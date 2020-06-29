Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке. ФОТО

Ночью в районе ул. Кожедуба в Шостке нашли двухлетнюю девочку. Малышка бродила по железнодорожному пути и была очень напугана. Полиция разыскивает родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Ребенка, который сам бродил в районе железнодорожного переезда ночью увидел случайный водитель. Он и вызвал на указанное место полицейских. Правоохранители доставили малышку в детскую больницу, где сейчас ею занимаются врачи, а сами начали поиски ее родителей.

На вид девочке около двух лет. Рост - 60 см, худощавого телосложения. У нее светлые волосы и серые глаза.

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Была одета в платье с черно-белой полоской, спереди которого есть рисунок в виде зайца. На ней были светлые носки и цветастые босоножки.



Фото: сайт полиции

"Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске родителей ребенка. Внимательно рассмотрите фото девочки, и если вы узнали малышку, просим позвонить в Шосткинский отдел полиции по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы "102".

Заранее благодарны за помощь!" - говорится в сообщении.