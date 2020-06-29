Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс
После обретения Украиной независимости здесь начала создаваться собственно украинская национальная идентичность, отличная от советской. В украинском национальном государстве гораздо меньше элементов вражды, чем во времена империй.
Об этом советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы находимся на переходном этапе от хаотического общества, которое образовалось в 1991 году и было довольно деморализованным. Все-таки идеологическая коммунистическая ложь и насилие, закреплявшее ее, были разрушены, но люди к ним привыкли. Я это называю абстинентным синдромом - как ломка наркомана. Так и у нас 30 лет ломки, потому что мы еще не выкристаллизировали из этого хаоса новую систему отношений. Украинский национализм, к сожалению, еще не является господствующей идеологией в Украине, чего я хотел бы...
Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с такими негативными явлениями (как антисемитизм ксенофобия - Ред.). Поэтому если мы будем честными сами перед собой, то шаг за шагом будем приближаться к пониманию, а может даже сопереживания. А сопереживание всему народу дает катарсис, который приносит мощную энергетику для развития - как это было в Германии", - отметил он.
Зисельс считает, что обретение украинцами своего государства является мощным фактором развития идентичности и критическому отношению к прошлому:
"30 лет Украина уже независимая, здесь создается новая идентичность, потому что впервые в истории украинцы стали большинством в собственном государстве. А стать большинством в своем государстве - это очень мощный фактор развития идентичности, я это вижу по Израилю. Идентичность евреев Израиля не такая, как в диаспоре, где все еще царит виктимность.
Я оперирую таким понятием, как комплекс народа-жертвы. Мы живем среди народов, которые считают себя жертвами. Жить среди виктимных народов очень сложно, потому что каждая жертва переживает только свое и считает, что никому ничего не должна. Однако это мешает налаживанию диалога, который может нас вывести на другой уровень понимания друг друга. Да, были трагические страницы. Но надо добавлять, что тогда Украины никогда не было как государства. Было столкновение по многим параметрам украинцев и евреев, поляков и евреев, украинцев и поляков, евреев и литовцев. Это было иногда наполнено погромами, убийствами".
Зисельс предлагает способ, которым украинцы и евреи должны говорить об общих тяжелых страницах истории.
"Я предложил собственное видение, сказав: давайте будем честными и посмотрим на свои народы объективно. Были ли мы только жертвами? Были ли также причастны к преступлениям против других народов - не как община, а как отдельные представители общества? Мы не можем нести вину за это, но должны быть исторически ответственными за эту память - за то, как наши дети и внуки будут жить рядом с другими народами. Внутри каждого народа должен состояться внутренний дискурс. Например, у поляков проходит такой дискурс, выходят соответствующие фильмы и книги. У литовцев схожие процессы. У нас это только только начинается: когда украинские историки говорят правду своему народу, а еврейские историки оценивают эволюцию видения еврейского народа.
У меня был целый конфликт из-за этого. Был в Париже на том месте, где убили Петлюру в 1926 году. И написал в Фейсбуке свои мысли по этому поводу. На меня за это навалились почти всем еврейским миром. Я объяснял свою позицию: мы должны смотреть на себя. Современные евреи отождествляют себя со Шварцбардом, который убил Петлюру? Мы его оправдываем? Я - нет. Это модернизация мира. Мы не должны воздавать за преступления, со времени которых прошло 100-200-300 лет. Тем более, мы видим, что Украина наконец стала отдельным государством, и здесь гораздо меньше элементов вражды, которые ей были присущи во времена империи", - подытожил он.
Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Головна проблема України як держави завжди була тільки одна - не здатність українців об'єднуватися, коли не має відкритої війни. Точніше, в силу особливості (вільної) ментальності, українців дуже легко роз'єднати. Саме з цієї причини розпалася Русь. Саме з цієї причини сталася Руїна і всі інші біди України. З цієї причини *****, відчувши, що об'єднало українців, припинило активні військові дії і швиденько знайшло українцям нових ворогів замість кацяпів. ЗМІ, які на 80% підконтрольні *****, дружно засурмили про "небачену корупцію", а кацапські тролі на форумі відразу згадали про "жидів". Москва не робила нічого нового. Саме так тупих хохлів (до українців це не відноситься) вона роз'єднувала весь час скільки існує.
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Він має рацію.
Від антисемітизму та ксенофобії - в позитивне русло русофобії!
Та й що таке семітизм?Це релігійна ідея сіоністів: "Святе Слово(мова)наше усе".
Який дурень це сприйматиме,окрім самого сіоніста?В Україні скажут:"Україна понад усе",в Америці"America first".Тай чому обєднаним народам US(United States),UKR(United Kyiv Rus'),UK(United Kingdom)сіоністи навязують своє святе слово і мову?Нехай обєднуються собі в Ізраїлі сіоністи(іврітисти) з еврореями (ідішистами) і не обзивають інших антисемітами,бо дістануть "Чемодан вокзал Ізраїль".
Основатели Израиля, т.е. сионисты, были атеисты (социал-демократы).
Семітизм -це всього навсього "Слово або вислів, створені за зразком семітичної релігійної мови або запозичені з неї(Як церковнословянська в Україні)Антисемітом є кожний,хто не володіє мовою-івритом- і не вірить сіоністам.І все.
А к числу современных семитских народов относят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B арабов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 мальтийцев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B ассирийцев , потомков древних представителей южной подгруппы южных семитов в Южной Аравии (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1 махри , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8 шахри , жителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0 о. Сокотра и др.), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0 амхара , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) тигре , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B8 тиграи и ряд других народностей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F Эфиопии .
И относительно языка, в Израиле со дня независимости государственным был иврит, а никак не идиш, на идиш (это смесь иврита и немецкого) говорили только ашкенази, остальные ещё на куче языков, но уже во времена британского мандата в Палестине общим языком общения, обучения у евреев был иврит!!!
Нажаль, не можу сказати те саме про євреїв при владі в Україні. Чим дальше, тим більше вони становляться ізраїльтянами, а ще більше - кацапами.
Черчиль.
Жизнь Измеряющий Деньгами.
https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE/a-44747649
Обвинять Петлюру в погромах равнозначно тому, что обвинять Трампа в современных погромах в США. И современные последователи НКВД к этому идут.
Обвинять Петлюру в погромах равнозначно тому, что обвинять Трампа в современных погромах в США. И современные последователи НКВД к этому идут.