В Киеве за сутки 45 новых случаев COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе, два человека умерли, - Кличко

За минувшие сутки заболевание коронавирусом лабораторно подтвердили у 45 жителей Киева. 2 человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели:

- 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет

- 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет

- 3-летняя девочка.

В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!" - добавил Кличко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждены 43 628 случаев COVID-19. За сутки - 646 новых случаев. 18 человек умерли от болезни.