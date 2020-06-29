Один шахтер погиб, один - травмирован в результате обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, - нардеп "Батькивщины" Волынец
В Луганской области погиб шахтер, еще один – травмирован, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина) Михаил Волынец.
"В 23.30 из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", написал Волынец в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
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Посчитайте какая она по счету за сегодня.
Охлос должен знать только то, что считает нужным политбюро.
Что же это за власть такая?
Раньше обычно сообщали о факте аварии, а причины обещали сообщить позже, после выводов комиссии.
Царствие Небесное погибшему. Травмированному полного выздоравления.
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня.