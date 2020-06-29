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COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн.

По состоянию на утро 29 июня в мире зарегистрировали 163 172 заражения COVID-19 за сутки, свыше 10,2 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,5 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 249 377 случаев инфицирования и 504 466 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 128 437 (+ 285 за сутки), заболевших - 2 637 077 (+ 40 540 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 345 254 инфицированных (+ 29 313 за сутки) и 57 658 (+ 555 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 634 437 человек (+ 6 791 за сутки), количество смертей - 9 073 (+ 104 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки госпитализировали "рекордное" количество инфицированных коронавирусом - 237, - Степанов

В Индии 549 197 заболевших (+ 19 620 за сутки) 16 487 летальных случаев (+ 384 за сутки).

В Великобритании –311 151 заболевших (+ 901 за сутки), умерли 43 550 пациентов (+ 36).

В Испании зарегистрировали 295 850 (+ 301 за сутки) пациентов, умерли 28 343 (+ 2).

COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн. 02

Напомним, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни
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Топ комментарии
+1
Якби не було математиків, то ніхто би не знав, що ми маємо маленькі зарплати і пенсії🤪😵
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29.06.2020 08:43
+1
пук в лужу
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29.06.2020 08:44
+1
Ваш коментар про медиків був пуком в калюжу.
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29.06.2020 08:48
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А скільки в Україні інфікованих медиків?
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29.06.2020 08:16 Ответить
если б их (медиков) не было вообще (как инфицированных, так и нет), этот маразм давно бы кончился.
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29.06.2020 08:40 Ответить
Якби не було математиків, то ніхто би не знав, що ми маємо маленькі зарплати і пенсії🤪😵
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29.06.2020 08:43 Ответить
пук в лужу
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29.06.2020 08:44 Ответить
Ваш коментар про медиків був пуком в калюжу.
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29.06.2020 08:48 Ответить
нет. он был вполне содержательным. карательной математики не бывает. фашиствующей математики не бывает. математики не дают заведомо невыполнимых рекомендаций...
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29.06.2020 08:51 Ответить
Все можна використати ( математику теж) для поганих цілей. А ще ви маєте лай3 від свідка зелених покращень!
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29.06.2020 08:54 Ответить
я й тебе лайкав не раз
ударишся об стіну з горя?
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29.06.2020 08:57 Ответить
это его обычное занятие
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29.06.2020 08:48 Ответить
"COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн."

Жуть какая, в 50-е годы прошлого века малярией заболевали каждый год на Земле 300 миллионое челоеек, от маларии умирало 30 миллионое человек в год.
30 миллионое смертей в год, В ГОД, от малярии было.
Что же тогда экономику не взрывали "самоизоляцией"???
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29.06.2020 08:29 Ответить
В світі зараз перевиробництво товарів і потрібно його пригальмувати.
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29.06.2020 08:44 Ответить
когда-то можно было за 100 баксов уничтожить свое дело в военкомате или любых других структурах
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29.06.2020 08:45 Ответить
секта неверующих в ковид-19 нендоумевает:

COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 504 тис., інфікованих - 10,2 млн - Цензор.НЕТ 9929
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29.06.2020 08:47 Ответить
Никак не предохраняет, доказано наукой и почти 7000 заболевшими у нас медиками.
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29.06.2020 09:30 Ответить
 
 