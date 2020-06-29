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Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP

Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP

Министр обороны Марк Эспер в понедельник представит президенту Дональду Трампу ряд вариантов вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Министр Эспер встретился с президентом Трампом в среду, чтобы обсудить наше присутствие в Европе, - заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. - В понедельник министр проинформирует президента в Белом доме о вариантах размещения наших сил в Германии".

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии на 9500 человек до 25 000 военнослужащих. По словам собеседников AFP, некоторых из этих 9500 военных вернутся в США, а другие будут переведены в страны бывшего Восточного блока. Источники рассказали об этом на условиях анонимности.

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Эти изменения, по словам представителей Пентагона, послужат в качестве однозначного предупреждения российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции в очередной раз были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Собеседники агентства не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные, сейчас находящиеся в Германии, однако президент Дональд Трамп, встречаясь в среду с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что американские военнослужащие будут переведены именно в Польшу.

По словам источников, часть военных будут постоянно находиться на базах, однако большинство военнослужащих будут перемещаться по территории страны.

В 1997 году блок НАТО пообещал России не создавать постоянные военные базы в бывшем Восточном блоке. До сих пор, в моменты роста напряжения в отношениях с Москвой, Североатлантический альянс перебрасывал войска в страны, географически близкие к России, только на временной основе. Однако теперь США видят в аннексии Крыма и продолжающемся конфликте на востоке Украины возможность освободиться от прежних обязательств.

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Более того, один из источников в Пентагоне заявил, что переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и заинтересованными странами, а не под эгидой НАТО.

По словам одного из собеседников AFP, система ротации обеспечивает большую гибкость и более высокий уровень непредсказуемости, что делает ее более дестабилизирующей для России. Однако график передвижения войск пока неясен: до президентских выборов в США осталось чуть больше четырех месяц.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о частичном выводе войск из Германии в начале июня.

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Топ комментарии
+26
Зачем держать Германии 35 тысяч американских военных ? Лучше перевести по 10 тысяч американских солдат на постоянные базы в Эстонии, Латвии и в Польше.

Это будет холодным душем Шарко для кремлёвского маньяка.
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29.06.2020 01:29
+16
Я бы предложил организовать базы в Харькове, Днепре, Геническе....
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29.06.2020 02:30
+12
Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 7114
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29.06.2020 05:56
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Правила форума Совет форумчан
Зачем держать Германии 35 тысяч американских военных ? Лучше перевести по 10 тысяч американских солдат на постоянные базы в Эстонии, Латвии и в Польше.

Это будет холодным душем Шарко для кремлёвского маньяка.
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29.06.2020 01:29 Ответить
а экономика и греен пеас?!, ведь от подгоревших ватников потеплеет - раcтает ледники и вода, полрашки затопит, не будет сибири.
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29.06.2020 01:41 Ответить
холодным душем Шарко

...
Це ви занадто м'яко... Я б краще сказав - клізьмою Есмарха (десь на три відра) Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 4825
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29.06.2020 01:49 Ответить
Как более эффективный метод лечения моцковских буйнопомешаных и страдающих имперскими запорами, принимается ваше предложение о трёхведерной клизме Эсмарха...
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29.06.2020 02:06 Ответить
Лише не кружка , а не клізма .
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29.06.2020 05:46 Ответить
В курсі. Але "клізьма Есмарха" кумедніше звучить
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29.06.2020 13:49 Ответить
Однако это предупреждение для Меркель и иже с ней... вывод войск США из германии - это предупреждение для всех стран западной европы за попытки(со стороны германии) создать давление на США из-за возможного начала введения ОЧЕНЬ серьезных санкций против северного потока...
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29.06.2020 10:33 Ответить
і в Україну
Потрібна петиція Президенту. Це буде перевірка на "вошивість" .
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29.06.2020 10:47 Ответить
О, це діло. Хай Путін, окрім Кенигсберской області, освободіт єщьо парочку ісконно крємльовскіх зємель.
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29.06.2020 01:30 Ответить
Свинорусов к ногтю.
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29.06.2020 01:35 Ответить
Для фанатів Луки, і дружествєнной Бєлоруссіі:
28 июня 2020. Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России.

https://lenta.ru/auth/

Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области в пятницу, сюжет с мероприятия транслировался в https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/ эфире телеканала «Беларусь-1».
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29.06.2020 01:37 Ответить
Казать можна все, а ось робити своє. Сербія мабуть справжній союзник, Казахстан також чомусь постійно тулиться до Росії.
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29.06.2020 07:23 Ответить
Dear friends, don't hesitate - можете розташувати частину військових у нас. Nuke armed Tomahawk missiles are welcome.
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29.06.2020 01:55 Ответить
...предупреждения российскому президенту Владимиру Путину...

...часть военных будут постоянно находиться на базах, однако большинство военнослужащих будут перемещаться по территории страны....

А я вот верю, что таки Путя испугался кочующих перемешенцев
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29.06.2020 02:15 Ответить
Нам - мало значуще.
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29.06.2020 02:24 Ответить
Я бы предложил организовать базы в Харькове, Днепре, Геническе....
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29.06.2020 02:30 Ответить
Американцы были бы к месту на Буковине и в Закарпатье. Сразу решились бы ряд вопросов. К прямому назначению добавилось бы помощь в случае стихийных явлений как дожди и подтопления. И ...всё ближе к козломордым и их вожаком стаи - Путиным.
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29.06.2020 05:26 Ответить
То , о чем вы написали, есть истина. Американцы в 16 году в перерывах между учениями си бриз успели отремонтировать госпиталь инвалидов и детский противотуберкулёзный санаторий в Одессе. Морские пехотинцы принимали личное участие в ремонте и финансировали его. Касаемо военного глазного госпиталя, это был вообще позор для местной власти, когда результатом постоянных финансирований и всевозможных ремонтов были руины, а люди просто пришли и за пару месяцев сделали все за свои деньги.
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29.06.2020 06:15 Ответить
Якби політична воля Пороха, то тоді й американська база була б біля Одеси.
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29.06.2020 07:30 Ответить
Головна допомога в стихійних лихах - заборона вирубки лісів.
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29.06.2020 07:03 Ответить
в Чинандієво, біля дачі медведчука
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29.06.2020 10:49 Ответить
Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 7114
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29.06.2020 05:56 Ответить
Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как однозначное предупреждение Путину, - AFP - Цензор.НЕТ 2385
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29.06.2020 09:20 Ответить
Американские войска, их присутствие - этот синоним стабильности и безопасности, сдерживающий фактор для путена. Никогда бы рашка не осмелилась поглотить наш полуостров, если бы у нас были расположены американские военные базы. К сожалению,это можно констатировать лишь пост фактум.
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29.06.2020 06:05 Ответить
"переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и заинтересованными странами, а не под эгидой НАТОИсточник:https://censor.net/n3204897"

З таким формулюванням ці війська могли б запросто на території України появитися. Але не з нашим щастям бубенчиком.
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29.06.2020 07:01 Ответить
Якщо бубєнчик схибить в бік Росії і розсвариться з НАТО, то задзвенить в Ростові, а бази самі прийдуть в Україну.
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29.06.2020 07:39 Ответить
Давайте сразу в Украину! 4х баз будет вполне достаточно.
Харьков, Мариуполь, Одесса и Сумы с радостью примут базы НАТО, можно с ядерным оружием.
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29.06.2020 10:52 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ РОССИИ КОТЕЛ ИЗ СТРАН !!!
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29.06.2020 14:33 Ответить
Когда выберут Байдена - он всех солдат из Польши выведет, он как бубочка = главное перестать мтрелять = поэтому демократы не дали Украине оружие
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30.06.2020 20:31 Ответить
 
 