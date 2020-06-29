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Аваков (3444) евреи (302) Ложкин (165) Зисельс (18)

Поддержка Авакова Еврейской конфедерацией - это позиция руководства этой организации, а не всей еврейской общины, - Зисельс

Поддержка Авакова Еврейской конфедерацией - это позиция руководства этой организации, а не всей еврейской общины, - Зисельс

Высказанная Еврейской конфедерацией Украины поддержка министру внутренних дел Арсену Авакову является позицией руководства этой организации, а не всей еврейской общины.

Об этом сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я четко разделяю, где я выступаю сам, а где представляю свою организацию - Ваад Украины. Еврейская конфедерация Украины - это одна из 600 еврейских организаций в Украине. В данном случае это заявление представляет только руководство этой организации, а не всю еврейскую общину. Руководитель этой организации Борис Ложкин почему-то решил поддержать Авакова. Я считаю, что меньшинства, и в частности еврейская община, не должны таким образом входить в политическую жизнь Украины. Подобные формулировки - вещь личная. Община - это объединение по национальному признаку, здесь есть люди с разными политическими взглядами. И делать такие заявления - это делать определенный раскол в общине", - отметил он.

Свое отношение к Авакову Зисельс назвал сложным:

"Как правозащитник я не могу спокойно относиться к пыткам в отделениях полиции. Я не считаю, что делается много для их предупреждения. Мы действительно стараемся работать с МВД по поводу случаев антисемитизма. Они как бы и не против, но и не сотрудничают так, как нам того хотелось бы. Мы хотели бы наладить такое сотрудничество, как в Германии, где полиция идет в авангарде осуждения антисемитизма, а не ждет требований общественных организаций.

Вместе с тем, я отдаю должное тому, что Аваков - не обычный министр. Я не знаю всей внутренней кухни вокруг президента. Я вижу там пророссийских людей. Вижу тех, кто попросту решает свои экономические вопросы. И не вижу в окружении президента проукраинских людей. Но мы видим, как определенными усилиями нам удается удерживать президента от переступания через красные линии (Иосиф Зисельс входит в Стратегического совета Движения сопротивления капитуляции.- Ред.). То есть ползучий гибридный реванш есть, но резких шагов Зеленский не делает. Я не знаю роли Авакова в этом. Когда мы делали выступления Движения сопротивления капитуляции, то не встречали никаких проблем с полицией. Однако я согласен, что реформа полиции не состоялась так, как нужно. С другой стороны, не прошли и другие реформы. Проблема в нашем обществе, где не так легко проводить реформы. Потому реформа проходит тогда, когда общество к ней готово фактически, а не на словах".

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Напомним во время обсуждения вопроса возможной отставки Авакова, Еврейская конфедерация Украины высказала поддержку министру. "Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости. Сотрудниками правоохранительных органов постоянно проводится контроль ситуации для выявления информации о радикальных настроениях как отдельных лиц, так и организаций. По каждому факту было начато досудебное расследование. Также проводятся оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально настроенных группировок. Министр Аваков и команда министерства профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, информируя нас о ходе и результатах расследований", - отмечается в сообщении.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.
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Топ комментарии
+19
"Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости.

Вау ! А міністєрство внутрєнніх дєл захистом українців взагалі займається ?
Тю, про що це я ? Українців всі можуть ображати і принижувати, починаючи з прі-зі-дєнта і його кагалу.
Бо Україна не для українців. І зе-зграя з поплічниками казиться, що українці не хочуть з тим миритися.
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29.06.2020 00:57
+10
Пока видим суды над украинцами ( дело Шеремета дело Стерненко и т д )
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29.06.2020 01:39
+5
Ти ба,навіть світову карту антисемітизму сіоністи розробили,як рейх колись,як сталін карту комунізму.Напевно вважають,що час уже свою світову гегемонію встановлювати в Україні-хохли дурні і землю віддадуть,і надра,і трудові ресурси.От тільки,якби озброєних не було,бо прийдеться тікати на Ізраїль.
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29.06.2020 01:17
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"Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости.

Вау ! А міністєрство внутрєнніх дєл захистом українців взагалі займається ?
Тю, про що це я ? Українців всі можуть ображати і принижувати, починаючи з прі-зі-дєнта і його кагалу.
Бо Україна не для українців. І зе-зграя з поплічниками казиться, що українці не хочуть з тим миритися.
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29.06.2020 00:57 Ответить
Пока видим суды над украинцами ( дело Шеремета дело Стерненко и т д )
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29.06.2020 01:39 Ответить
Ти ба,навіть світову карту антисемітизму сіоністи розробили,як рейх колись,як сталін карту комунізму.Напевно вважають,що час уже свою світову гегемонію встановлювати в Україні-хохли дурні і землю віддадуть,і надра,і трудові ресурси.От тільки,якби озброєних не було,бо прийдеться тікати на Ізраїль.
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29.06.2020 01:17 Ответить
Аккуратнее, Иванке Трамп-Кушнер может не понравится
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29.06.2020 01:22 Ответить
Так и двойное гражданство продавливают
В Украине земли больше чем в Израиле - есть чем торговать 😀😀😀
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29.06.2020 01:41 Ответить
Поддержка Зеленского народом это позиция единого украинского народа,а не бегущей за выгодой меньшиной еврейской общины в Украине,которая к тому же считает Америку и Западную Европу антисемитами.Йоська хитро стелит,но есть украинская поговорка:"Когда украинец родился-семит заплакал"
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29.06.2020 06:45 Ответить
Кремлєбот як завжди все вивернув навпаки
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29.06.2020 08:24 Ответить
Мовчи,лахто тупа-цей Йоська знає,хто в проект "Бабьий Яр" кремлядь запустив,але гроші йому не пахнуть-проте у внутрішні справи української влади втручатися хоче,аж пищить-Авак йому пархатому має ще відчитуватися.А х-ка не огірка,нє?
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29.06.2020 08:49 Ответить
Община - это объединение по национальному признаку - то есть, те кто стали евреями по вере, это отброс а как если одна евреика а второй полумонгол, то сировно еврей по национальности - интересная национальность, таки еврей.https://censor.net/n3204893
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29.06.2020 01:32 Ответить
Как это еврей по вере? Гер? И с чем проблемы?
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29.06.2020 09:02 Ответить
И нафига украм Медведьев,Жирик,Кириенко,Чубайс...?
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29.06.2020 09:43 Ответить
" І не бачу в оточенні президента проукраїнських людей." Українці правда цікава фраза. Так на..уя нам такий неукраїнський президент.Джерело: https://censor.net/ua/n3204893
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29.06.2020 13:09 Ответить
ХОТЬ АВАКОВУ, ХОТЬ КАДЫРОВУ ПОКА ОНИ ИХ ПЕЙСЫ БЕРЕГУТ !)
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29.06.2020 14:41 Ответить
Рюкзакова в отставку.
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29.06.2020 17:30 Ответить
 
 