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авария (1079) Волынец (158) Северодонецк (331) Луганщина (6431) смерть (9178) шахта (773) шахтеры (655)

Один шахтер погиб, один - травмирован в результате обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, - нардеп "Батькивщины" Волынец

В Луганской области погиб шахтер, еще один – травмирован, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина) Михаил Волынец.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", написал Волынец в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

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Один шахтер погиб, один - травмирован в результате обвала на шахте Привольнянская в Лисичанске, - нардеп Батькивщины Волынец 01

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Топ комментарии
+3
От официальных лиц тишина...
Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
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29.06.2020 10:40
+3
Работа у шахтёров такая. Шофёры вон гибнут раз в 10 чаще шахтёров, а то и в сто, но не жалуются, а молча крутят баранку.
Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
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29.06.2020 11:00
+1
Печально! Сочувствие близким. Но,надо ли подавать это в качестве первоочередной новости?
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29.06.2020 10:37
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Печально! Сочувствие близким. Но,надо ли подавать это в качестве первоочередной новости?
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29.06.2020 10:37 Ответить
В чем выражается ее первоочередность?
Посчитайте какая она по счету за сегодня.
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29.06.2020 10:41 Ответить
А чого не треба, ДТП подають же,співчуття родинам.
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29.06.2020 10:46 Ответить
От официальных лиц тишина...
Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
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29.06.2020 10:40 Ответить
Стесняюсь спросить, вы из пострадавших и точно знаете, что тишина?
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29.06.2020 10:54 Ответить
Вы слышали, читали сообщение об этой аварии на шахте от официальных лиц?
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29.06.2020 10:58 Ответить
"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер" Источник: https://censor.net/n3204922
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29.06.2020 11:24 Ответить
Кто из двух, Цензора и Волынца, официальное лицо, представитель власти?
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29.06.2020 11:26 Ответить
Вы уверены, что у власти уже есть официальная информация с шахты? ..
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29.06.2020 11:37 Ответить
Авария на шахте со смертельным исходом произошла еще вчера, а у власти до сих пор нет информации?
Что же это за власть такая?
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29.06.2020 11:43 Ответить
Очевидно ждут выводы комиссии, вы не знаете, что в подобных случаях, всегда создаётся комиссия?
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29.06.2020 11:57 Ответить
Пока очевидно, что власть не сообщает об аварии. Стиль совка.
Раньше обычно сообщали о факте аварии, а причины обещали сообщить позже, после выводов комиссии.
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29.06.2020 12:09 Ответить
Работа у шахтёров такая. Шофёры вон гибнут раз в 10 чаще шахтёров, а то и в сто, но не жалуются, а молча крутят баранку.
Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
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29.06.2020 11:00 Ответить
А тим часом: Народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн, свідчить https://public.nazk.gov.ua/declaration/b6f6f041-2d87-4ff5-a1fc-b0ba90871f60 повідомлення про суттєві зміни у декларації депутата.
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня.
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29.06.2020 11:30 Ответить
Сколько помню Волынца, столько он и кормится возле шахтеров.
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29.06.2020 15:47 Ответить
 
 