За сутки в ВСУ выявлен один новый случай заболевания COVID-19, всего болеют 180 человек, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро понедельника подтвержден один новый случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеют 180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба командование Медсил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, у него наблюдается легкое течение заболевания.

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Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 40 человек.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро 29 июня выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.