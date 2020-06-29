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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) деоккупация (844) Кориневич Антон (91)

Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич

Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич

Украинские власти работают над вопросом деоккупации Крыма и обеспечением сохранения связей с украинцами на полуострове.

Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил в эфире радио "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, власти делают то, что могут делать в той ситуации, когда нет контроля над временно оккупированным полуостровом.

"Украина пытается как можно лучше обеспечить сохранение связей со своими гражданами в Крыму, как можно чаще поднимать крымский вопрос на международной арене и комплексно отрабатывать санкции против России - как внутри страны, так и с различными международными органами. Украина защищает права крымчан", - сообщил Кориневич.

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Он отметил, что Украина ведет сейчас "очень активную дипломатическую работу на различных международных площадках".

"Ею занимается и Министерство иностранных дел, и другие представительства нашей страны за рубежом, и наше представительство, которое способствует дипломатам в их работе. Никто не может снять крымский вопрос с международной повестки дня, потому что это возмутительное нарушение международного права. Поэтому цивилизованный мир никогда не признает изменение статуса Крыма. Я уверен, что усилия Украины не позволят этой теме погаснуть", - объяснил Кориневич.

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Топ комментарии
+5
Тех,кто считает себя гражданами Украины на Крыму кот наплакал. Основная масса-коллаборанты да предатели вперемешку с теми кому просто пох. Хоть Япония Крымом владей.
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29.06.2020 01:58
+4
Сначала крымчане сдали украинские паспорта на российские
ПОТОМ ОПА - БЕЗВИЗ

Стали возвращать украинские паспорта , как утерянные
Интресно - кто-то статистику этому беспределу и прохладности ведёт ? Хоть бы напечатали - сколько паспортов восстановили крымчане
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29.06.2020 01:45
+2
Сорри - продажности
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29.06.2020 01:46
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Правила форума Совет форумчан
Сначала крымчане сдали украинские паспорта на российские
ПОТОМ ОПА - БЕЗВИЗ

Стали возвращать украинские паспорта , как утерянные
Интресно - кто-то статистику этому беспределу и прохладности ведёт ? Хоть бы напечатали - сколько паспортов восстановили крымчане
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29.06.2020 01:45 Ответить
Сорри - продажности
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29.06.2020 01:46 Ответить
Ничего они не сдавали... От них этого не требовали... У них просто стало два паспорта... Восстанавливали те кто на радостях порвал)))
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29.06.2020 03:27 Ответить
потрібно боротись за молоде покоління і їх дітей.
Покоління совкодрочерів послати на сидіння на прутню.
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29.06.2020 11:08 Ответить
МЗС УКРАЇНИ , міністр Закордонних справ Кулеба , уповноважений віцепрезидентом Єрамком заявити : "У той час коли Президент вбиває свій рейтинг серед свого ж засраного електорату на теренах доріг , яких так й не будує , попри свої ж обіцянки , МЗС заявляє про порушення міжнародного права Російською Федарацією, її вищою владою, яка, фальсифікуючи народне волевиявлення ватного електорату на теренах рашистської імперії, вносить у свою Конституцію та узаконює власним рішенням анексію української території- півострів Крим. Україна закликає міжнародну спільноту не визнавати сфальсифіковані воявявлення рашистської імперії й підтримати Україну та міжнародне право прийняттям нових санкцій проти РФ. "
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29.06.2020 01:46 Ответить
Тех,кто считает себя гражданами Украины на Крыму кот наплакал. Основная масса-коллаборанты да предатели вперемешку с теми кому просто пох. Хоть Япония Крымом владей.
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29.06.2020 01:58 Ответить
І в таких умовах в Україні повно таких, які розпалюють ненависть до єдиних союзників українців в Криму - кримських татар.
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29.06.2020 02:40 Ответить
це скрепні обмоскалені прихожани РПЦ
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29.06.2020 11:10 Ответить
Колабораціоністи . Колаборанти - це ті , хто за нас .Це протилежні поняття . Словник тлумачить .
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29.06.2020 05:44 Ответить
Дивний словник ви читали.)
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29.06.2020 07:15 Ответить
вода камінь точить
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29.06.2020 11:09 Ответить
Те, кто хотели их не прерывать, не прерывают, а остальное быдло украинцев не интересует. Вопрос Крыма очень просто КРЫМ - УКРАИНА, но быдло, которое обрабатывала пропаганда очень много лет, не только поддерживает оккупацию, оно потом нам еще и зеленое чмо в президенты выбирает. Кстати, если кому интересно, то из классиков оккупацию Крыма точно поддержали бы Есенин и Достоевский, и точно не поддержали бы ее Чехов и Мандельштам.
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29.06.2020 03:35 Ответить
єто московия
вот тут особо не подкопаешься, женщина вроде как поддерживает плешивого и віступает за его пожизненній срок на посту президента имеется в виду
даже мусора в ступоре что делать, паковать или нет...
Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2508
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29.06.2020 06:36 Ответить
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29.06.2020 11:11 Ответить
крымчане в основном поддержали московию потому что сами такие же менталитетом

Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5914
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29.06.2020 06:42 Ответить
дурдом
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29.06.2020 11:12 Ответить
Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 4096
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29.06.2020 06:49 Ответить
Смотрю на его фотку и думаю, кого же он мне напоминает ? Вспомнил ! Он ?
Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3568
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29.06.2020 09:48 Ответить
Да нічого президент і влада не думає--крим для них російський. Просто сказати в голос баяться. президент нічого не робить згідно з своїми обовязками,а "працює" як на 95 кварталі і рівень нач жека.
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29.06.2020 10:35 Ответить
Только крымчане об этом не знают.
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01.07.2020 14:21 Ответить
 
 