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Минздрав (4883) финансирование (1771) Степанов Максим (2062) медреформа (122)

Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов

Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов

Министерство здравоохранения осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств. Это уже принятое решение, которое вступит в силу с 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 29 июня.

"У нас вводится так называемый пакет антикризисных действий, по которому медицинские учреждения, которые в результате второго этапа реформы получили меньшее финансирование из государственного бюджета, чем это было в прошлом году, будут дофинансированы до уровня прошлого года. Это постановление уже вступило в силу. Все финансирование будет происходить начиная с 1 июля и до конца 2020 года. Сейчас НСЗУ заключает договоры с соответствующими учреждениями. Это решение, которое вступило в действие. Мы спасем наши медицинские учреждения, как и обещали, в том числе, Президент и я", - подчеркнул Степанов.

По словам главы ведомства, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования - поскольку при планировании 2 этапа медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля, дефицит государственного финансирования есть у более 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов
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Топ комментарии
+14
Спасители блин...вначале разворовать все...а потом героически спасать...зеленое стадо в своем репертуаре...
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29.06.2020 10:52
+8
давно тебе не было, старого мудреца, думал издох в коллапсе. тебя как реформы касается?делай клизму, не задерживай проход.
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29.06.2020 10:57
+6
Корабельную Йолку уже спасли?
Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов - Цензор.НЕТ 2589
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29.06.2020 10:54
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Спасители блин...вначале разворовать все...а потом героически спасать...зеленое стадо в своем репертуаре...
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29.06.2020 10:52 Ответить
Зелене стадо ПАЯЦІВ.
Клоун в цирке, в балагане.
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
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29.06.2020 10:54 Ответить
"мы спасем наши учреждения".. ключевое слово здесь "наши"... те, в которых степанов получает откаты))Про остальные - они брешут как обычно:

"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего следовательно это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
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29.06.2020 11:50 Ответить
п.с. Шулеры Зеленского. С утра(19.06.2020 г.) Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19.
Естественно, мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали... ... Результат - не 300%, а 70% и не с марта, а с сентября и не выплачивают, а выплатят... "Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
Вот такие моральные уроды правят страной...
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29.06.2020 11:52 Ответить
Они спасут медицину от самих себя, от своей же реформы. Такого цинизма, как у зеленых, в мире нужно еще поискать.
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29.06.2020 11:21 Ответить
Не спасут, для этого в МОЗ нет интеллектуального потенциала и опыта. Там одни грантоеды.
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29.06.2020 17:11 Ответить
Комплекс спасителя - это уже психиатрия.
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29.06.2020 11:22 Ответить
Перший пішов. Коли прізвище преЗЕдента почнуть з маленької писати?))
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29.06.2020 10:52 Ответить
хіба так "шестірний президент"
А в дійсності він "шестірний"
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29.06.2020 10:57 Ответить
Виправили
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29.06.2020 10:57 Ответить
Краще б пильнували щоб результати тестування не губились, Чекаємо, курва, вже 3 тиждень. Кажуть, що загубили!
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29.06.2020 10:53 Ответить
Если за 3 недели ничего не вылезло - значит здоров
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29.06.2020 11:04 Ответить
А когда зе-команда посадит реформаторов-вредителей которые довели здравоохрание украинцев до краха и коллапса?
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29.06.2020 10:53 Ответить
давно тебе не было, старого мудреца, думал издох в коллапсе. тебя как реформы касается?делай клизму, не задерживай проход.
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29.06.2020 10:57 Ответить
Корабельную Йолку уже спасли?
Как и обещали, мы спасем наши медучреждения и дофинансируем их с 1 июля. Решение уже принято, - Степанов - Цензор.НЕТ 2589
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29.06.2020 10:54 Ответить
Робоча?
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29.06.2020 10:56 Ответить
сосная
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29.06.2020 10:57 Ответить
Що в неї з лицем? Потрібно Гепу-спеціаліста спитати.
шестірна?
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29.06.2020 10:58 Ответить
Це був візит до Канади, ймовірно наша вишиванка має екзорцистські властивості))
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29.06.2020 11:04 Ответить
Тищенко. Велюр. Лимони.
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29.06.2020 11:05 Ответить

Вилюр(а) - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний «Владимир Ильич любит рабочих»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-3 [3] ,
«Владимир Ильич любит Россию»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-11 [11]
«Владимир Ильич любит Родину»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD-16 [16] .

Список имён советского происхождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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29.06.2020 12:54 Ответить
Поляки сказали - "Ленку попердолело"
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29.06.2020 11:06 Ответить
Пам'ятаєте на сайті була зебілка під ніком Лалала Лалалала, вона захищала Лєнкіну сукню та сандалі, а про морду ліца казала, що це обезвоженість після довгого перельоту. Шкода, що я не зробила скрін, та немаю доказу, але це було. Порохоботи сміялися всім Цензором.
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29.06.2020 12:10 Ответить
Ну хватит уже издеваться над туристическим брендом!
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29.06.2020 11:03 Ответить
Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов - Цензор.НЕТ 8349
аутизм никто не отменял
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29.06.2020 11:10 Ответить
Ви ще би дитяче фото виставили
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29.06.2020 11:15 Ответить
от кого ? от Пети?
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29.06.2020 10:55 Ответить
"спасатели" спасающие сами себья,а медучереждения ,это им до лампочки...
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29.06.2020 10:57 Ответить
Да-да, и только минималка с апреля, получите-распишитесь
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29.06.2020 10:59 Ответить
Зеля не издевайся над рошенами.Они уже не знают,что придумать)))
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29.06.2020 11:02 Ответить
Гундявый скорее терпила, чем садюга
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29.06.2020 11:06 Ответить


Петя вивів новий сорт - шалені порохоботи
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29.06.2020 11:14 Ответить
вислюк оманський наглядно продемонстрировал зебилам их безусловную тупость
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29.06.2020 11:48 Ответить
снова зебилам нассали по-полной))
"300%" надбавки за работу с COVID-19 обещанные медикам лично Зеленским, за апрель даже не пытались платить. То есть Зеленский просто врал.
"Новые надбавки" за работу с COVID-19 в 70% финансировать не из чего, следовательно, это пустые слова пустых людей.
Страховая система медиков работающих с COVID-19 предложенная Порошенко, отвергнута ибо предложена Порошенко.
Через 2-3 месяца мы потеряем по разным причинам, половину медицинского состава.
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29.06.2020 11:47 Ответить
да ничего вы не потеряете
пойдете в народное хозяйство, что ли?
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29.06.2020 15:58 Ответить
Довести до уровня прошлого года ,это означает ,что реформа здравоохранения
затормозила .отошла на давние позиции ,и деньги ходить за пациентом ,как не ходили ,
так и ходить не будут.
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29.06.2020 11:10 Ответить
Ніжки то з першої рехформи ростуть..
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29.06.2020 11:18 Ответить
Чіп і Дейл поспішають на допомогу, рятувальники х...ви...
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29.06.2020 11:19 Ответить
ці гієни послаблюють хватку тільки для того щоб позручніше вхопити ... вони не відстануть ...допоки не задушать жертву
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29.06.2020 11:25 Ответить
Кого спасать? Недоучек и взяточников? В том виде как сейчас большую половину нужно закрыть / разогнать. Все равно никого они не лечат. Потому как не умеют. Да и не хотят.
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29.06.2020 11:26 Ответить
Давай, Степанов, сегодня было мало про ковид.
"Наша песня хороша, заводи сначала".

Ни о залитой же Западной Украине говорить, вы для тех людей все равно ничего не сделали и не сделаете.
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29.06.2020 11:32 Ответить
просто вслушайтесь - мы СПАСАЕМ наши медучреждения...
не развиваем, не открываем, не перееоснащаем, не доукомплектовуем...а ..спасаем...
а кто ж будет спасать нас... если вы так вяло кинулись что-то оставшееся спасать ????
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29.06.2020 11:55 Ответить
каждому главврачу - по майбаху!
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29.06.2020 15:56 Ответить
Спасибо бароны вы наши. Спасибо что за наши деньги спасаете то что уже не существует но по Конституции БЕСПЛАТНО у нас должно быть. От такой наглости иногда(часто) хочется плюнуть в рыло,которое подобное произносит. Во первых вы министр и должны ОБЕСПЕЧИТЬ работу подведомственного вам сектора;
Во вторых вы ОБЯЗАНЫ ТРЕБОВАТЬ соблюдения ВСЕХ мер,необходимых для функционирования медицины в период, как вы говорите,эпилемии.;
В третьих вам доступна трибуна и вы можете вместо "геройского поступка" перераспределить деньги( ну не получит фарммафия 300% закупках/ продажах лекарств, а только 270% ,не обеднеет? Или обеднеет?)
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29.06.2020 16:47 Ответить
Безсоромністъ і бахвальство зелених просто вражає. Не уявляю, щоб в Канаді якийсъ чиновник зробив таку заяву. Та й і в Україні такого раніше не було.
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29.06.2020 20:04 Ответить
 
 