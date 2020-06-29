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Киев и 12 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. На Закарпатье заполненность коек больниц превысила 70%, - Минздрав

Киев и 12 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. На Закарпатье заполненность коек больниц превысила 70%, - Минздрав

По состоянию на 29 июня Киев и 12 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 29 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в: Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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Киев и 12 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. На Закарпатье заполненность коек больниц превысила 70%, - Минздрав 01
Киев и 12 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. На Закарпатье заполненность коек больниц превысила 70%, - Минздрав 02

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Более 4000 пневмоний в неделю -- это и есть реальные показатели, а не статистика Минздрава "от винта".
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29.06.2020 12:28 Ответить
Учитывая, что пневмония примерно только у 5% заболевших.
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29.06.2020 12:30 Ответить
Ковид не всегда дает осложнения. Только в 20 процентов случаев и чаще всего осложнения это пневмония
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29.06.2020 12:32 Ответить
удобный способ для власти парализовать политическую жизнь в Украине и творить беспредел
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29.06.2020 12:47 Ответить
Минздрав брешет, на гиляки паскуд.
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29.06.2020 13:31 Ответить
 
 