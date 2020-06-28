Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

Проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", большую часть которого финансируют Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан, имеет своей целью дискредитировать Украину в интересах России.

Об этом советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Как известно, в гибридной войне есть информационный фронт. Сегодня Россия стремится выставить украинцев перед всем миром фашистами, нацистами, антисемитами и ультранационалистами. Мы видим, что Россия ведет соответствующую пропаганду, тратя на это огромные деньги. И когда я доказываю, что и текущий проект в Бабьем Яру направлен туда же, то многие не хотят верить. Потому что это очень болезненный вопрос - Бабий Яр. Хочется, чтобы там был мемориал. И не считаются с тем, что там стоит уже 30 памятников. Такое многообразие памятников вполне соответствует тому, какой есть Украина. Она развивается, очень медленно и противоречиво.За последние два месяца мы увидели сотни публикаций из-за возмущения, к сожалению, не тем, что это российский проект, а тем, что арт-руководителем стал Илья Хржановский. И как раз это меня не волнует. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?", - сказал он.

На вопрос, насколько глубокую почву имеют под собой подозрения о том, что за проектом стоит РФ, Зисельс ответил:

"Я не СБУ и у меня нет оперативных возможностей доказать, что Сурков является куратором этого проекта. Знаю, что он является куратором российской войны против Украины, которая имеет информационный фронт. Тем более, они с Фридманом друзья. И поскольку я примерно понимаю, как устроена Россия, то не думаю, что такой важный вопрос может пройти мимо Путина и Суркова. Почему Путин позволяет подконтрольным ему бизнесменам вложить 100 миллионов долларов в культурный проект в стране, которую он хочет уничтожить? Надо иметь диссидентское бэкграунд, чтобы это понимать. К сожалению, или к счастью, не у всех он есть".

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По его словам, корни нынешнего общественного проекта лежат в Вадиме Рабиновиче.

"Мы в 2006-2007 годах воевали с его идеей построить на месте расстрелов и кладбища три храма и музей. Он каким-то образом получил от города в аренду участки земли, собирал деньги у бизнесменов на строительство, но так ничего и не построил. Фукс себя называет учеником Рабиновича. Когда Фукс в феврале 2016 со мной разговаривал, то даже не вспоминал о Кличко. Сказал, что обращается от имени Фридмана и Хана, которые хотят за 100 миллионов долларов построить что-то грандиозное, чего нет ни в Израиле, ни в США. После того разговора они сразу поняли, что получат сопротивление. Поэтому решили создать другую легенду начала проекта и построить "защиту" со свадебных генералов. Тогда в проект появились Пинчук, Кличко, Вакарчук, которые прикрывают российское нутро украинским фасадом.



Поэтому Хржановский сам по себе не мешает. Он ко мне приходил в ноябре, мы разговаривали три с половиной часа. По Бабьем Яру я ему четко сказал: никакого моего сотрудничества не будет, потому что я считаю этот проект частью войны против Украины.



Во-вторых, я еще два года назад во время слушаний в парламентском комитете по правам человека предложил компромисс. Сказал: "Я могу, но не хочу воевать по Бабьем Яру. Давайте сделаем общий проект. Объединим две команды (русскую и украинскую), обязательно на паритетных условиях. Начиная с финансирования и заканчивая уборщицами, все должно быть пополам. Но украинский команда должна иметь право вето на вопросы, которые несут угрозу национальной безопасности Украины". Это я сказал всей команде российского проекта, в том числе председателю наблюдательного совета Натану Щеранскому. Однако они это отвергли.



Хржановский я также высказал идею компромисса. Он сказал, что имеет большие полномочия, и может многое объединить. Единственное, чего он не может, так это предложить Фридману совместить финансы. Почему - он не объяснил. Но я понимаю - потому что он исполнитель, а музыку заказывает тот, кто платит".

Выказанное недавно Щеранским предложение о присоединении делегатов от государства к проекту Зисельс назвал абсурдом:

"Государство должно делать проект и предлагать иностранцам входить туда, а не наоборот. Они пытаются выкрутиться, чтобы уладить эту большую проблему, которая возникла вокруг Хржановского. Хотя он не заслуживает такого внимания в этом плане. Он режиссер, так видит мир. Кстати его первый фильм "4" мне понравился. Но это не имеет никакого отношения к мемориалу в Бабьем Яру".

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук. В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Также предполагается создание Музею Холокоста.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.