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За сутки COVID-19 заболели 28 детей и 85 медработников, всего 3 175 детей и 6 665 медиков, - Степанов
За минувшие сутки госпитализированы 164 человека c COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге министр здарвоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 646 человек, из них 28 детей и 85 медработников. Были госпитализированы 164 человека. Зафиксированы 18 летальных случаев. Выздоровели 93 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 43 628 человек, из них 3 175 детей и 6 665 медработников. За минувшие сутки были проведены 9 850 тестов, из них 6 649 методом ПЦР и 3 201 – ИФА", - рассказал Степанов.
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