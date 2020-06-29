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дети (6345) Нацполиция (16195) Сумская область (2701) Шостка (71)

Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке. ФОТО

Ночью в районе ул. Кожедуба в Шостке нашли двухлетнюю девочку. Малышка бродила по железнодорожному пути и была очень напугана. Полиция разыскивает родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Ребенка, который сам бродил в районе железнодорожного переезда ночью увидел случайный водитель. Он и вызвал на указанное место полицейских. Правоохранители доставили малышку в детскую больницу, где сейчас ею занимаются врачи, а сами начали поиски ее родителей.

Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке 01

На вид девочке около двух лет. Рост - 60 см, худощавого телосложения. У нее светлые волосы и серые глаза.

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Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке 02

Была одета в платье с черно-белой полоской, спереди которого есть рисунок в виде зайца. На ней были светлые носки и цветастые босоножки.

Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке 03
Фото: сайт полиции

"Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске родителей ребенка. Внимательно рассмотрите фото девочки, и если вы узнали малышку, просим позвонить в Шосткинский отдел полиции по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы "102".

Заранее благодарны за помощь!" - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+13
манюнька жизнерадостная, чистенькая, не загорелая и без синяков-царапин и укусов комаров... - значит домашняя, не бомжей и пропойных алкашей...
маман где? вот вопрос... может что-то случилось?
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29.06.2020 11:42
+7
так може з ними щось сталося
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29.06.2020 11:34
+5
Бедная девочка.
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29.06.2020 11:30
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Бедная девочка.
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29.06.2020 11:30 Ответить
Похожа на мальчика)
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29.06.2020 12:37 Ответить
да это просто из-за стрижки.
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29.06.2020 17:54 Ответить
Что это за родители которых еще искать надо.
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29.06.2020 11:32 Ответить
так може з ними щось сталося
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29.06.2020 11:34 Ответить
Это Шостка, Сумской.
Покупка прекурсоров и переправка наркоты. Все может быть. хай БНОН поднимут....
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29.06.2020 11:37 Ответить
опера кругом своё подкинут...
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29.06.2020 15:29 Ответить
Невже викинули таке дитятко ?
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29.06.2020 11:35 Ответить
Видать кто то хорошо "отпраздновал" день молодежи...
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29.06.2020 11:40 Ответить
Не исключено, но для начала, родителей нужно найти и если набухались и потеряли ребенка - то тогда решать, что лучше - лишить родительских прав или лечить.
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29.06.2020 11:50 Ответить
По внешнему виду не скажешь,шо у неё родители любители "синьки"
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29.06.2020 11:53 Ответить
Так про это и разговор. Сначала пусть найдут живыми, а там уже и решать. Мало случаев когда за машину убивали владельцев (тьфу-тьфу)?
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29.06.2020 11:56 Ответить
манюнька жизнерадостная, чистенькая, не загорелая и без синяков-царапин и укусов комаров... - значит домашняя, не бомжей и пропойных алкашей...
маман где? вот вопрос... может что-то случилось?
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29.06.2020 11:42 Ответить
Выродители ещё не проспались видимо...
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29.06.2020 11:56 Ответить
А где несчастные родители, которые все обыскали, всех на уши подняли в поисках пропавшего ребёнка?
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29.06.2020 12:21 Ответить
Сонечко
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29.06.2020 13:30 Ответить
Может родителей уже и нет. Тьху тьху тьху.
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29.06.2020 13:40 Ответить
Выглядит чуток постарше 2-х лет, ближе к 3-м. Хоть бы с родителями было все норм, и они нашлись.
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29.06.2020 15:08 Ответить
..малышка вроде бы и ухоженная (слава Богу), но стрижка- с мамой крепко не свезло, однозначно...
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29.06.2020 15:31 Ответить
Та то може й зразу в лікарні постригли, чисто по-советски, хоча Сумська обл, не повинно бути там таке.
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29.06.2020 22:04 Ответить
Хорошенькая девочка, дай Бог, чтоб родители нашлись, а то как ей без мамы и папы?
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29.06.2020 17:59 Ответить
Рост 60 см в 2 года?
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30.06.2020 00:36 Ответить
Ну, вроде бы нашлась мамаша. Уже хорошо.
Но, похоже, что таки виновата "синька".
https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/zavdyaki-nebajduzhim-gromadyanam-policzejski-vstanovili-matir-divchinki-znajdi/ ЛИНК на новость на сайте сумской полиции
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01.07.2020 02:11 Ответить
 
 