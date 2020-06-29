Поддержка Авакова Еврейской конфедерацией - это позиция руководства этой организации, а не всей еврейской общины, - Зисельс

Высказанная Еврейской конфедерацией Украины поддержка министру внутренних дел Арсену Авакову является позицией руководства этой организации, а не всей еврейской общины.

Об этом сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я четко разделяю, где я выступаю сам, а где представляю свою организацию - Ваад Украины. Еврейская конфедерация Украины - это одна из 600 еврейских организаций в Украине. В данном случае это заявление представляет только руководство этой организации, а не всю еврейскую общину. Руководитель этой организации Борис Ложкин почему-то решил поддержать Авакова. Я считаю, что меньшинства, и в частности еврейская община, не должны таким образом входить в политическую жизнь Украины. Подобные формулировки - вещь личная. Община - это объединение по национальному признаку, здесь есть люди с разными политическими взглядами. И делать такие заявления - это делать определенный раскол в общине", - отметил он.



Свое отношение к Авакову Зисельс назвал сложным:

"Как правозащитник я не могу спокойно относиться к пыткам в отделениях полиции. Я не считаю, что делается много для их предупреждения. Мы действительно стараемся работать с МВД по поводу случаев антисемитизма. Они как бы и не против, но и не сотрудничают так, как нам того хотелось бы. Мы хотели бы наладить такое сотрудничество, как в Германии, где полиция идет в авангарде осуждения антисемитизма, а не ждет требований общественных организаций.



Вместе с тем, я отдаю должное тому, что Аваков - не обычный министр. Я не знаю всей внутренней кухни вокруг президента. Я вижу там пророссийских людей. Вижу тех, кто попросту решает свои экономические вопросы. И не вижу в окружении президента проукраинских людей. Но мы видим, как определенными усилиями нам удается удерживать президента от переступания через красные линии (Иосиф Зисельс входит в Стратегического совета Движения сопротивления капитуляции.- Ред.). То есть ползучий гибридный реванш есть, но резких шагов Зеленский не делает. Я не знаю роли Авакова в этом. Когда мы делали выступления Движения сопротивления капитуляции, то не встречали никаких проблем с полицией. Однако я согласен, что реформа полиции не состоялась так, как нужно. С другой стороны, не прошли и другие реформы. Проблема в нашем обществе, где не так легко проводить реформы. Потому реформа проходит тогда, когда общество к ней готово фактически, а не на словах".

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Напомним во время обсуждения вопроса возможной отставки Авакова, Еврейская конфедерация Украины высказала поддержку министру. "Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости. Сотрудниками правоохранительных органов постоянно проводится контроль ситуации для выявления информации о радикальных настроениях как отдельных лиц, так и организаций. По каждому факту было начато досудебное расследование. Также проводятся оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально настроенных группировок. Министр Аваков и команда министерства профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, информируя нас о ходе и результатах расследований", - отмечается в сообщении.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.