
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29.06.2020 10:05 Ответить
 
 