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выборы (22669) Польша (8144) экзитпол (212) Дуда (717) Тшасковский (6)

Дуда и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше, - экзитпол

Дуда и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше, - экзитпол

Согласно экзитполу, в первом туре президентских выборов больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, за действующего главу государства проголосовали 41,8% избирателей. Во второй тур президентских выборов, который запланирован на 12 июля, прошел также кандидат оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с результатом 30,4%.

На третьем месте - Шимон Холовня, за которого проголосовали 13,3% избирателей. Остальные кандидаты получили гораздо меньшее количество голосов: Кшиштоф Босак – 7,4%, Роберт Бедронь – 2,9%, Владислав Косиняк-Камыш - 2,6%, Марек Якубяк - 0,5%, Вальдемар Витковский - 0,3%, Павел Танайно - 0,3%, Станислав Жултек – 0,3%, Мирослав Пётровский - 0,2%.

Явка составила 62,9%, это один из самых высоких показателей за всю историю выборов в Польше. Во время первого тура последних президентских выборов в 2015 году на избирательные участки пришли 48,96% избирателей, во время второго тура - 55,34%.

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Самая высокая явка была зафиксирована во втором туре президентских выборов в 1995 году, когда свои голоса отдали 68,23% граждан. Тогда во второй тур прошли Александр Квасьневский и Лех Валенса.

Экзитпол был проведен компанией Ipsos. Статистическая погрешность таких опросов обычно не превышает 2,5%.

Напомним, 28 июня по всей Польше прошли президентские выборы. Впервые в истории проводилось смешанное голосование. Это означает, что избиратели, которые ранее изъявили такое желание, могли проголосовать по почте.

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Топ комментарии
+24
Анджей Дуда - политик твёрдых убеждений и настоящий патриот христианской Польши: он категорический противник имперской моцковской Орды.

В моральном плане А.Дуда без всякого лицемерия открыто и жёстко выступает против дегенератских тенденций "толерантности" типа разрешения усыновления детей гомосеками.
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29.06.2020 00:32
+17
Анджей Дуда серьёзный и ответственный политик: при всех исторических сложностях и трагедиях в польско-украинских отношениях он бескомпромиссно выступает за свободу и независимость Украины, а также настойчиво призывает старые страны ЕС к более жёсткой политике в отношении Моцковской Орды. Лыцарского склада человек.
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29.06.2020 01:19
+12
на часі Правиця.

україці вболівають за Дуду !
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29.06.2020 00:25
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Radio Lemberg

@RadioLemberg


Ми завершили публікацію повного перекладу українською Розділу 14 книги Болтона про Трампа - «Кімната, де це сталося» (Розділ 14 повністю присвячено Україні) Дуже дякуємо
https://twitter.com/ThisThornyRose @ThisThornyRose
за її допомогу у перекладіhttp://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi

Дуда и Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в Польше, - экзитпол - Цензор.НЕТ 8994
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28.06.2020 23:52 Ответить
я тут прочитав: http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/dzhon-bolton-kimnata-de-tse-stalosya-rozdil-14-kinets-idyliyi?fbclid=IwAR3o9Jh7ogfsiv3GbFVgJTDXBqpPXex_5u4WiBYRITR1WdHZRyCJ_mLb3OQ
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29.06.2020 01:53 Ответить
ааа, те ж саме...
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29.06.2020 01:55 Ответить
стесняюсь спросить - а кто из них еврей - человек Мира?
по ходу они оба этнические поляки националисты...
дикий народ...
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28.06.2020 23:57 Ответить
А должны быть?.. Этническими русссскими? Гордым народом без роду-племени?
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29.06.2020 00:00 Ответить
Це Польща, а не Україна. Тому ваше запитання дещо дивне. 😁
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29.06.2020 09:51 Ответить
РБК РАБссии : американские индейцы,это коренные жители Сибири.... Орда Золота типа....Крысы кремлевские,мышибраття долбанные.... с вас угораю...стадо баранов...
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29.06.2020 00:00 Ответить
Карантинная Польша пришла на выборы 50%,Карантинная РАБсия за три дня обнуления Пуилера набрала 28% Не хотт Индецы РАБссии Путлера еще на 50 лет хоть Абнуленнага...
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29.06.2020 00:02 Ответить
на часі Правиця.

україці вболівають за Дуду !
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29.06.2020 00:25 Ответить
Українці уболівають за Україну. Це аксіома.
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29.06.2020 09:52 Ответить
Анджей Дуда - политик твёрдых убеждений и настоящий патриот христианской Польши: он категорический противник имперской моцковской Орды.

В моральном плане А.Дуда без всякого лицемерия открыто и жёстко выступает против дегенератских тенденций "толерантности" типа разрешения усыновления детей гомосеками.
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29.06.2020 00:32 Ответить
Треба буде значить підтримати Дуду у другому турі.
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29.06.2020 01:00 Ответить
Дуда наш президент, у Польщі...)))
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29.06.2020 01:04 Ответить
Анджей Дуда серьёзный и ответственный политик: при всех исторических сложностях и трагедиях в польско-украинских отношениях он бескомпромиссно выступает за свободу и независимость Украины, а также настойчиво призывает старые страны ЕС к более жёсткой политике в отношении Моцковской Орды. Лыцарского склада человек.
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29.06.2020 01:19 Ответить
Не мав жодного сумніву що Дуда справжній президент свого народу, хоча і не впливаю на вибір)) шкода що українці зробили недолугий вибір, обравши слимака, мабуть така доля не дуже розумного народу...
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29.06.2020 01:41 Ответить
Трамп Дуді зробив рекламу. Цікаво, хорошу чи погану? Час покаже.
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29.06.2020 01:10 Ответить
Якщо такий розрив у першому турі,то Дуді гарантована перемога у другому за рахунок націоналістів Польщі,які голосували за свого кандидата Кшиштофа Босака(5-7%-ів голосів)
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29.06.2020 03:57 Ответить
Результаты экзитполов в Польше даже не вызывают сомнения, то ли дело на мордоре - обнулянту приходится конституцию подменять под себя, с нарашки уже весь мир смеётся , так как при вечном путене они ещё и говорят, что у них 'сменяемость власти'
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29.06.2020 05:55 Ответить
Так сами рашисты и прикалываются:"В US Конституция гарантирует регулярную смену власти-нарашке власть гарантирует регулярную смену Конституции."
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29.06.2020 06:16 Ответить
Як чітко працюють польські екзитполи, лише учора вони зробили припущення відносно переможців і відсоток який отримають. Поздоровляємо переможців.
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29.06.2020 07:49 Ответить
Что демократ Тшасковскй ,что правый Дуда симпатизируют Украине ,так ,что за тыл можем быть спокойны
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29.06.2020 08:15 Ответить
 
 