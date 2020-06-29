Первый вице-спикер ВР Стефанчук об отставке Сытника: Сейчас этот вопрос не стоит

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") рассказал о перспективах того, что Верховная Рада так или иначе отправит в отставку директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

Стефанчук отметил, что "предложения" уволить Сытника вносятся в Раду, как партией "Слуга народа", так и оппозиционными партиями.

"Есть некоторые законопроекты, они вносятся, в том числе, партией "Слуга народа" и другими оппозиционными партиями, которые касаются вообще перезагрузки такого органа, как НАБУ. Но перед тем, как делать такие шаги, надо четко понять концепцию и что будет после этого. Потому что если это просто только для того, чтобы сбить одного человека, надо менять систему, то это совершенно неправильный подход. Мы должны понять, что предлагается взамен, к каким последствиям это приведет. И только после этого мы можем моделировать систему законодательства", - сказал Стефанчук.

На вопрос, на сегодня по крайней мере в Верховной Раде не говорится о "персональном деле Артема Сытника" или его возможной отставке, вице-спикер ответил: "Я знаю, что по крайней мере по состоянию на сейчас этот вопрос не стоит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня пытаются уволить из-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник

Ранее послы G7 в Украине заявили, что законопроект, позволяющем уволить Сытника, "угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества".

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", позволяющий уволить Сытника. Его авторы предлагают внести изменения в законы "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.