На Буковине за сутки зафиксированы 59 новых случаев COVID-19, всего - 4745, - ОГА
В Черновицкой области зафиксированы 59 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4745 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.
"28 июня на Буковине официально подтверждены еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр обработал 487 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4745 человек. Также сегодня COVID-19 победили 13 буковинцев", - рассказал он.
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