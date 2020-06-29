Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс

После обретения Украиной независимости здесь начала создаваться собственно украинская национальная идентичность, отличная от советской. В украинском национальном государстве гораздо меньше элементов вражды, чем во времена империй.

Об этом советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы находимся на переходном этапе от хаотического общества, которое образовалось в 1991 году и было довольно деморализованным. Все-таки идеологическая коммунистическая ложь и насилие, закреплявшее ее, были разрушены, но люди к ним привыкли. Я это называю абстинентным синдромом - как ломка наркомана. Так и у нас 30 лет ломки, потому что мы еще не выкристаллизировали из этого хаоса новую систему отношений. Украинский национализм, к сожалению, еще не является господствующей идеологией в Украине, чего я хотел бы...



Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с такими негативными явлениями (как антисемитизм ксенофобия - Ред.). Поэтому если мы будем честными сами перед собой, то шаг за шагом будем приближаться к пониманию, а может даже сопереживания. А сопереживание всему народу дает катарсис, который приносит мощную энергетику для развития - как это было в Германии", - отметил он.

Зисельс считает, что обретение украинцами своего государства является мощным фактором развития идентичности и критическому отношению к прошлому:

"30 лет Украина уже независимая, здесь создается новая идентичность, потому что впервые в истории украинцы стали большинством в собственном государстве. А стать большинством в своем государстве - это очень мощный фактор развития идентичности, я это вижу по Израилю. Идентичность евреев Израиля не такая, как в диаспоре, где все еще царит виктимность.



Я оперирую таким понятием, как комплекс народа-жертвы. Мы живем среди народов, которые считают себя жертвами. Жить среди виктимных народов очень сложно, потому что каждая жертва переживает только свое и считает, что никому ничего не должна. Однако это мешает налаживанию диалога, который может нас вывести на другой уровень понимания друг друга. Да, были трагические страницы. Но надо добавлять, что тогда Украины никогда не было как государства. Было столкновение по многим параметрам украинцев и евреев, поляков и евреев, украинцев и поляков, евреев и литовцев. Это было иногда наполнено погромами, убийствами".

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Зисельс предлагает способ, которым украинцы и евреи должны говорить об общих тяжелых страницах истории.



"Я предложил собственное видение, сказав: давайте будем честными и посмотрим на свои народы объективно. Были ли мы только жертвами? Были ли также причастны к преступлениям против других народов - не как община, а как отдельные представители общества? Мы не можем нести вину за это, но должны быть исторически ответственными за эту память - за то, как наши дети и внуки будут жить рядом с другими народами. Внутри каждого народа должен состояться внутренний дискурс. Например, у поляков проходит такой дискурс, выходят соответствующие фильмы и книги. У литовцев схожие процессы. У нас это только только начинается: когда украинские историки говорят правду своему народу, а еврейские историки оценивают эволюцию видения еврейского народа.

У меня был целый конфликт из-за этого. Был в Париже на том месте, где убили Петлюру в 1926 году. И написал в Фейсбуке свои мысли по этому поводу. На меня за это навалились почти всем еврейским миром. Я объяснял свою позицию: мы должны смотреть на себя. Современные евреи отождествляют себя со Шварцбардом, который убил Петлюру? Мы его оправдываем? Я - нет. Это модернизация мира. Мы не должны воздавать за преступления, со времени которых прошло 100-200-300 лет. Тем более, мы видим, что Украина наконец стала отдельным государством, и здесь гораздо меньше элементов вражды, которые ей были присущи во времена империи", - подытожил он.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.