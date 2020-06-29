Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб
28 июня вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Луганского враг трижды обстреливал оборонительные укрепления украинских сил, применив артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По защитникам Мироновского противник вел огонь из минометов 82-мм калибра. Позже агрессор активизировался возле Новозвановки, где задействовал ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.
Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничне, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вольный.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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Европа залежна від Штатів так що ви собі не уявляєте насправді, а московія дотепер не розвалена тільки тому що це дійна корова по висмоктуванню грошей для всіх сильних країн. Це вигідно! Вигідно щоб параша була! Ніякої війни а тим більш ядерної не буде! Не треба лякати себе та дітей нісенітницями. Для війни - дуже нерівний потенціал. Критично нерівний. Все що є у кацапів або несправне або вже років як 10 без проблем зі 100%-вою вірогідністю ліквідуєтьсяз упередженням на старті ще а дещо - навіть до старту. Підводні атомоходи теж не дуже у тонусі до того ж вираховуються миттєво та топляться до пусків так само легко. Все це залізо старе та хламідне - не для оборони а за для показухи російському тупому бидлу щоб не бунтувало. І це знають і у московії і у Вашингтоні. Як тільки уявити собі таку війну - це параша буде знищена за години без жодної її ракети у ціль. ЖОДНОЇ ! Просто навіщо забруднювати землю як що та кацапія зовсім не потрібна кремлеві?? Набагато простіше та вигідніше її розвалити..Кремль повезе себе , свої виводки, та вкрадені гроші по капіталістичним банкам а бидло кацапське буде дохнути у гетто! Які проблеми? Але поки цю помийку доять і свої і чужі - треба витримати ситуацію як старе вино. Додоїти до краю..А потім поділять справедливо відносно між собою Китай, Японія, Україна, Грузія, Ічкерія, звісно США піде далі Аляски, Німеччина, Фінляндія..і залишиться гетто у кордонах старих карт (москва та область).
Поки у Штатах трамп ,якому "Україна заважає доїти кацапів", поки меркель і макрон - нічого не закінчиться. Але є один позитив - після них по всім законам Всесвіту прийдуть зміни яскраві та позитивні для України. По світ уже прагне змін по тому ж колу що й мільйони років тому.