Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов

Министерство здравоохранения осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств. Это уже принятое решение, которое вступит в силу с 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 29 июня.

"У нас вводится так называемый пакет антикризисных действий, по которому медицинские учреждения, которые в результате второго этапа реформы получили меньшее финансирование из государственного бюджета, чем это было в прошлом году, будут дофинансированы до уровня прошлого года. Это постановление уже вступило в силу. Все финансирование будет происходить начиная с 1 июля и до конца 2020 года. Сейчас НСЗУ заключает договоры с соответствующими учреждениями. Это решение, которое вступило в действие. Мы спасем наши медицинские учреждения, как и обещали, в том числе, Президент и я", - подчеркнул Степанов.

По словам главы ведомства, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования - поскольку при планировании 2 этапа медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля, дефицит государственного финансирования есть у более 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов