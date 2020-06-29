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Новости Силовики
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драка (1992) Львов (4506) правоохранительные органы (2960) силовики (2797) стрельба (3213) патрульная полиция (1804)

Мужчина начал стрелять в избивавшего его во Львове, обоих задержали, - спикер патрульной полиции Рыбий

Мужчина начал стрелять в избивавшего его во Львове, обоих задержали, - спикер патрульной полиции Рыбий

Полиция устанавливает причины массовой драки и стрельбы во Львове.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, информирует Цензор.НЕТ.

"28 июня в 1:47 получили вызов, что на улице Владимира Великого, 53, стрельба. Немедленно прибыли по адресу и обнаружили группу лиц, около 10 человек. Они указали на человека, который, по их словам, стрелял в них из предмета, похожего на пистолет, и показали одного раненого мужчину. У пострадавшего, 25-летнего мужчины, обнаружили рану в области живота, похожую на огнестрельную", - отметили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Кроме того, по информации полиции, еще один человек получил повреждения головы, поцарапал руки и ноги, его одежда была разорвана.

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У жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате парень ранил нападавшего.

Правоохранители вызвали "скорую", и обоих мужчин немедленно доставили в больницу. Врачи оказали первую помощь и убедились, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. После этого обоих виновников правоохранители сопроводили в Франковское отделение полиции города Львова для дачи объяснений.

На данный момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия работали ТОР, ГСО и патрульные полицейские. Следователи изъяли гильзы из пистолета и у всех задержанных взяли анализы на содержание этанола в крови.

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Топ комментарии
+24
Немедленно прибыли на локацию, похожую на адрес, и обнаружили группу существ, похожих на людей, в количестве около 10. У пострадавшего существа, похожего на 25-летнего мужчину, обнаружили отверстие, похожее на рану, в области, напоминающей живот. Еще одно существо получило повреждения сферического образования, похожего на голову.
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29.06.2020 00:58
+17
у существа, похожего на человека...
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29.06.2020 00:50
+9
Предмет похожий на пистолет , рану похожую на огнестрельную , чувствуется какая то не уверенность .
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29.06.2020 00:49
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Предмет похожий на пистолет , рану похожую на огнестрельную , чувствуется какая то не уверенность .
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29.06.2020 00:49 Ответить
у существа, похожего на человека...
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29.06.2020 00:50 Ответить
Немедленно прибыли на локацию, похожую на адрес, и обнаружили группу существ, похожих на людей, в количестве около 10. У пострадавшего существа, похожего на 25-летнего мужчину, обнаружили отверстие, похожее на рану, в области, напоминающей живот. Еще одно существо получило повреждения сферического образования, похожего на голову.
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29.06.2020 00:58 Ответить
В результате происшествия люди не пострадали. У местных копов есть такое неофициальное определение NHI (no humans involved), когда в происшествии замешаны представители определенной части человечества.
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29.06.2020 01:14 Ответить
))) згадалося оце відео: "Девочка принесла с новогоднего утренника подарок - плюшевого козла, который к тому же еще и поет. В игрушку были вставлены батарейки и животное заголосило".
https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
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29.06.2020 01:20 Ответить
Та я после "Мурки" в исполнении попа рпц кгб уже ничему не удивляюсь....
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29.06.2020 01:25 Ответить
То ще таке... https://youtu.be/MvG3GHn_nqc Осьо дно! (не фейк, це дійсно дитячий хір)
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29.06.2020 01:31 Ответить
Господи, спаси і відведи!...
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29.06.2020 07:09 Ответить
..мати чесна.... жахххх... та й не годи...((((((((((
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29.06.2020 15:15 Ответить
С возможным нарушением целостности межушного ганглия...
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29.06.2020 07:40 Ответить
Им "локация" - прям как "субординация" и "выслуга лет". Да и журналюги-дэбилы её *********
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29.06.2020 08:17 Ответить
в городе, похожем на Львов...
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29.06.2020 00:52 Ответить
В нп, похожем на европейский город.
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29.06.2020 01:27 Ответить
Ну вообще так и выглядят официальные бюрократические документы... Ведь пока экспертиза на сделает заключение, все выглядит "похожим".
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29.06.2020 01:01 Ответить
Формулировки обтекаемые, чтобы потом сделать нужные выводы в пользу того, кто ментам забашляет.
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29.06.2020 08:45 Ответить
28 числа месяца, чем-то отдаленно напоминающего июнь.
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29.06.2020 17:25 Ответить
Відсвяткували....
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29.06.2020 00:49 Ответить
у всех задержанных взяли анализы на содержание этанола в крови.

зачем? как и на что это может повлиять?
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29.06.2020 00:52 Ответить
на назначенное наказание влияет во всех моментах жизни, а скоро за езду в пьяном виде только уголовная ответственность , с 1 июля,
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29.06.2020 01:15 Ответить
Сводки по бытовухам из Львова. Что по другим городам?
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29.06.2020 00:55 Ответить
Благоденствие и процветание.
А в Кривом Роге вообще рай, даже дтп нет.
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29.06.2020 01:01 Ответить
а почему задержали стрелка?
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29.06.2020 03:10 Ответить
Возможно ствол нелегальный, вот легализуют и отпустят
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29.06.2020 05:58 Ответить
Аваков нагородить персонально новеньким.
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29.06.2020 07:10 Ответить
Потому что он совершил преступление - не позволил группе лиц отправить его в реанимацию и/или на кладбище...
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29.06.2020 07:03 Ответить
Понятно, что группа лиц в полвторого ночи мирно и никого не трогая, обсуждала некоторые аспекты перевода малой прозы Кафки, что вызвало нападение на них мужика с огнестрелом на почве личной неприязни (и возможно, даже расового превосходства)...
По крайней мере, примерно это группа лиц и заявит - другой вариант потребовал бы гораздо большего количества патронов и более результативной стрельбы...
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29.06.2020 06:59 Ответить
Видимо пьяное кодла почти в 2 часа ночи нарушала общественный порядок.
Один не выдержал и вышел сделать замечание, прихватив на всякий случай пистолет.
Ну а как дальше было, всем уже понятно.
Как по мне, стрелявший вполне вменяемо применил оружие и его надо не то, что выпустить, а и наградить, раз полиция авакова не желает оберегать покой граждан и за нее это делают обычные люди.
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29.06.2020 10:59 Ответить
 
 