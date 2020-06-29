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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) Порошенко (19479) Ивано-Франковская область (901)

Порошенко на Прикарпатье: Украина должна немедленно обратиться к ЕС и НАТО, чтобы в районах наводнения задействовали программы гражданской защиты

Порошенко на Прикарпатье: Украина должна немедленно обратиться к ЕС и НАТО, чтобы в районах наводнения задействовали программы гражданской защиты

Власти должны немедленно обратиться в Европейский Союз и НАТО, чтобы были задействованы специальные программы гражданской защиты в тех районах Украины, которые страдают от последствий разрушительного наводнения.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями села Белые Ославы в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Команда Порошенко привезла в районы стихийного бедствия генераторы и помпы для откачки воды, а также ознакомилась с масштабами разрушений, чтобы составить план дальнейших действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дизель-генераторы, помпы для откачки воды и деньги на технику, - Порошенко привез помощь пострадавшим от наводнения на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Несмотря на ливень, на встречу с Петром Порошенко пришло очень много людей. Местная учительница Леся Бойко попросила "Европейскую Солидарность" проконтролировать, как власти будут распределять финансовую помощь, выделенную на преодоление последствий стихии.

"Я - пластунка, учительница местной школы Леся Бойко. Недавно господин Зеленский объявил, что для Запада Украины будет выделено очень много средств. Также говорили, что ЕС для нас выделят, я слышала, что говорили - и Америка. Может ли ваша партия проконтролировать эти средства? Ведь что-то чует мое сердце, что большая часть не дойдет до таких, как мы", - отметила учительница.

"Мы приехали не с пустыми руками и не просто "поговорить". Мы приехали для того, чтобы помочь людям светом, помочь откачать воду. Помочь там, где мы можем, в том числе и строительными материалами и техникой. Если власть ждет - мы уже здесь. Мы как оппозиция будем давить на власть и контролировать. Это - наша функция. Я вам обещаю здесь, на Прикарпатье - зубами выгрызем. Не дадим украсть ни копейки из средств, которые должны идти в том числе на вашу поддержку", - отметил Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко. ВИДЕО

"Я призываю всех украинцев: бок о бок помогите Прикарпатью. Я сегодня не буду жестко критиковать власть за неэффективные действия здесь, в Прикарпатье. Разберемся позже. Но мы должны обратиться к соседним странам, потому что в Прикарпатье беда. Обратиться в ЕС, потому что есть специальная программа гражданской защиты, которая дает эффективный ответ в течение считанных часов. Они сегодня должны быть здесь, у нас, в Прикарпатье. Обратиться в НАТО, ибо новая программа расширенных возможностей позволяет, чтобы силы гражданской обороны были здесь и помогли восстановить мосты, дороги, защитить дамбы. Защитить людей. И мы будем делать это либо сами, либо с властью, но в первую очередь надо помочь людям", - подчеркнул Порошенко.

Команда Петра Порошенко побывала в селе Черный Поток, которое фактически оказалось отрезанным от цивилизации. В село спецтехникой доставили дизель-генераторы и мотопомпы. Также Фонд Порошенко профинансировал оплату тяжелой строительной техники для восстановления дороги и линий электропередач.

Помощь от Порошенко передали и жителям Галича.

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Топ комментарии
+49
Як можна було обрати оте нікчемне замість суперського президента....
Вже зрозуміли помилку ?
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29.06.2020 09:49
+43
вот вам зебилы подход к решению проблемы проукраинского государственника
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29.06.2020 09:47
+43
Потому, что Порошенко и сам знает - что надо делать и без кучи советников...
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29.06.2020 09:50
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сомокритично. меня можешь называть просто - сэм.
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29.06.2020 11:47 Ответить
https://censor.net/user/420539 Побольше таких пиарщиков и не было бы такого хаоса в стране.
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29.06.2020 11:30 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/06/29/mykola_knyazhyckyy_u_bagatokh_postrazhdalykh_vid_poveni_naselenykh_punktakh_vidnovlyuvalni_roboty_navit_ne_pochynalys Микола Княжицький: у багатьох постраждалих від повені населених пунктах відновлювальні роботи навіть не починались, А уряд Зеленського явно поскупився з фінансуванням рятувальних та ремонтно-відновлювальних робіт від шкоди, завданої стихійним лихом . Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький разом з п'ятим президентом Петром Порошенком побував у постраждалих районах Івано-Франківської області. І вважає, що коштів, які виділила влада для ліквідації наслідків у західних областях України, недостатньо; а в багатьох громадах відновлювальні та рятувальні роботи ще навіть не починались. Уряд має негайно забезпечити відновлення транспортного сполучення, ліній електропередач та зв'язку, бо люди залишилися відрізаними від цивілізаці.
"У День Конституції з Петром Порошенком були на Івано-Франківщині. Чому плаче ця жінка? Її родина ледве вижила, коли вода забирала її будинок. Люди у Білих Ославах і Чорному Потоці кажуть, що такої повені не пам'ятають і що 2008 році повінь була значно меншою. На Верховинщині, де теж є постраждалі люди навпаки кажуть, що збитків під час минулої повені було більше. Чому? У гірських районах почали робити берегоукріплення. І там, де зробили - біда була меншою. Але і у високих горах, і у передгір'ї пошкоджено деякі мости. Хати у людей нищили як вода, так і зсуви, яких всюди було багато. Заліснені гори і полонини ніби надламувалися і частина з грунтом і камінням сповзали на хати", - повідомив Микола Княжицький. "Що має зробити держава? Терміново відновити, хоча б тимчасово, силами МНС сполучення з відрізаними населеними пунктами. На вчора такі роботи серйозно ще не велися. І адресно допомогти постраждалим", - наголошує Княжицький.
"Держава це в стані зробити, треба лише виділити кошти з резервного фонду. І ще були у нас кошти на боротьбу з COVID 19. Їх забрали з освіти, культури й інших важливих напрямків. А потім перерозподілили нібито на будівництво доріг. Дороги в Україні - справа потрібна, популістська і корупційна. От з цих коштів і можна було б принаймі терміново відновити мости і дороги, через які люди опинилися відрізаними від світу", - вважає Микола Княжицький.
"Уряд каже, що виділив фінансування. Скільки?
Гроші виділили: Івано-Франківській області - 480 млн грн; Чернівецькій - 30 млн грн; Закарпатській - 30 млн грн; Львівській - 10 млн грн. На роботи в цих областях для Держводагентства передбачили 92 млн грн, Держлісагентства - 30 млн грн. Окрім цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити 82 млн грн для МВС: 41 млн грн для Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 млн - для Нацгвардії, 19 млн - для Нацполіції. За ці гроші роботи проводитимуть у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській", - зазначає Княжицький.
Він зауважує, що на Івано-Франківщину виділено 480 млн гривнь, але збитки лише однієї маленької Білоберізької громади на Верховинщині склали 120 млн гривень, а таких постраждалих громад десятки.
"Усього внаслідок негоди у Івано-Франківській області 110 км автодоріг зруйновано, 427,5 кілометрів автодоріг пошкоджено, 90 мостів зруйновано, 130 мостів пошкоджено, 285 осіб відселено, 1850 метрів берегоукріплень зруйновано. Скільки коштує кілометр дороги? Колись Володимир Омелян, будучи міністром, стверджував, що 10 мільйонів гривень. У розмові з далекобійниками Зеленський стверджував, що 1 мільйон доларів, або 27 мільйонів гривень. Отже, за виділені державою кошти можна збудувати від 48 за версією Омеляна до 17 за версією Зеленського кілометра доріг. А зруйновано 110! А мости? А берегоукріплення? А постраждалі люди, які залишилися без житла? Отже не дивно, що у багатьох населених пунктах роботи з відновлення навіть не починалися", - зауважує народний депутат.
"Ми, як "Європейська Солідарність" будемо вимагати від уряду більшості допомогти людям", - резюмує Княжицький.
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29.06.2020 11:44 Ответить
Уряд має негайно забезпечити відновлення транспортного сполучення, ліній електропередач та зв'язку, бо люди залишилися відрізаними від цивілізаці.

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негайно -це день-два... максимум тиждень...

Любить Княжицький "просто попі..єть"...
чому це стверджую?
див. картинки сьогодні і завтра з Карпат :
Порошенко на Прикарпатті: Україна має негайно звернутися до ЄС і НАТО, щоб у районах повені задіяли програми цивільного захисту - Цензор.НЕТ 1524

ЙО..нутим піарщикам порошенко.МАЙТЕ ТРОХИ СОВІСТЬ і трохи "СТРИМ"...!!
Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів,
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29.06.2020 19:39 Ответить
апропо..
Чому Княжицький АКТИВІЗУВАВСЯ в Українському медійному просторі..?


нагадаємо ,восени вибор Мерів..
А У Львові замість Садового Порошенко має МІНІМУМ кандидатів,не заляпаних в гівні корупції,кумівства і зрад...
Можливо лише Княжицький і може...
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29.06.2020 19:41 Ответить
волнуется генерал фысыбышный, ключевые слова: ЕС и НАТО, дуракам своим пороховатным сказки рассказывать про свой патриотизм барыжный, петька, а ты напомни, этож при тебе медведчуки лес перестали рубить, да??
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29.06.2020 12:26 Ответить
из чьей
тайги будешь, сосна?
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29.06.2020 12:33 Ответить
какая я тебе сосна, пороховата?? это вы сосны, вам голову морочат, а вы ведётесь, ну, если ты не на зарплате....
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29.06.2020 12:39 Ответить
ну-ка ответь мне сосна, может ли 95 квартал плясать в стране, которая без армии? могут ли клоуны зарабатывать в стране, без экономики? кто создаёт им и поддерживает те условия, ту обстановку, при которых они мирно разучивают речи, монтируют сцену, освещение, продают билеты, чтобы, получив аж по 4 повестки в АТО, выйти и херойски обсрать страну, хлеб которой они сегодня жрали, обесценить подвиги добровольцев, воинов и патриотов за шесть лет войны ???
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29.06.2020 13:05 Ответить
цікавий порохоботський підхід -заспамив,а тепер -"а ответь но.." )))
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29.06.2020 19:33 Ответить
ПетяШарій.
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30.06.2020 00:52 Ответить
мне, (от)сосна, напукать на ваш 95тый квартал, они от твоего ватного специалиста по обвалам курса и повышению тарифов(рюзке орденов насыпали, наверное, они БТРами прут, а тут такой патриотичный петя изнутри так помогает) ничем не отличаются, зелёным свою чушь пиши, усёк??
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29.06.2020 21:11 Ответить
25.06.20 19:28
Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД
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29.06.2020 12:28 Ответить
Про "Програму цивільного захисту" у цій Заяві нічого не має
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29.06.2020 12:59 Ответить
Влада має негайно звернутися до ЄС та НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту у тих районах України, які потерпають від наслідків руйнівної повені.

Я не буду жорстко критикувати владу за неефективні дії тут, в Прикарпатті. Розберемося пізніше. Але ми маємо звернутися до сусідніх країн, бо є спеціальна програма цивільного захисту, яка дає ефективну відповідь протягом лічених годин. Вони сьогодні мають бути тут, у нас, в Прикарпатті. Звернутися до НАТО, бо нова програма розширених можливостей дозволяє, щоб сили цивільної оборони були тут і допомогли відновити мости, дороги, захистити дамби. Захистити людей. І ми будемо робити це або самі, або з владою, але в першу чергу треба допомогти людям!

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2109097622557952
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29.06.2020 13:09 Ответить
запитання..
на..уя стільки сил і засобів,щоб "на протязі лічених годин"..
Щоб ліс кругляк йшов Європу йшов безупинно ?
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29.06.2020 19:32 Ответить
Все кремлеботы на этой ветке пишут со злорадством в сторону пороха.
Но почему то не злорадствуют что клоун ЗЕ приезжал к людям с пустыми руками, да ещё и сапоги чужие одел.
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29.06.2020 12:55 Ответить
Новая власть настолько новая, что не в курсе каких-то программ какой-то гражданской защиты в ЕС и НАТО., поэтому способна только надеть чужие резиновые сапоги и сфоткаться на фоне пострадавших. Это всё. Дальше, люди сами, сами.
Ну может, барыга и мародёр поможет.
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29.06.2020 13:27 Ответить
НАДО НАТОВСКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБОГОРЕВА ПОСТАВИТЬ ПО ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ И В КРЫМУ !)
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29.06.2020 14:26 Ответить
главный лесоруб-дровосек страны питро 8%
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29.06.2020 14:52 Ответить
8% - манипулятивная цифра, на самом деле 25%



Вот то, чего Вы добились в борьбе с Порошенко:
 При новой власти в Украине стали вывозить в 7 раз больше леса
https://lifter.com.ua/pri-novoy-vlasti-v-ukraine-stali-vyvozit-v-7-raz-bolshe-lesa-14927
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29.06.2020 15:00 Ответить
чьо так скромно..пиши 70...
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29.06.2020 19:30 Ответить
Оправдываешь Бубочку, или что?
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30.06.2020 12:41 Ответить
а коли вирубував ліс карамельник з яйценюхом та авакіним, чого ж тоді про програму цивільного захисту не звертався, чи тоді було ніколи - бабло підрахуювали!?
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29.06.2020 15:20 Ответить
ТАМ У Л1С1 ЩЕ БУРБАК З ЛУЦЕНКО ГРИБИ 1 БАБЛО ЗБИРАЮТЬ
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29.06.2020 15:45 Ответить
Порошенко на Прикарпатті: Україна має негайно звернутися до ЄС і НАТО, щоб у районах повені задіяли програми цивільного захисту
https://images.cnscdn.com/images/1/6/a/b/16ab23fb71a7d1d1e53ce9b62b005bc2/original.jpgВлада має негайно звернутися до Європейського Союзу і НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту в тих районах України, які страждають від наслідків руйнівної повені.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час зустрічі з мешканцями села Білі Ослави в Івано-Франківській області, передає https://censor.net/ua із посиланням на https://eurosolidarity.org/2020/06/28/petro-poroshenko-na-prykarpatti-********-maye-negajno-zvernutysya-do-yes-ta-nato-shhob-u-rajonah-poveni-zadiyaly-speczialni-programy-czyvilnogo-zahystu/?fbclid=IwAR05OQNSHa6a6Ozd84TjEOt0S29ts26eSmMKqlIcEY8locFymdeORHFSoag пресслужбу політсили.--------------------------------------------------
ГОЛІМИЙ ПОПУЛІЗМ.

1) в Нато не існує окремих програм "цивільного захисту".. і піарщик Пєтя це чудово знає.
2)ЄС за статутом не може розвернути програми "цивільного захисту",бо Україна не в Єс..
Єс може лише надати гуманітарну допомогу.
Крім того,ту саму Польщу залило не менше...У польщі просто немає такої масової вирубки лісів,тому немає такої катастрофічної ерозії грунтів..

3)БАРИЗІ раджу подивитись в дзеркало.. і пригадати пана Бурбака з ВР,який курував контрабанду лісу в Чернівецькій області в часи ПЄті...
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29.06.2020 19:29 Ответить
Без Петірила і сонце не сходить-на смерті батька попіарився-чому б на утоплениках не підбарижити.
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30.06.2020 01:00 Ответить
без тебя уже везде куда надо обратились.
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29.06.2020 23:04 Ответить
Я стал жертвой мошенничества, но когда я увидел сообщение о кредите о том, как женщина с тремя детьми получила кредит от компании, предоставляющей кредит на медальон, я был поражен. Я только что одобрил свой кредит 29 мая 2020 года и получил свой кредит 02 июня 2020 года. Если у вас финансовый кризис, не стесняйтесь обращаться к этому частному кредитору, который предоставляет кредит под 3% -ную процентную ставку по всему миру. Получите ваш законный кредит на предложение финансового кредита медальона и прекратите тратить время с поддельными кредиторами. Свяжитесь с ними сейчас по электронной почте: ([email protected]) [email protected] там веб-сайт; https://medallonfinance.wixsite.com/finance или там, что WhatsApp компании +19177739190 для более подробной информации Спасибо, я благодарен
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30.06.2020 03:43 Ответить
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