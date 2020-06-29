В Украине 646 новых случаев COVID-19, умерли 18 человек, всего зафиксированы 43 628 случаев

По состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждены 43 628 случаев COVID-19. За сутки - 646 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 646 человек.

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 43 628 человек.

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За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 18 пациентов (сутками ранее - 19), всего - 1 147. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (6) и Закарпатской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 93 человека (сутками ранее - 233), всего - 19 027.

Всего в Украине сейчас болеют 23 454 человека, что на 535 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (115), Волынской (84), Ривненской (70), Закарпатской (66) и Черновицкой (59) областях.

В Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.















