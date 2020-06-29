Выборы в Беларуси будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Обещаю, - Лукашенко. ВИДЕО

Обстановку в Беларуси пытаются расшатать, поэтому власть принимает упреждающие меры. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске.

Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой БЕЛТА.

"Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан - беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание, что переживает за страну и отвечает за спокойствие в государстве, поэтому принимаются предупредительные меры.

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"Их идеология - возврат к старой Конституции 1994 года. Странно: перемены, реформы и вдруг 1994 год. Может быть, есть в этом зале тот, кто помнит, с чего мы с вами начинали? Когда у меня валялись под трибуной в парламенте депутаты, когда я выходил выступать. Когда шла драка (никто ничего не хотел делать, никто ничем не занимался) между новой властью, которая зарождалась, и старым парламентом. Все на народ перекинулось: забастовки, талоны, - напомнил Лукашенко. - Вы хотите туда вернуться? Возвращайтесь - без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли".

"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", - подытожил белорусский лидер