"COVID-19: за сутки в мире умерли более 3,4 тыс. человек. Общее число жертв превысило 504 тыс., инфицированных - 10,2 млн."

По состоянию на утро 29 июня в мире зарегистрировали 163 172 заражения COVID-19 за сутки, свыше 10,2 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,5 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 249 377 случаев инфицирования и 504 466 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 128 437 (+ 285 за сутки), заболевших - 2 637 077 (+ 40 540 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 345 254 инфицированных (+ 29 313 за сутки) и 57 658 (+ 555 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 634 437 человек (+ 6 791 за сутки), количество смертей - 9 073 (+ 104 за сутки).

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В Индии 549 197 заболевших (+ 19 620 за сутки) 16 487 летальных случаев (+ 384 за сутки).

В Великобритании –311 151 заболевших (+ 901 за сутки), умерли 43 550 пациентов (+ 36).

В Испании зарегистрировали 295 850 (+ 301 за сутки) пациентов, умерли 28 343 (+ 2).

Напомним, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19. За сутки - 917 новых случаев. 19 человек умерли от болезни