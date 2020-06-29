За сутки на Львовщине выявили 115 новых случаев COVID-19, всего 5 292 инфицированных и 143 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 29 июня во Львове и Львовской области подтверждено 5292 случая инфицирования коронавируса, из них 143 - летальные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционной больницу обратились 6077 человек, госпитализированы - 1048, на амбулаторном лечении - 5029 человек, выписаны - 861 человек. Сейчас в больнице находятся 184 человека, из них в реанимации - 9 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека.

По состоянию на утро в Первой городской клинической больнице находятся 89 пациентов, в Восьмой городской клинической больнице - 91 пациент, в городской больнице скорой медицинской помощи - 41 человек.

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В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 5292 человек, 143 человека умерли. 741 пациент выздоровел.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 595 ПЦР-тестов, из которых из новых проб - 495. Из них положительные - 115, а из новых проб - 107. Среди них - 46 жителей Львова. Остаток проб в холодильнике - 1650.