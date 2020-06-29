Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

28 июня вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал оборонительные укрепления украинских сил, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Мироновского противник вел огонь из минометов 82-мм калибра. Позже агрессор активизировался возле Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничне, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



