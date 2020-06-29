Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP

Министр обороны Марк Эспер в понедельник представит президенту Дональду Трампу ряд вариантов вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Министр Эспер встретился с президентом Трампом в среду, чтобы обсудить наше присутствие в Европе, - заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. - В понедельник министр проинформирует президента в Белом доме о вариантах размещения наших сил в Германии".

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии на 9500 человек до 25 000 военнослужащих. По словам собеседников AFP, некоторых из этих 9500 военных вернутся в США, а другие будут переведены в страны бывшего Восточного блока. Источники рассказали об этом на условиях анонимности.

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Эти изменения, по словам представителей Пентагона, послужат в качестве однозначного предупреждения российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции в очередной раз были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Собеседники агентства не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные, сейчас находящиеся в Германии, однако президент Дональд Трамп, встречаясь в среду с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что американские военнослужащие будут переведены именно в Польшу.

По словам источников, часть военных будут постоянно находиться на базах, однако большинство военнослужащих будут перемещаться по территории страны.

В 1997 году блок НАТО пообещал России не создавать постоянные военные базы в бывшем Восточном блоке. До сих пор, в моменты роста напряжения в отношениях с Москвой, Североатлантический альянс перебрасывал войска в страны, географически близкие к России, только на временной основе. Однако теперь США видят в аннексии Крыма и продолжающемся конфликте на востоке Украины возможность освободиться от прежних обязательств.

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Более того, один из источников в Пентагоне заявил, что переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и заинтересованными странами, а не под эгидой НАТО.

По словам одного из собеседников AFP, система ротации обеспечивает большую гибкость и более высокий уровень непредсказуемости, что делает ее более дестабилизирующей для России. Однако график передвижения войск пока неясен: до президентских выборов в США осталось чуть больше четырех месяц.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о частичном выводе войск из Германии в начале июня.