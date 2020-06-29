За сутки количество активных больных COVID-19 выросло в 20 областях и Киеве, - СНБО

В Украине за минувшие сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 областях и г.Киеве, в четырех областях страны не подтвердили новых случаев коронавируса.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (115 случаев), Волынской области (84 случая), Ривненской области (70 случаев), Закарпатской области (66 случаев), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 13 новых случаев заболевания COVID-19, умерших и выздоровевших за минувшие сутки нет, сейчас в области болеет 639 человек (на 13 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 84 новых случая COVID-19, умерших и выздоровевших за сутки нет, сейчас в области болеют 1 559 человек (на 84 больше за сутки);

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- в Днепропетровской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти за сутки не выявлено, сейчас болеет 151 человек;

- в Донецкой области за сутки 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших нет, сейчас в области болеет 309 человека (на 2 больше за сутки);

- в Житомирской области 8 новых случаев заболевания за сутки, умерших и выздоровевших нет, всего болеет 629 человека (на 8 больше за сутки);

- в Закарпатской области 66 новых случаев заражения за сутки, 3 человека скончались, сейчас болеет 1 762 человека (на 63больше за сутки);

- в Запорожской области 2 новых случая заболевания за сутки, 1 - выздоровления, сейчас в области болеет 135 человек (на 1 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 50 новых случаев заболевания за сутки, умерших и выздоровевших нет, всего в области болеет 1 153 человека (на 50 больше за сутки);

- в Киеве 45 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека умерли, 5 - выздоровели, всего болеет 3 320 человек (на 38 больше за сутки);

- в Киевской области 40 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался, 30 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 178 человек (на 9 больше за сутки);

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- в Кировоградской области новых случаев заболевания и смерти нет за сутки, 4 человека выздоровели, сейчас в области болеет 80 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не выявлено, сейчас в области болеет 22 человека;

- во Львовской области за сутки подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19, 6 случаев смерти, всего в области болеет 4 408 человек (на 109 больше за сутки);

- в Николаевской области 6 новых случаев заболевания COVID-19, всего в области болеет 151 человек (на 6 больше за сутки);

- в Одесской области 31 новый случай заболевания за сутки, 11 человек выздоровели, всего в области болеет 875 человек (на 20 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, всего в области болеет 31 человек (на 2 больше за сутки);

- в Ривненской области 70 новых случаев заболевания за сутки, 2 случая смерти, 14 человек выздоровели, всего в области болеет 1 818 человек (на 54 больше за сутки);

- в Сумской области 1 новый случай заболевания за сутки, всего в области болеет 72 человека (на 1 больше за сутки);

- в Тернопольской области 20 новых случаев заболевания за сутки, 8 человек выздоровели, всего в области болеют 746 человек (на 12 больше за сутки);

- в Харьковской области 16 новых случая заболевания за сутки, 2 человека умерли, 5 человек выздоровели, всего в области болеет 948 человек (на 9 больше за сутки);

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- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет, всего в области болеют 12 человек;

- в Хмельницкой области 7 новых случаев заболевания за сутки, 2 – выздоровления, всего в области болеет 238 человек (на 5 больше за сутки);

- в Черкасской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет, всего в области болеют 164 человека;

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания. Всего в области болеют 380 человек (на 9 больше за сутки);

- в Черновицкой области 59 новых случаев заболевания, 2 – смерти, 13 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 674 человек (на 44 больше за сутки).