Полиция разыскивает родителей двухлетней девочки, найденной ночью в районе железнодорожных путей в Шостке. ФОТО
Ночью в районе ул. Кожедуба в Шостке нашли двухлетнюю девочку. Малышка бродила по железнодорожному пути и была очень напугана. Полиция разыскивает родителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Ребенка, который сам бродил в районе железнодорожного переезда ночью увидел случайный водитель. Он и вызвал на указанное место полицейских. Правоохранители доставили малышку в детскую больницу, где сейчас ею занимаются врачи, а сами начали поиски ее родителей.
На вид девочке около двух лет. Рост - 60 см, худощавого телосложения. У нее светлые волосы и серые глаза.
Была одета в платье с черно-белой полоской, спереди которого есть рисунок в виде зайца. На ней были светлые носки и цветастые босоножки.
"Полицейские обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь в розыске родителей ребенка. Внимательно рассмотрите фото девочки, и если вы узнали малышку, просим позвонить в Шосткинский отдел полиции по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы "102".
Заранее благодарны за помощь!" - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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маман где? вот вопрос... может что-то случилось?
Но, похоже, что таки виновата "синька".
https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/zavdyaki-nebajduzhim-gromadyanam-policzejski-vstanovili-matir-divchinki-znajdi/ ЛИНК на новость на сайте сумской полиции