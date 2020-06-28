Грозы, град и шквалы ожидаются 29 июня на Левобережье и в западных областях, - ГСЧС
В понедельник, 29 июня, в Украине испортится погода. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По информации Укргидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.
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