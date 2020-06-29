Украина старается сохранить связи со своими гражданами в оккупированном Крыму, - Кориневич
Украинские власти работают над вопросом деоккупации Крыма и обеспечением сохранения связей с украинцами на полуострове.
Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил в эфире радио "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, власти делают то, что могут делать в той ситуации, когда нет контроля над временно оккупированным полуостровом.
"Украина пытается как можно лучше обеспечить сохранение связей со своими гражданами в Крыму, как можно чаще поднимать крымский вопрос на международной арене и комплексно отрабатывать санкции против России - как внутри страны, так и с различными международными органами. Украина защищает права крымчан", - сообщил Кориневич.
Он отметил, что Украина ведет сейчас "очень активную дипломатическую работу на различных международных площадках".
"Ею занимается и Министерство иностранных дел, и другие представительства нашей страны за рубежом, и наше представительство, которое способствует дипломатам в их работе. Никто не может снять крымский вопрос с международной повестки дня, потому что это возмутительное нарушение международного права. Поэтому цивилизованный мир никогда не признает изменение статуса Крыма. Я уверен, что усилия Украины не позволят этой теме погаснуть", - объяснил Кориневич.
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ПОТОМ ОПА - БЕЗВИЗ
Стали возвращать украинские паспорта , как утерянные
Интресно - кто-то статистику этому беспределу и прохладности ведёт ? Хоть бы напечатали - сколько паспортов восстановили крымчане
Покоління совкодрочерів послати на сидіння на прутню.
вот тут особо не подкопаешься, женщина вроде как поддерживает плешивого и віступает за его пожизненній срок на посту президента имеется в виду
даже мусора в ступоре что делать, паковать или нет...