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Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, не должны проходить обсервацию, - Степанов. ВИДЕО
Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, могут не проходить обсервацию.
Об этом на брифинге 29 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.
Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина разрешили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.
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Украина. Операция "Абитуриент 2020"
(про здравый смысл боюсь даже спрашивать)
чтобы они все сдохли!" Это - фраза года с зе-плесенью у власти. Где они набирают таких мразей?!
Если ты из ОРДЛО то на бюджет, вне конкурса и без обсервации?
Так напишите уже что дети из ОРДЛО - "более качественные" - так зебилам понятнее будет!
инфекции может быть любой человек независимо от возраста. Зачем же
подвергать риску других.Власть идет самым простым путем: разрешить,вместо того,
чтобы создать одно локальное место, где
сдавать ЗНО по нужным могут только
ученики с оккупированных территорий. Но для этого надо включить мозги, поднять
задницы, найти средства.
это ж Вы анализируете и вдумываетесь - а ото кваканье рассчитано только на бурные аплодисменты и не более ))))
смотреть глубже: зачисляют их в ВУЗЫ, они приходят в укринский вуз на лекцию и
начинается» мынипАнимаем читайте лекцию на русскАм язике» и что должет делать
лектор- нагнуть 90% украинцев и читать на язике или выполнять Конституцию и тут
выплывает тема дискриминации по
языковому принципу и крутиться хоровод ущимления руссказячнага
...
(одесская сепарня вообще никогда не врет, мамой клянутся)
Эти дети сепарни из ЛДНР - это участники непрывного, перманентного митинга в поддежку чернож*пых гоменидов "Black lives matter".
У таких участников имеется иммунитет к короновирусу, потому ни в одной стране мира участников таких митингов не проверяли на короновирус, у них к нему иммунитет, вот как начали митинговать, так иммунитет и самозародился, чудо "святого" убиенного Флойда.
ЗЕбилы, по моему, вам уже не сс*т, а ср*т в глаза.
"Хуже уже не будет. лишь бы не Порох"(С)
Пошел на хер вместе со своей зеленожопой сворой и безобчервационными ушлепками.
Сепарам все - зебилам дулю с маком)))))