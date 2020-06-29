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национализм (276) память (1484) Зисельс (18)

Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс

Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс

После обретения Украиной независимости здесь начала создаваться собственно украинская национальная идентичность, отличная от советской. В украинском национальном государстве гораздо меньше элементов вражды, чем во времена империй.

Об этом советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы находимся на переходном этапе от хаотического общества, которое образовалось в 1991 году и было довольно деморализованным. Все-таки идеологическая коммунистическая ложь и насилие, закреплявшее ее, были разрушены, но люди к ним привыкли. Я это называю абстинентным синдромом - как ломка наркомана. Так и у нас 30 лет ломки, потому что мы еще не выкристаллизировали из этого хаоса новую систему отношений. Украинский национализм, к сожалению, еще не является господствующей идеологией в Украине, чего я хотел бы...

Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с такими негативными явлениями (как антисемитизм ксенофобия - Ред.). Поэтому если мы будем честными сами перед собой, то шаг за шагом будем приближаться к пониманию, а может даже сопереживания. А сопереживание всему народу дает катарсис, который приносит мощную энергетику для развития - как это было в Германии", - отметил он.

Зисельс считает, что обретение украинцами своего государства является мощным фактором развития идентичности и критическому отношению к прошлому:

"30 лет Украина уже независимая, здесь создается новая идентичность, потому что впервые в истории украинцы стали большинством в собственном государстве. А стать большинством в своем государстве - это очень мощный фактор развития идентичности, я это вижу по Израилю. Идентичность евреев Израиля не такая, как в диаспоре, где все еще царит виктимность.

Я оперирую таким понятием, как комплекс народа-жертвы. Мы живем среди народов, которые считают себя жертвами. Жить среди виктимных народов очень сложно, потому что каждая жертва переживает только свое и считает, что никому ничего не должна. Однако это мешает налаживанию диалога, который может нас вывести на другой уровень понимания друг друга. Да, были трагические страницы. Но надо добавлять, что тогда Украины никогда не было как государства. Было столкновение по многим параметрам украинцев и евреев, поляков и евреев, украинцев и поляков, евреев и литовцев. Это было иногда наполнено погромами, убийствами".

Читайте также: Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

Зисельс предлагает способ, которым украинцы и евреи должны говорить об общих тяжелых страницах истории.

"Я предложил собственное видение, сказав: давайте будем честными и посмотрим на свои народы объективно. Были ли мы только жертвами? Были ли также причастны к преступлениям против других народов - не как община, а как отдельные представители общества? Мы не можем нести вину за это, но должны быть исторически ответственными за эту память - за то, как наши дети и внуки будут жить рядом с другими народами. Внутри каждого народа должен состояться внутренний дискурс. Например, у поляков проходит такой дискурс, выходят соответствующие фильмы и книги. У литовцев схожие процессы. У нас это только только начинается: когда украинские историки говорят правду своему народу, а еврейские историки оценивают эволюцию видения еврейского народа.

У меня был целый конфликт из-за этого. Был в Париже на том месте, где убили Петлюру в 1926 году. И написал в Фейсбуке свои мысли по этому поводу. На меня за это навалились почти всем еврейским миром. Я объяснял свою позицию: мы должны смотреть на себя. Современные евреи отождествляют себя со Шварцбардом, который убил Петлюру? Мы его оправдываем? Я - нет. Это модернизация мира. Мы не должны воздавать за преступления, со времени которых прошло 100-200-300 лет. Тем более, мы видим, что Украина наконец стала отдельным государством, и здесь гораздо меньше элементов вражды, которые ей были присущи во времена империи", - подытожил он.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте здесь.
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Топ комментарии
+28
Здравые вещи говорит еврей в отличие от всяких рабиновичей,бужанских,червоненок и прочей прокацапской швали.
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29.06.2020 01:17
+17
Mудрый человек.
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29.06.2020 01:57
+17
"Украинский национализм, к сожалению, не становится господствующей идеологией в Украине". А ведь верно говорит "бендёровский" еврей! Зрит в корень.
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29.06.2020 07:31
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Здравые вещи говорит еврей в отличие от всяких рабиновичей,бужанских,червоненок и прочей прокацапской швали.
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29.06.2020 01:17 Ответить
Присвячується корисним путєнським ідіотам
Головна проблема України як держави завжди була тільки одна - не здатність українців об'єднуватися, коли не має відкритої війни. Точніше, в силу особливості (вільної) ментальності, українців дуже легко роз'єднати. Саме з цієї причини розпалася Русь. Саме з цієї причини сталася Руїна і всі інші біди України. З цієї причини *****, відчувши, що об'єднало українців, припинило активні військові дії і швиденько знайшло українцям нових ворогів замість кацяпів. ЗМІ, які на 80% підконтрольні *****, дружно засурмили про "небачену корупцію", а кацапські тролі на форумі відразу згадали про "жидів". Москва не робила нічого нового. Саме так тупих хохлів (до українців це не відноситься) вона роз'єднувала весь час скільки існує.
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29.06.2020 14:09 Ответить
Думав ти щось(читав про нац.ідею),а виявилося ти стукач на РФ.От як з такими Україну будувати?А в Україні мільони ватного чумного бидла,котрому якийcj чужий путлеризм,сіонізм,гейропа,олігархат важливіший за українство,яке означає єднання.Як ви будете єдині,тобто укри,якщо готові співрозмовника здати в ментуру,адміну?От не розумію таких скотиняк-іншого наображають і біжать стукати в нквд.Якого вам сіоністам дідька треба?Нового Гонту в Умані?
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30.06.2020 07:10 Ответить
У меня был целый конфликт из-за этого. Был в Париже на том месте, где убили Петлюру в 1926 году. И написал в Фейсбуке свои мысли по этому поводу. На меня за это навалились почти всем еврейским миром. Я объяснял свою позицию: мы должны смотреть на себя. Современные евреи отождествляют себя со Шварцбардом, который убил Петлюру? Мы его оправдываем? Я - нет. Источник: https://censor.net/n3204896
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29.06.2020 01:26 Ответить
Деякі євреї якраз і ототожнюють себе з Шварцбардом, а потім і частина українців починає ототожнювати їх з тим вбивцею. Зісельс так і не пояснив що його зрозуміли.
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29.06.2020 02:17 Ответить
Це тому, що ти далі свого носа нічого не бачиш. Добре вписався в кацяпську парадігму "ворогів України" .
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29.06.2020 14:11 Ответить
Mудрый человек.
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29.06.2020 01:57 Ответить
Він патріот України, але є достатньо таких, які формують негативне ставлення до євреїв.
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29.06.2020 02:57 Ответить
Ще Віталій Портников.

Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс - Цензор.НЕТ 5311
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29.06.2020 03:12 Ответить
Портников кремлёвский говно-тролль.
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29.06.2020 09:36 Ответить
А Рабінович український патріот за вашою логікою.
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29.06.2020 12:08 Ответить
Санитары уже выехали. Держитесь!
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29.06.2020 13:37 Ответить
Вони самі про себе формують. Владу захопили у свої руки, і душать українців.
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29.06.2020 06:43 Ответить
тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией

...
Він має рацію.
Від антисемітизму та ксенофобії - в позитивне русло русофобії!
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29.06.2020 01:59 Ответить
Пусти свиню під стіл...Вибрали укри Зелю-відвідав палену синагогу-то треба сіоністам одразу на голову украм лізти з семітськими догмами релігійними? Держава відділена від релігії!
Та й що таке семітизм?Це релігійна ідея сіоністів: "Святе Слово(мова)наше усе".
Який дурень це сприйматиме,окрім самого сіоніста?В Україні скажут:"Україна понад усе",в Америці"America first".Тай чому обєднаним народам US(United States),UKR(United Kyiv Rus'),UK(United Kingdom)сіоністи навязують своє святе слово і мову?Нехай обєднуються собі в Ізраїлі сіоністи(іврітисти) з еврореями (ідішистами) і не обзивають інших антисемітами,бо дістануть "Чемодан вокзал Ізраїль".
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29.06.2020 02:18 Ответить
>Та й що таке семітизм?Це релігійна ідея сіоністів: "Святе Слово(мова)наше усе".


Основатели Израиля, т.е. сионисты, были атеисты (социал-демократы).
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29.06.2020 02:52 Ответить
Неважливо.Державною мовою Ізраїлю спочатку була мова германської групи-ідиш,а потім сіоністи ввели староцерковну-семітську-іврит.
Семітизм -це всього навсього "Слово або вислів, створені за зразком семітичної релігійної мови або запозичені з неї(Як церковнословянська в Україні)Антисемітом є кожний,хто не володіє мовою-івритом- і не вірить сіоністам.І все.
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29.06.2020 03:02 Ответить
Ты лечить голову пробовал? обратись к специалистам!)) Сиони́зм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏צִיּוֹנוּת‏‎, цийону́т - от названия горы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD Сион в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Иерусалиме ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политическое движение, целью которого является объединение и возрождение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 еврейского народа на его исторической родине - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C Эрец-Исраэль ), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается! В Израиле Стёпа и только в Израиле!!!
А к числу современных семитских народов относят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B арабов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 мальтийцев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B ассирийцев , потомков древних представителей южной подгруппы южных семитов в Южной Аравии (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1 махри , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B8 шахри , жителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0 о. Сокотра и др.), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0 амхара , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) тигре , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B8 тиграи и ряд других народностей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F Эфиопии .

И относительно языка, в Израиле со дня независимости государственным был иврит, а никак не идиш, на идиш (это смесь иврита и немецкого) говорили только ашкенази, остальные ещё на куче языков, но уже во времена британского мандата в Палестине общим языком общения, обучения у евреев был иврит!!!
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29.06.2020 10:34 Ответить
Видно голову полечил-вот и объединяйся на Сионе и возрождай еврейский народ на его исторической родине - в Израиле (Эрец-Исраэль), а также на идеологической догматической концепции, на которой это религиозное движение основывается!И именно в Израиле и только в Израиле!Дело в том,что именно сионисты задались целью обединить современные семитские народы арабов, евреев, мальтийцев, ассирийцев, потомков древних представителей южной подгруппы южных семитов в Южной Аравии (махри, шахри, жителей о. Сокотра и др.), амхара, тигре, тиграи и ряд других народностей Эфиопии и написали "В новом государстве, которое расположится от Тигра и Евфрата до Нила, будут жить не евреи, и не арабы, не наследники Навуходоносора или Кира, и не потомки Авраама, Ицхака и Яакова. Жить тут будут иврим любого генетического корня. Иначе говоря - "говорящие на иврите",а не на идиш (смесь иврита и немецкого),на котором говорили 15млн и даже в Украине был одним из государственных в 1917-м"Однако сионисты за 40-к лет(честь им и хвала-хотели свое государство,как Украина сейчас свой язык)возродили мёртвый иврит,на котором веками не общались и внедрили во все коммуникативные кругии - от бытовой до оффициальной.Но вопрос-то совершенно в другом: "Зачемь Йоська мне это навязывает,обзывая американца каким-то обидным "антисемитом",ровно как и тупой маскаль,заимствовавший это слово у Рима?Для меня семит-религиозный фанатик иврита-мне его"Слово Слово Слово(язык)и нафиг не упал,чтобы мне его нагло навязывали в Украине,да ещё и упрекая или как козломордое хамло,предлагая лечиться,поскольку религия и держава разделены.Поэтому,пшёл на путана-самозванец рус с Кия -русския-укры имеют свою мову и свою державу.
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29.06.2020 12:19 Ответить
Вы сами-то пытались прочесть то что написали, без пол-литры ?
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29.06.2020 13:14 Ответить
Так це ідіот, або кацяпський провокатор - українська гнида (за Петлюрою).
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29.06.2020 13:50 Ответить
Не розказуй,хто ти і я не скажу,куди тобі йти.
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29.06.2020 20:50 Ответить
Олень, я вільно володію українською, англійською, івритом! ти потвора хоча б українську вивчив! Сіонізм не є релігійною ідеологією, багато ортодоксів взагалі не визнають ідеї сіонізма, стосовно іврита, мертвим він ніколи не був, бо всюди де жили євреї Тора переписувалась і читалась виключно на івриті, то в більшості євреї ним володіли достатьно добре, але в побуті спілкулися частіше мовами тих держав в яких мешкали, або змішаними мовами, такими як ідиш, ладино і т.д. ...
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29.06.2020 13:53 Ответить
І ще хочу додати! Сіонізм ні в якому разі не поєдную в собі усіх семітів, сіонізм стосується виключно євреїв! араби та інші тут ні до чого, ніхто їх в Єрец-Ісраєль не запрошує!
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29.06.2020 14:00 Ответить
Плюсую-добре голову полічив-от тримай свій єврейський сіонізм з семітизмом-івритством (окупація)при собі і до кацяпської фашні рузьге мір(окупація)не опускайся.УКРи-обєднані(Унітед)Киевом Руси на окупантів усіх мастей забили великий болт-мають свою мову і свою державу.А хамство твоє на початку спілкування чітко вказує,який маєш агресивний ментал(козел в чужий город по капусту).Не вийде-роги укри обламають.
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29.06.2020 19:26 Ответить
В Україні понад 100 національностей. Натомість націоналісти-маргінали на кшталт тебе, за 26 років так і не розробили української Національної ідеї, що має поєдати всіх українців в єдину політичну Націю Українців. Без цього України ніколи не стане міцною державою. Все на що маргінали здатні - це заздрити тим, хто краще вас. Такі імбецили навпаки розколюють українців. Наш головний ворог вже понад 7 століть тільки один - це москва і ти працюєш, як тебе навчили в нквд. Нажаль таких корисних путєнських ідіотів в країні ще багато. Через них і зараз маємо, що маємо.
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29.06.2020 13:48 Ответить
Годі вже-санітар з дурки.В Україні 67-основних національностей. Натомість націоналісти-маргінали на кшталт Йоськи(з групи"Ні-Капітуляції", за 26 років так і не розробили української Національної ідеї, що має поєдати всіх українців в єдину Оновлену Націю Українців,бо мають власну-Сіоністську.Ти що,сліпий,не бачиш,що Порошенко дозволив москалям увійти навіть у проект "Бабин Яр" через Альфа-Груп,у Комітет Ради Європи(звідки до нього вигнали),але єврейський націоналіст Йоська-не підняв Пороха на штики-гроші не пахнуть?Україна вже є державою та має мову,але маргінали навіть за "путін,введи" не вимагають покарань,як скажімо,в Австрії 14-років тюрьми,бо треба закон приймати,а за законом і за"сіоніст,введи"буде в Україні покарання,якого сіоністи бояться.Хто є український націоналіст зараз?Той,хто воює за Незалежність України на фронті,незалежно від його етнічної групи,бо нація оновлюється тільки у війнах.А реваншисти,сіоністи,рашисти заздрять тим, хто відкусює від України шмат у вигляді надр,землі,трудових ресурсів краще за них і рвуться за нього між собою.От і хочуть своїх холопів, розколюючи українців "рузьге міром","постполитством","сіонізмом","глобалізмом" вже багато століть. Нажаль,хами,як ти завжди будуть корисними ідіотами для окупантів-ментал сформувався олігархічними медіа,а не національними інтересами 67-и основних обєднаних в Унію Києвом Русів-УКРів.Так що дядя Сєм-українство-це тисячолітне бажання обєднуватись(гуртом і батька краще бити),а не утворити химерну релігійну політичну наці за зразками інших святокнижних утворень,бо держава в нас відділена від церкви.Інша справа,що не треба колесо винаходити,аби підкотити до думки,що "влада"України не українська,тим більше не національно-патріотична,бо жодний (!)"самий патріотичний патріот України депутат ВР" не загинув на фронті за 6-ть років війни.От це і є основна проблема України вже 29-ть років.
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29.06.2020 20:44 Ответить
То ти не здатний ні до аналізу минулої, ні модернової історії України, то з ким я дискутую? Більшої маєчні як ти тут намалював я ще не бачив )))))) Бувай, корисне ********
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29.06.2020 21:39 Ответить
Без хамства і образ ніяк?Аналізуй-не аналізуй-все одно дістанеш ...І витри шнобель-знову соплі потекли.
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29.06.2020 22:20 Ответить
Це дуже добре, що ти не мешкаєш в Україні. На одного імбецила-************* на боці ворога менше.
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29.06.2020 22:31 Ответить
Іди вже спати,лахто-не клюй носом у монітор.
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29.06.2020 22:51 Ответить
Интересная мысль.
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29.06.2020 02:28 Ответить
Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9100
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29.06.2020 06:21 Ответить
"Гигант мысли", йошкин кот!
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29.06.2020 07:23 Ответить
А, ну раз Рабинович сказал...
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29.06.2020 17:08 Ответить
. Я не знаю усієї внутрішньої кухні довкола президента. Я бачу там проросійських людей. Бачу тих, хто попросту вирішує свої економічні питання. І не бачу в оточенні президента проукраїнських людей. Але ми бачимо, як певними зусиллями нам вдається утримувати президента від переступання через червоні лінії (Йосиф Зісельс входить до Стратегічної ради Руху опору капітуляції.- Ред.). Тобто повзучий гібридний реванш є, але різких кроків Зеленський не робить. Источник: https://censor.net.ua/r3204846
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29.06.2020 02:32 Ответить
Цього цілком достатньо для радикалізації суспільства.
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29.06.2020 02:33 Ответить
Не робить. Поки що. Тому що боягуз, а не тому, що за країну переживає.
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29.06.2020 06:52 Ответить
Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс - Цензор.НЕТ 1826
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29.06.2020 06:11 Ответить
Никогда не верте жи2е и кацапам. Как бы красиво они не пели
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29.06.2020 06:24 Ответить
А ти мабуть та сама українська гнида, яка страшніша за москальских вошей, про яких казав Симон Петлюра...?
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29.06.2020 10:38 Ответить
Якраз за наказом Петлюри і вбили Болбочана. Так що Петлюра і є перша українська гнида.
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29.06.2020 12:31 Ответить
относительно Болбочана не поспоришь, но фраза всё-таки точная, но жаль не из тех уст... тут Петлюра видимо был самокритичен...
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29.06.2020 13:45 Ответить
Повністю згоден. Гірко..
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29.06.2020 23:30 Ответить
"Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией".

Нажаль, не можу сказати те саме про євреїв при владі в Україні. Чим дальше, тим більше вони становляться ізраїльтянами, а ще більше - кацапами.
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29.06.2020 06:50 Ответить
А що ви скажете про таких щирих українців як Медведчук з Шуфричем?
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29.06.2020 12:12 Ответить
Серед комуняк, які влаштували Голодомор - 70% євреїв.
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29.06.2020 07:14 Ответить
Просто в абсолютном большинстве случаев за антисемитизм принимают вполне закономерный антисионизм...
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29.06.2020 07:25 Ответить
Правильно собака се...,та неправильно кладе(Америка та Західна Європа-антисеміти)
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29.06.2020 07:29 Ответить
та ти шо? Сам вигадав чи у методичці написано?
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29.06.2020 09:01 Ответить
Відверто чесно.Плюсую.Ти антисеміт.
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29.06.2020 09:10 Ответить
"Украинский национализм, к сожалению, не становится господствующей идеологией в Украине". А ведь верно говорит "бендёровский" еврей! Зрит в корень.
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29.06.2020 07:31 Ответить
При чому тут націоналізм?Нація оновлюється тільки у війнах за незалежність-тут і єврей,котрий воює є український націоналіст.Але Йоська розділяє українців на етнічних та політичних,тупо брешучи,бо УКРи тисячу років UKRи(United Kyiv Rus')тобто вже обєднані народи в один народ-український.Тому сам нехай не протиставляє в себе тих ,хто розмовляє ідиш та тих хто розмовляє івритом,міняючи державну мову з ідиш на іврит,в своїй державі Ізраїль. Навіть нехай не протиставляє сефардів та ашкеназі,обмащуючи брудом синагоги сефардам,бо сам буйний ашкеназі,тому що це не просто якісь тривіальні відмінності,коли один тягне в орду(Рабінович),а інший-в семітизм (Йоська).Не можна спотворювати релігійну ідеологію взагалі,бо семіт-це тільки віруючий святому слову,реченню чи мові івриту,а держава Україна і релігійний догмат несумістні,тим більше,що юдоглобалізаторство не сприймається ніде в суспільстві позитивно,окрім самих семітів.Мені десь навязаний Йоською дискурс "хто є етнічним чи політичним українцем ?",бо Ізраїль ще й досі Геноцид совіцький не визнав,оскільки семіти в совкові були тоді при владі 58%-ів.Тому-не все,що говорять семіти є правдою та добрими намірами,а "антисемітизм" має ще стати захистною реакціє на нагле та брутальне обзивання Америки та Західної Европи-"антисемітами" безпідставно.Так що,аби підтвердити,що не брешуть самі семіти-нехай чекають реакції бумерангом у вигляді:"Сіоністи Геть!","Чемодан,вокзал Ізраїль!"і т.д.Їм віри немає,як і кацапам.
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29.06.2020 08:32 Ответить
По цьому питанню дискутуйте з Йоськую, а Вам не опонент. Як кажуть, чим далі вліз, тим довше вибиратися.
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29.06.2020 08:42 Ответить
Тримайся, Стьопа, санітари вже виїхали!!
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29.06.2020 13:53 Ответить
"В Британии нет антисемитизма, потому что британцы не считают евреев умней себя" (с)
Черчиль.
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29.06.2020 08:18 Ответить
Де є мізки, там нема антисемітизму. Антисемітизм вигаданий римлянами, і знову ж таки поцюплений кацапами, і насаджений довірливим українцям. Там де антисемітизм там завжди рулять кацапи і люди живуть погано.
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29.06.2020 08:46 Ответить
Ребята, давайте жить дружно есть кому сказать.Некому напоминать что сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова.Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского . Душит стратегией: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский/ Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев) забудут(РФ и Израиль). Россия все равно сильнее. - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./Душит тактикой продажи всего в Украине-от земли и заводов до условий содержания в СИЗО, зерна и масок.
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29.06.2020 08:55 Ответить
Про Голодомор ні слова.
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29.06.2020 08:59 Ответить
Я тоже давно понял, что 90% наших проблем от кацапского менталитета, навязанного столетиями оккупации и ассимиляции, но если украинцы снова станут украинцами, мы заживём намного лучше. Что такое кацапы? Воровать и гадить для них главное. Украинцы изначально не такие. Нам надо убить в себе кацапов.
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29.06.2020 09:26 Ответить
Правда. Тут є одне містке слово - совісливість. По Голодомору ця притаманна українцям якість стала нівелюватися.
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29.06.2020 09:36 Ответить
А в тебе, шо кацап живёт?
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29.06.2020 10:01 Ответить
А я не хочу, чтобы шлемайзеры украинцев воспитывали, ибо хорошего для Украины я от них не жду. Одна распродажа украинской земли ими чего стоит.
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29.06.2020 09:35 Ответить
Починаючи з юних літ мав багато контактів з Євреями--друзі, одногрупникі,колеги,керівникі, підлеглі. Були дуже різні стосунки і відношення,але зробивчіткий висновок--У єврея свої особисті інтереси є на першому плані. То що робиться зараз,коли на посади приймаються тільки євреї (і це при тому ,що їх в Україні десь 0.2% ) буде шкодити євреям в подальшому. Зе канда робить велику помилку в цьому плані.
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29.06.2020 10:46 Ответить
В Украине НЕТ классического антисимитизма и классической ксенофобии!!!За него многие эксперты принимают: а)обыкновенную бытовую человеческую зависть(среди рабоче крестьянской части общества) к успешным и образованным людям!!!!б)Национальное "кумовство"-как только еврей(армянин.кавказец и тд) занимает какую то "сладкую" должность в госорганах,..он тянет туда на на работу только евреев(не зависимо от их квалификации)!!! В)
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29.06.2020 11:19 Ответить
" Украинский национализм, к сожалению, еще не является господствующей идеологией в Украине, чего я хотел бы... Источник: https://censor.net/n3204896" - слова достойные ОСОБОГО уважения !
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29.06.2020 11:29 Ответить
И чем вам талмуд насолил? По-моему, от библии или корана вреда намного больше.
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29.06.2020 18:10 Ответить
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Жизнь Измеряющий Деньгами.
https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE/a-44747649
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30.06.2020 08:23 Ответить
Те, кто отождествляют себя со Шварцбардом, который убил Петлюру, не понимают, что отождествляют себя с НКВД, с 1937г, с подавлением всего еврейского, еврейских школ, еврейской культуры, еврейства как такового, превращения евреев в советского ассимилянта спрятавшегося от погромов под русской фамилией. И все это на основе сказок НКВД про Петлюру и других борцов за свободу своей страны.
Обвинять Петлюру в погромах равнозначно тому, что обвинять Трампа в современных погромах в США. И современные последователи НКВД к этому идут.
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30.06.2020 21:00 Ответить
Те, кто отождествляют себя со Шварцбардом, который убил Петлюру, не понимают, что отождествляют себя с НКВД, с 1937г, с подавлением всего еврейского, еврейских школ, еврейской культуры, еврейства как такового, превращения евреев в советского ассимилянта спрятавшегося от погромов под русской фамилией. И все это на основе сказок НКВД про Петлюру и других борцов за свободу своей страны.
Обвинять Петлюру в погромах равнозначно тому, что обвинять Трампа в современных погромах в США. И современные последователи НКВД к этому идут.
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30.06.2020 21:11 Ответить
 
 