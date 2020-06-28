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Грозы, град и шквалы ожидаются 29 июня на Левобережье и в западных областях, - ГСЧС

Грозы, град и шквалы ожидаются 29 июня на Левобережье и в западных областях, - ГСЧС

В понедельник, 29 июня, в Украине испортится погода. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

Грозы, град и шквалы ожидаются 29 июня на Левобережье и в западных областях, - ГСЧС 01

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Тепер треба жахатися кожної грози у Карпатах))) мабуть це аномальні грози)) таких не було у моє дитинство...)))))))))))
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29.06.2020 00:38 Ответить
А грози у Карпатах дійсно страшні. Я одну таку грозу у Буковелі ніколи не забуду.
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29.06.2020 01:16 Ответить
Грози, град та шквали очікуються 29 червня на Лівобережжі та в західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6770
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29.06.2020 08:27 Ответить
 
 