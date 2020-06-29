Один шахтер погиб, один - травмирован в результате обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, - нардеп "Батькивщины" Волынец

В Луганской области погиб шахтер, еще один – травмирован, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина) Михаил Волынец.

"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", написал Волынец в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

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