Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра

Юрий Голик в Facebook напомнил, как два года назад в Днепре был открыт уникальный для Украины детский парк отдыха и развлечений, особенностью которого является то, что он максимально приспособлен для детей с особыми потребностями и их родителей.

"Ровно два года назад в Днепре был открыт построенный нами первый в Украине Инклюзивный детский парк. Реализация этого проекта заняла ровно восемь месяцев от идеи до воплощения, включая все бюрократические процедуры. Этот парк удобен и комфортен как для обычных деток, так и для детей с особыми потребностями", - пишет Голик в Facebook.





На каждом из трех входов в парк, как пишет Голик, размещены мнемосхемы с дублированием информации шрифтом Брайля для людей со слабым зрением.







На газонной траве здесь "можно и нужно валяться". Для покрытия пешеходной зоны использована специальная epdm-крошка, "по составу похожая на легкоатлетическое покрытие, но в нашем случае это 100% экологичный материал, по которому можно и нужно бегать, которое легко моется и падая на которое дети не будут сбивать локти и колени", - рассказывает Голик.

Дорожки в парке не имеют прямых углов и сделаны из специальной тактильной плитки двух видов для людей со слабым зрением.

"Качели. Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителя, прямо напротив него", - описывает удобства парка Голик.





Оборудована в парке также разноуровневая песочница для игры детьми на колясках.

"Вообще, парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах. Огромное количество игровых элементов, направленных на развитие памяти и скорости реакции детей. Мы старались сделать его таким, чтобы он стал любимым парком всех детей", - вспоминает Голик.

Парк восстанавливался в то время, когда Голик был советником губернатора Валентина Резниченко. Всего с 2015 по 2019 годы Команда Резниченко реализовала в области более 2000 инфраструктурных проектов.

Напомним, недавно исполнилось 4 года уличной экспозиции Музея гражданского подвига (Музея АТО), которая стала составной частью восстановленного Исторического музея Днепра.