Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов
Министерство здравоохранения осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств. Это уже принятое решение, которое вступит в силу с 1 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 29 июня.
"У нас вводится так называемый пакет антикризисных действий, по которому медицинские учреждения, которые в результате второго этапа реформы получили меньшее финансирование из государственного бюджета, чем это было в прошлом году, будут дофинансированы до уровня прошлого года. Это постановление уже вступило в силу. Все финансирование будет происходить начиная с 1 июля и до конца 2020 года. Сейчас НСЗУ заключает договоры с соответствующими учреждениями. Это решение, которое вступило в действие. Мы спасем наши медицинские учреждения, как и обещали, в том числе, Президент и я", - подчеркнул Степанов.
По словам главы ведомства, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования - поскольку при планировании 2 этапа медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля, дефицит государственного финансирования есть у более 50%.
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Клоун в цирке, в балагане.
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
Естественно, мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали... ... Результат - не 300%, а 70% и не с марта, а с сентября и не выплачивают, а выплатят... "Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
Вот такие моральные уроды правят страной...
А в дійсності він "шестірний"
шестірна?
Вилюр(а) - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] ,
«Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11]
«Владимир Ильич любит Родину»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-16 [16] .
Список имён советского происхождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
аутизм никто не отменял
Петя вивів новий сорт - шалені порохоботи
"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего, следовательно, это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
пойдете в народное хозяйство, что ли?
затормозила .отошла на давние позиции ,и деньги ходить за пациентом ,как не ходили ,
так и ходить не будут.
"Наша песня хороша, заводи сначала".
Ни о залитой же Западной Украине говорить, вы для тех людей все равно ничего не сделали и не сделаете.
не развиваем, не открываем, не перееоснащаем, не доукомплектовуем...а ..спасаем...
а кто ж будет спасать нас... если вы так вяло кинулись что-то оставшееся спасать ????
Во вторых вы ОБЯЗАНЫ ТРЕБОВАТЬ соблюдения ВСЕХ мер,необходимых для функционирования медицины в период, как вы говорите,эпилемии.;
В третьих вам доступна трибуна и вы можете вместо "геройского поступка" перераспределить деньги( ну не получит фарммафия 300% закупках/ продажах лекарств, а только 270% ,не обеднеет? Или обеднеет?)