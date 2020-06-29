Мужчина начал стрелять в избивавшего его во Львове, обоих задержали, - спикер патрульной полиции Рыбий
Полиция устанавливает причины массовой драки и стрельбы во Львове.
Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, информирует Цензор.НЕТ.
"28 июня в 1:47 получили вызов, что на улице Владимира Великого, 53, стрельба. Немедленно прибыли по адресу и обнаружили группу лиц, около 10 человек. Они указали на человека, который, по их словам, стрелял в них из предмета, похожего на пистолет, и показали одного раненого мужчину. У пострадавшего, 25-летнего мужчины, обнаружили рану в области живота, похожую на огнестрельную", - отметили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Кроме того, по информации полиции, еще один человек получил повреждения головы, поцарапал руки и ноги, его одежда была разорвана.
У жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате парень ранил нападавшего.
Правоохранители вызвали "скорую", и обоих мужчин немедленно доставили в больницу. Врачи оказали первую помощь и убедились, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. После этого обоих виновников правоохранители сопроводили в Франковское отделение полиции города Львова для дачи объяснений.
На данный момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия работали ТОР, ГСО и патрульные полицейские. Следователи изъяли гильзы из пистолета и у всех задержанных взяли анализы на содержание этанола в крови.
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https://youtu.be/8LIAoqUWI2I ІГРАШКОВИЙ КАЦАП
зачем? как и на что это может повлиять?
А в Кривом Роге вообще рай, даже дтп нет.
По крайней мере, примерно это группа лиц и заявит - другой вариант потребовал бы гораздо большего количества патронов и более результативной стрельбы...
Один не выдержал и вышел сделать замечание, прихватив на всякий случай пистолет.
Ну а как дальше было, всем уже понятно.
Как по мне, стрелявший вполне вменяемо применил оружие и его надо не то, что выпустить, а и наградить, раз полиция авакова не желает оберегать покой граждан и за нее это делают обычные люди.