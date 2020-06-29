За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 93 человека

В России за сутки выявили 6719 заболевших коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперштаба РФ.

Четвертый день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000. Вчера российский оперштаб сообщал о 6791 новом случае COVID-19. Общее число случаев заражения в стране составляет 641 156 в 85 регионах. Умерли за день 93 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9166.

За сутки полностью выздоровели 4343 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время эпидемии выздоровели 403 430 человек. Продолжают лечение 228 560 больных.

В Москве зарегистрировали 782 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 220 853. За сутки выздоровели 1007 больных COVID-19, лечение продолжают 68 990 человек. Накануне в городе умерли 23 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 3761 пациент.

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Москва лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19. Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+335), Ханты-Мансийском автономном округе (+277), Иркутской области (+263), Петербурге (+219), в Нижегородской области(+218), в Свердловской (+214), Воронежской областях (+185) и в Ямало-Ненецком автономном округе (+173).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (220 853), Московская область (57 269) и Санкт-Петербург (23 954). Следом идут Нижегородская (17 278) и Свердловская области (12 516). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 29 июня, превысило 10,2 млн. Большинство из них приходится на США, на втором месте Бразилия, Россия занимает третье место по общему числу случаев.