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пожар (5739) смерть (9178) ГСЧС (4850) вода (918)

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 70 человек, во время пожаров - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 70 человек, во время пожаров - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 22.06 по 28.06) во время пожаров погибли 10 человек, на водных объектах - 70.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 415 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 88 человек.

Ликвидировано 1176 пожаров, спасены на пожарах 12 человек и не допущено уничтожение огнем 329 зданий и 45 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 626 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 335 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 57 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 70 человек.
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Выпусть медаль -" ЗА спасение евреев от пожара на воде"
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29.06.2020 09:20 Ответить
Відпочиває народ...
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29.06.2020 09:28 Ответить
Чому ще й досі не ввели карантин на водоймах?! Ось де пандемія, а не те, що ви нам на вуха вішаєте!
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29.06.2020 09:52 Ответить
"время пожаров погибли 10 человек, на водных объектах - 70"
Каму суждено быть повешенному - тот не утонет!
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29.06.2020 09:53 Ответить
70 человек за неделю утонуло . ВЫ ВООБЩЕ СДУРЕЛИ ТАМ НАВЕРХУ?
Отберите у Авакова МЧС - он просто не понимает ничего в этих вопросах
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29.06.2020 10:10 Ответить
Запретить заходить в воду без надувного круга.
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29.06.2020 11:14 Ответить
 
 