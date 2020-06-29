Первый вице-спикер ВР Стефанчук об отставке Сытника: Сейчас этот вопрос не стоит
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") рассказал о перспективах того, что Верховная Рада так или иначе отправит в отставку директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
Стефанчук отметил, что "предложения" уволить Сытника вносятся в Раду, как партией "Слуга народа", так и оппозиционными партиями.
"Есть некоторые законопроекты, они вносятся, в том числе, партией "Слуга народа" и другими оппозиционными партиями, которые касаются вообще перезагрузки такого органа, как НАБУ. Но перед тем, как делать такие шаги, надо четко понять концепцию и что будет после этого. Потому что если это просто только для того, чтобы сбить одного человека, надо менять систему, то это совершенно неправильный подход. Мы должны понять, что предлагается взамен, к каким последствиям это приведет. И только после этого мы можем моделировать систему законодательства", - сказал Стефанчук.
На вопрос, на сегодня по крайней мере в Верховной Раде не говорится о "персональном деле Артема Сытника" или его возможной отставке, вице-спикер ответил: "Я знаю, что по крайней мере по состоянию на сейчас этот вопрос не стоит".
Ранее послы G7 в Украине заявили, что законопроект, позволяющем уволить Сытника, "угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества".
Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", позволяющий уволить Сытника. Его авторы предлагают внести изменения в законы "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".
Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.
Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
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Судові процеси проти опозиції та активістів стали «червоною зоною», в яку зайшла влада Зеленського - видання
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Судові процеси проти опозиції та активістів стали «червоною зоною», в яку зайшла влада Зеленського - видання
29 червня 2020, 06:00
https://www.radiosvoboda.org/author/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0/vimpy Ірина Біла
Під час акції на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка біля будівлі Печерського районного суду. Київ, 18 червня 2020 року
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Щоденна статистика COVID-19 уже наблизилась до чотиризначних чисел, але ставити країну на паузу ніхто не квапиться, зазначає «Український тиждень». Хоча Україна вже опинилася в так званій червоній зоні, коли показник захворюваності перевищує 40 випадків на 100 тисяч населення.
Чиновники епохи кінця бідності традиційно суперечать одне одному: хтось твердить, що час повертатися до жорсткого карантину, а хтось, навпаки, бачить підстави його послабити. «Але хоч би що казали, зрозуміло всім: ще однієї масштабної паузи економіка країни просто не витримає, і тоді на неї чекає те, що можна буде без перебільшення назвати добою небачених досі злиднів», - зазначає автор статті Дмитро Крапивенко.
Продовжуючи окреслювати червоні зони чинної влади, дописувач зазначає, що велике розчарування має спіткати тих, хто сподівався, що війна закінчиться, щойно зміниться ім'я та прізвище чинного президента України. Не судилося, констатує автор. Путін відкрито заявляє про «подаровані Росією землі» й анітрохи не приховує своїх реваншистських намірів.
«Судові процеси проти опозиції та активістів - ще одна червона зона, у яку влада зайшла, можливо, навіть більше, ніж сама того хотіла», - вважає автор. Переслідування Петра Порошенка, Сергія Стерненка, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь - це випробування активної частини суспільства на міцність і спроба реваншу водночас, наголошує дописувач.
У всіх цих справах є різні дрібні бенефіціари, однак якщо взяти ширше, то по-справжньому в повномасштабній дестабілізації в Україні зацікавлена лише одна сторона - Росія, яка скористається з будь-якого послаблення України, щоб установити «історичну справедливість» так, як її бачать у Кремлі. На Банковій цього не помічають чи воліють не помічати: воювати з мерами, далекобійниками, волонтерсько-ветеранською спільнотою - це те, що легше й не вимагає надзусиль. Докладніше йдеться в статті https://tyzhden.ua/Politics/245033 «У червоній зоні» .
Повноцінного літнього перепочинку від політичних баталій не матимуть ані політики, ані громадяни, зазначає «Український тиждень». Автор статті Андрій Голуб нагадує, що на початку червня українська влада підписала текст чергового меморандуму з МВФ. Документ передбачає чіткі зобов'язання України для продовження співпраці з фондом. І вони далеко не завжди всім до вподоби. Надто олігархам. Тож дописувач прогнозує, що найближчим часом на олігархічних телеканалах активізуються ті, хто голосно звинувачує Україну у здачі суверенітету Заходу. До останніх можуть приєднати й уряд разом із президентом, зазначає автор.
А це тема, яка хоч і непрямо, але пов'язана з боротьбою за вулицю. Влітку вона навряд чи зійде нанівець, зазначає дописувач. Є лише тенденції до загострення. Завдяки Анатолію Шарію та його вірним фанатам на вуличних акціях знову присутня боротьба між проросійським і прозахідним векторами розвитку країни.
«Завдяки правоохоронцям, які ініціювали процеси щодо Сергія Стерненка й Петра Порошенка, йдеться і про стан самої правоохоронної системи», - пише далі автор. Він вважає, що не слід забувати також справи про вбивство Павла Шеремета, Катерини Гандзюк і нещодавно розкручену про підпал офісу Партії регіонів у 2014-му. Усі судові засідання у цих справах супроводжуватимуть акції, зокрема з політичними вимогами. Однією з основних поки що є вимога відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, дедалі гучнішими стають також претензії до генпрокурора Ірини Венедіктової.
«Оскільки президент Зеленський зараз не виявляє ознак того, що пристане на вимоги протестувальників, можна очікувати тільки на загострення протистоянь», - зазначає автор. Що радикальнішими ставатимуть акції, то більше уваги суспільства вони матимуть. Восени це таки може спричинити зміни в кадровій політиці влади, переконаний дописувач.
Зміни можуть стосуватися всього уряду, а не лише міністра внутрішніх справ і генпрокурора. Кабмін і далі діятиме під знаменом боротьби проти COVID-19. Перспективи перемоги сумнівні, як і перспективи збереження чинного складу міністрів восени. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Жвавий сезон».
В Україні склалася унікальна ситуація: парламент країни, який має відігравати головну роль в її житті, продовжує втрачати свій вплив. Чому так відбувається? - досліджував дописувач тижневика «Новое время» політолог Володимир Фесенко. Він зазначає, що, незважаючи на вирішальну роль, яку відігравав парламент у житті країни, як то: проголошення незалежності, ухвалення Конституції, врегулювання політичної кризи у грудні 2004 року і в лютому 2014-го, не лише серед простих громадян, а й у більшості експертів ставлення до найвищого законодавчого органу країни вельми скептичне.
У чому ж причини такої парадоксальної тенденції?
На думку дописувача, тут сплелися одразу кілька факторів: особливості політичної культури в Україні, зміни у складі парламенту і його неформальному статусі, збільшення ролі політичних партій у діяльності Верховної Ради, різке зростання впливу великого бізнесу на партії, зокрема й у парламенті, зміцнення інституту президента і його впливу на Верховну Раду.
З кінця 1990-х Верховна Рада стала перетворюватися на елітний клуб, куди представники великого бізнесу йшли за депутатською недоторканністю і політичним впливом.
Далі позначилися особливості політичної культури українського суспільства. Державну владу і лідерство більшість українців сприймають персоніфіковано. Лідер (головний начальник) у країні має бути один. «І в цій ролі як прості громадяни, так і еліти сприймають лише президента, яким би не був формальний набір його повноважень, і як би не ставилися до конкретної людини, яка здійснює функції голови держави», - зазначає політолог. Парламент же, на думку загалу, це - колективний орган, який може обговорювати й ухвалювати найзагальніші рішення (головним чином - закони), але реальної влади не має.
До того ж, це політично неоднорідне й конкурентне зібрання, яке часто перетворюється на ристалище для скандалів і демонстрації «поганих манер». Заголовок статті - https://nv.ua/ukr/opinion/verhovna-rada-ukrajini-shcho-vidbuvayetsya-z-parlamentom-ostanni-novini-50096427.html «Кола Ради» .
Цікавить реакція Зеленського і де це Саакашвілі, Соболєв та Грішин.
Фейк.
Що він нашкрабав - елементарно гуглиться. Наприклад, https://www.capital.ua/ru/news/143037-medvedchuk-napomnil-zelenskomu-normy-konstitutsii-ukrainy-kotorye-vlast-grubo-narushaet попалось перше :, з "капіталу".
Хоча: - там не менш злочино-совково-комуно-сталінські тези. Якими медвечук перехоплює лохторат коміка симоненка.
Шкода, що не доведена до кінця декомунізація... А то би і мертвечук з цим висером попав би під заборону.
https://www.dymka.com.ua/bez-rubriki/medvedchuk-nazvav-**********-movoyu-karateliv-ato-i-prosyt-zelenskogo-zaboronyty-yiyi/?fbclid=*************************************************************
Менше півроку, до листопада.
То як "не стоїть"?