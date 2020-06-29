Порошенко на Прикарпатье: Украина должна немедленно обратиться к ЕС и НАТО, чтобы в районах наводнения задействовали программы гражданской защиты
Власти должны немедленно обратиться в Европейский Союз и НАТО, чтобы были задействованы специальные программы гражданской защиты в тех районах Украины, которые страдают от последствий разрушительного наводнения.
Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями села Белые Ославы в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Команда Порошенко привезла в районы стихийного бедствия генераторы и помпы для откачки воды, а также ознакомилась с масштабами разрушений, чтобы составить план дальнейших действий.
Несмотря на ливень, на встречу с Петром Порошенко пришло очень много людей. Местная учительница Леся Бойко попросила "Европейскую Солидарность" проконтролировать, как власти будут распределять финансовую помощь, выделенную на преодоление последствий стихии.
"Я - пластунка, учительница местной школы Леся Бойко. Недавно господин Зеленский объявил, что для Запада Украины будет выделено очень много средств. Также говорили, что ЕС для нас выделят, я слышала, что говорили - и Америка. Может ли ваша партия проконтролировать эти средства? Ведь что-то чует мое сердце, что большая часть не дойдет до таких, как мы", - отметила учительница.
"Мы приехали не с пустыми руками и не просто "поговорить". Мы приехали для того, чтобы помочь людям светом, помочь откачать воду. Помочь там, где мы можем, в том числе и строительными материалами и техникой. Если власть ждет - мы уже здесь. Мы как оппозиция будем давить на власть и контролировать. Это - наша функция. Я вам обещаю здесь, на Прикарпатье - зубами выгрызем. Не дадим украсть ни копейки из средств, которые должны идти в том числе на вашу поддержку", - отметил Петр Порошенко.
"Я призываю всех украинцев: бок о бок помогите Прикарпатью. Я сегодня не буду жестко критиковать власть за неэффективные действия здесь, в Прикарпатье. Разберемся позже. Но мы должны обратиться к соседним странам, потому что в Прикарпатье беда. Обратиться в ЕС, потому что есть специальная программа гражданской защиты, которая дает эффективный ответ в течение считанных часов. Они сегодня должны быть здесь, у нас, в Прикарпатье. Обратиться в НАТО, ибо новая программа расширенных возможностей позволяет, чтобы силы гражданской обороны были здесь и помогли восстановить мосты, дороги, защитить дамбы. Защитить людей. И мы будем делать это либо сами, либо с властью, но в первую очередь надо помочь людям", - подчеркнул Порошенко.
Команда Петра Порошенко побывала в селе Черный Поток, которое фактически оказалось отрезанным от цивилизации. В село спецтехникой доставили дизель-генераторы и мотопомпы. Также Фонд Порошенко профинансировал оплату тяжелой строительной техники для восстановления дороги и линий электропередач.
Помощь от Порошенко передали и жителям Галича.
Пожалуйста, подождите...
"У День Конституції з Петром Порошенком були на Івано-Франківщині. Чому плаче ця жінка? Її родина ледве вижила, коли вода забирала її будинок. Люди у Білих Ославах і Чорному Потоці кажуть, що такої повені не пам'ятають і що 2008 році повінь була значно меншою. На Верховинщині, де теж є постраждалі люди навпаки кажуть, що збитків під час минулої повені було більше. Чому? У гірських районах почали робити берегоукріплення. І там, де зробили - біда була меншою. Але і у високих горах, і у передгір'ї пошкоджено деякі мости. Хати у людей нищили як вода, так і зсуви, яких всюди було багато. Заліснені гори і полонини ніби надламувалися і частина з грунтом і камінням сповзали на хати", - повідомив Микола Княжицький. "Що має зробити держава? Терміново відновити, хоча б тимчасово, силами МНС сполучення з відрізаними населеними пунктами. На вчора такі роботи серйозно ще не велися. І адресно допомогти постраждалим", - наголошує Княжицький.
"Держава це в стані зробити, треба лише виділити кошти з резервного фонду. І ще були у нас кошти на боротьбу з COVID 19. Їх забрали з освіти, культури й інших важливих напрямків. А потім перерозподілили нібито на будівництво доріг. Дороги в Україні - справа потрібна, популістська і корупційна. От з цих коштів і можна було б принаймі терміново відновити мости і дороги, через які люди опинилися відрізаними від світу", - вважає Микола Княжицький.
"Уряд каже, що виділив фінансування. Скільки?
Гроші виділили: Івано-Франківській області - 480 млн грн; Чернівецькій - 30 млн грн; Закарпатській - 30 млн грн; Львівській - 10 млн грн. На роботи в цих областях для Держводагентства передбачили 92 млн грн, Держлісагентства - 30 млн грн. Окрім цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити 82 млн грн для МВС: 41 млн грн для Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 млн - для Нацгвардії, 19 млн - для Нацполіції. За ці гроші роботи проводитимуть у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській", - зазначає Княжицький.
Він зауважує, що на Івано-Франківщину виділено 480 млн гривнь, але збитки лише однієї маленької Білоберізької громади на Верховинщині склали 120 млн гривень, а таких постраждалих громад десятки.
"Усього внаслідок негоди у Івано-Франківській області 110 км автодоріг зруйновано, 427,5 кілометрів автодоріг пошкоджено, 90 мостів зруйновано, 130 мостів пошкоджено, 285 осіб відселено, 1850 метрів берегоукріплень зруйновано. Скільки коштує кілометр дороги? Колись Володимир Омелян, будучи міністром, стверджував, що 10 мільйонів гривень. У розмові з далекобійниками Зеленський стверджував, що 1 мільйон доларів, або 27 мільйонів гривень. Отже, за виділені державою кошти можна збудувати від 48 за версією Омеляна до 17 за версією Зеленського кілометра доріг. А зруйновано 110! А мости? А берегоукріплення? А постраждалі люди, які залишилися без житла? Отже не дивно, що у багатьох населених пунктах роботи з відновлення навіть не починалися", - зауважує народний депутат.
"Ми, як "Європейська Солідарність" будемо вимагати від уряду більшості допомогти людям", - резюмує Княжицький.
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негайно -це день-два... максимум тиждень...
Любить Княжицький "просто попі..єть"...
чому це стверджую?
див. картинки сьогодні і завтра з Карпат :
ЙО..нутим піарщикам порошенко.МАЙТЕ ТРОХИ СОВІСТЬ і трохи "СТРИМ"...!!
Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів,
Чому Княжицький АКТИВІЗУВАВСЯ в Українському медійному просторі..?
нагадаємо ,восени вибор Мерів..
А У Львові замість Садового Порошенко має МІНІМУМ кандидатів,не заляпаних в гівні корупції,кумівства і зрад...
Можливо лише Княжицький і може...
тайги будешь, сосна?
Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД
Я не буду жорстко критикувати владу за неефективні дії тут, в Прикарпатті. Розберемося пізніше. Але ми маємо звернутися до сусідніх країн, бо є спеціальна програма цивільного захисту, яка дає ефективну відповідь протягом лічених годин. Вони сьогодні мають бути тут, у нас, в Прикарпатті. Звернутися до НАТО, бо нова програма розширених можливостей дозволяє, щоб сили цивільної оборони були тут і допомогли відновити мости, дороги, захистити дамби. Захистити людей. І ми будемо робити це або самі, або з владою, але в першу чергу треба допомогти людям!
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2109097622557952
на..уя стільки сил і засобів,щоб "на протязі лічених годин"..
Щоб ліс кругляк йшов Європу йшов безупинно ?
Но почему то не злорадствуют что клоун ЗЕ приезжал к людям с пустыми руками, да ещё и сапоги чужие одел.
Ну может, барыга и мародёр поможет.
Вот то, чего Вы добились в борьбе с Порошенко:
При новой власти в Украине стали вывозить в 7 раз больше леса
https://lifter.com.ua/pri-novoy-vlasti-v-ukraine-stali-vyvozit-v-7-raz-bolshe-lesa-14927
https://images.cnscdn.com/images/1/6/a/b/16ab23fb71a7d1d1e53ce9b62b005bc2/original.jpgВлада має негайно звернутися до Європейського Союзу і НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту в тих районах України, які страждають від наслідків руйнівної повені.
Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час зустрічі з мешканцями села Білі Ослави в Івано-Франківській області, передає https://censor.net/ua із посиланням на https://eurosolidarity.org/2020/06/28/petro-poroshenko-na-prykarpatti-********-maye-negajno-zvernutysya-do-yes-ta-nato-shhob-u-rajonah-poveni-zadiyaly-speczialni-programy-czyvilnogo-zahystu/?fbclid=IwAR05OQNSHa6a6Ozd84TjEOt0S29ts26eSmMKqlIcEY8locFymdeORHFSoag пресслужбу політсили.--------------------------------------------------
ГОЛІМИЙ ПОПУЛІЗМ.
1) в Нато не існує окремих програм "цивільного захисту".. і піарщик Пєтя це чудово знає.
2)ЄС за статутом не може розвернути програми "цивільного захисту",бо Україна не в Єс..
Єс може лише надати гуманітарну допомогу.
Крім того,ту саму Польщу залило не менше...У польщі просто немає такої масової вирубки лісів,тому немає такої катастрофічної ерозії грунтів..
3)БАРИЗІ раджу подивитись в дзеркало.. і пригадати пана Бурбака з ВР,який курував контрабанду лісу в Чернівецькій області в часи ПЄті...