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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25782) ранение (3359) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ в районе Крымского,- штаб

Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ в районе Крымского,- штаб

Сегодня, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по позициям украинских защитников вблизи Крымского, российские оккупанты применили минометы 120-мм калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - сказано в сообщении.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать существующие мирные договоренности. Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ в районе Крымского,- штаб 01
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"Вільха", "Вільха-М" та "Нептун"".
---.де?
---де де...---.на відео.
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29.06.2020 10:50 Ответить
что-то слишком часто Крымское стало оседать в сводках про обстрелы...
пора там разводить-отводить...(это горький сарказм)
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29.06.2020 11:20 Ответить
Одужання нашим захисникам
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29.06.2020 11:25 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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29.06.2020 13:55 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
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29.06.2020 16:40 Ответить
 
 