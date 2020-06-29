В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 70 человек, во время пожаров - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 22.06 по 28.06) во время пожаров погибли 10 человек, на водных объектах - 70.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 415 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 88 человек.

Ликвидировано 1176 пожаров, спасены на пожарах 12 человек и не допущено уничтожение огнем 329 зданий и 45 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 626 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 335 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 57 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 70 человек.