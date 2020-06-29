Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ в районе Крымского,- штаб

Сегодня, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по позициям украинских защитников вблизи Крымского, российские оккупанты применили минометы 120-мм калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - сказано в сообщении.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать существующие мирные договоренности. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ОС.

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