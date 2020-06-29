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Новости Агрессия России против Украины
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ликвидация (3140) обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

28 июня вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал  оборонительные укрепления украинских сил, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Мироновского противник вел огонь из минометов 82-мм калибра. Позже агрессор активизировался возле Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничне, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб 02
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Топ комментарии
+10
Якщо не знайдуть шляхи ліквідації росії, то її агресія буде продовжуватися.
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29.06.2020 07:30
+8
Кацапская сволочь должна подыхать.
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29.06.2020 07:26
+3
" Враг за сутки ... " А как то видать не очень хочется власти приводить итоговые цифры за месяц , за квартал , с начала года , за последний год . Что бы были видны цифры с наростающим итогом по раненым и убитым . Что бы был виден результат " проста пиристания стрелять " . Да че там власти , я так понимаю никому это не нужно . Рыбки гуппи отдыхают .
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29.06.2020 07:43
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Кацапская сволочь должна подыхать.
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29.06.2020 07:26 Ответить
Якщо не знайдуть шляхи ліквідації росії, то її агресія буде продовжуватися.
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29.06.2020 07:30 Ответить
Процес розпочався. Повільно, проте розпочався.
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29.06.2020 08:14 Ответить
Шляхи ліквідації давно є. Вони прості. Зміщення придурка та жадібного ідіота трампа по імпічменту, та прихід до влади яструбів сенату. Вибори президента - ковбоя у шляпі та з татуюванням на члені " Ласкаво просимо на борт". І не треба ніякої війни. А ні холодної а ні гарячої. За цим щезнуть штазієвська меркель та сцикун макрон. При чому швидко. А потім санкції за санкціями и розвал параші. Зрозумійте одну річ:
Европа залежна від Штатів так що ви собі не уявляєте насправді, а московія дотепер не розвалена тільки тому що це дійна корова по висмоктуванню грошей для всіх сильних країн. Це вигідно! Вигідно щоб параша була! Ніякої війни а тим більш ядерної не буде! Не треба лякати себе та дітей нісенітницями. Для війни - дуже нерівний потенціал. Критично нерівний. Все що є у кацапів або несправне або вже років як 10 без проблем зі 100%-вою вірогідністю ліквідуєтьсяз упередженням на старті ще а дещо - навіть до старту. Підводні атомоходи теж не дуже у тонусі до того ж вираховуються миттєво та топляться до пусків так само легко. Все це залізо старе та хламідне - не для оборони а за для показухи російському тупому бидлу щоб не бунтувало. І це знають і у московії і у Вашингтоні. Як тільки уявити собі таку війну - це параша буде знищена за години без жодної її ракети у ціль. ЖОДНОЇ ! Просто навіщо забруднювати землю як що та кацапія зовсім не потрібна кремлеві?? Набагато простіше та вигідніше її розвалити..Кремль повезе себе , свої виводки, та вкрадені гроші по капіталістичним банкам а бидло кацапське буде дохнути у гетто! Які проблеми? Але поки цю помийку доять і свої і чужі - треба витримати ситуацію як старе вино. Додоїти до краю..А потім поділять справедливо відносно між собою Китай, Японія, Україна, Грузія, Ічкерія, звісно США піде далі Аляски, Німеччина, Фінляндія..і залишиться гетто у кордонах старих карт (москва та область).
Поки у Штатах трамп ,якому "Україна заважає доїти кацапів", поки меркель і макрон - нічого не закінчиться. Але є один позитив - після них по всім законам Всесвіту прийдуть зміни яскраві та позитивні для України. По світ уже прагне змін по тому ж колу що й мільйони років тому.
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29.06.2020 10:05 Ответить
" Враг за сутки ... " А как то видать не очень хочется власти приводить итоговые цифры за месяц , за квартал , с начала года , за последний год . Что бы были видны цифры с наростающим итогом по раненым и убитым . Что бы был виден результат " проста пиристания стрелять " . Да че там власти , я так понимаю никому это не нужно . Рыбки гуппи отдыхают .
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29.06.2020 07:43 Ответить
Можна з безпілотника динаміт скидати на окопи ворога і залишати там кратер від них!
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29.06.2020 07:50 Ответить
Можна,но Пеца в Минских написал что нельзя
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29.06.2020 07:51 Ответить
Пеца написав, що не можна, проте при ньому саме це з окупантами і робили. А він ***** казав :"це не ми)))".
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29.06.2020 08:15 Ответить
Вихід один -- розбомбити гадюку в Москві, інакше вона далі буде сіяти зерна "мировой революции" по світу за "заветами Ленина".
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29.06.2020 07:51 Ответить
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1495
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29.06.2020 08:15 Ответить
 
 