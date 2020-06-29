РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12410 посетителей онлайн
Новости
4 658 19
Днепр город (3934) парк (172) инклюзия (39) Голик Юрий (126)

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра

Юрий Голик в Facebook напомнил, как два года назад в Днепре был открыт уникальный для Украины детский парк отдыха и развлечений, особенностью которого является то, что он максимально приспособлен для детей с особыми потребностями и их родителей.

"Ровно два года назад в Днепре был открыт построенный нами первый в Украине Инклюзивный детский парк. Реализация этого проекта заняла ровно восемь месяцев от идеи до воплощения, включая все бюрократические процедуры. Этот парк удобен и комфортен как для обычных деток, так и для детей с особыми потребностями", - пишет Голик в Facebook.


Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 01

На каждом из трех входов в парк, как пишет Голик, размещены мнемосхемы с дублированием информации шрифтом Брайля для людей со слабым зрением.

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 02
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 03
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 04

На газонной траве здесь "можно и нужно валяться". Для покрытия пешеходной зоны использована специальная epdm-крошка, "по составу похожая на легкоатлетическое покрытие, но в нашем случае это 100% экологичный материал, по которому можно и нужно бегать, которое легко моется и падая на которое дети не будут сбивать локти и колени", - рассказывает Голик.

Дорожки в парке не имеют прямых углов и сделаны из специальной тактильной плитки двух видов для людей со слабым зрением.

"Качели. Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителя, прямо напротив него", - описывает удобства парка Голик.

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 05
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 06

Оборудована в парке также разноуровневая песочница для игры детьми на колясках.

"Вообще, парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах. Огромное количество игровых элементов, направленных на развитие памяти и скорости реакции детей. Мы старались сделать его таким, чтобы он стал любимым парком всех детей", - вспоминает Голик.

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра 07

Парк восстанавливался в то время, когда Голик был советником губернатора Валентина Резниченко. Всего с 2015 по 2019 годы Команда Резниченко реализовала в области более 2000 инфраструктурных проектов.

Напомним, недавно исполнилось 4 года уличной экспозиции Музея гражданского подвига (Музея АТО), которая стала составной частью восстановленного Исторического музея Днепра.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Молодцы. Нужно благодарить Марину Порошенко что она доказала необходимость развития сети инклюзивных центров в стране. И теперь ее наследие -- хорошая помощь таким деткам.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:38
+4
Достойная спутница достойного президента

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 9293
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 1603
показать весь комментарий
29.06.2020 12:44
+4
И для сравнения. Реконструкция стадиона спортивного комплекса "Энергия" в г. Новая Каховка, в открытии которого участвовал Зеленский, обошлась городскому бюджету в 13.498 млн. гривен. Никакого участия в финансировании этого проекта государственный бюджет не принимал. Сообщение официального сайта президента Украины о том что "...було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво»" - тупая ложь и дезинформация. Единственное, что сделала ОГА -- это безальтернативно навязала своего подрядчика с завышенной сильно расценками.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы. Нужно благодарить Марину Порошенко что она доказала необходимость развития сети инклюзивных центров в стране. И теперь ее наследие -- хорошая помощь таким деткам.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:38 Ответить
Достойная спутница достойного президента

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 9293
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 1603
показать весь комментарий
29.06.2020 12:44 Ответить
"Удобный!?" В радиусе 500 м. нет не одной парковки! Не платной, не бесплатной! Как по мнению Голика, родители должны привозить в этот парк детей (тем более колясочников)? Хорошее, в общем-то начинание, как всегда сделано через жопу. Опять голимый пиар и популизм.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:49 Ответить
"Свинья везде грязь найдёт" (С)
показать весь комментарий
29.06.2020 12:50 Ответить
Грязь находится там, где она есть. И не важно кто ее нашел. Важно как называют людей, которым ссат в очи, а они говорят "божья роса".
показать весь комментарий
29.06.2020 13:02 Ответить
Да нет. Очень даже важно. Когда залётный рашкованский троль начинает поливать грязью то хорошее, что есть - это важно. И проходить мимо, не плюнув в такого троля, нельзя.
показать весь комментарий
29.06.2020 13:47 Ответить
"Слуги народа" кидают нам обглоданные кости, а такие как ты говорят: "Ну это же хорошо. Могли же и вообще ничего не кинуть". Похоже что это ты - бот на зарплате у какого- нибудь чиновника/депутата. Такие как ты, палятся и вычисляются очень легко - они никогда ничего не говорят по существу, а начинают срач с переходом на личности.
показать весь комментарий
29.06.2020 14:45 Ответить
А что пройти 600-1000 метров проблемы? Привыкли парковаться чтобы и пешком не идти. В Лондоне к примеру машину оставляешь потом на метро ездишь.
показать весь комментарий
29.06.2020 14:57 Ответить
Плять, где вас таких делают? Ты шо курил, что сравниваешь Лондон и Днепр? Этот парк ИНКЛЮЗИВНЫЙ!!! 1000 м. с ребенком-ивалидом на каляске?
показать весь комментарий
29.06.2020 15:08 Ответить
Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра - Цензор.НЕТ 3860
Господин соврамши
показать весь комментарий
29.06.2020 20:12 Ответить
Круто! Молодцы!
показать весь комментарий
29.06.2020 12:49 Ответить
И для сравнения. Реконструкция стадиона спортивного комплекса "Энергия" в г. Новая Каховка, в открытии которого участвовал Зеленский, обошлась городскому бюджету в 13.498 млн. гривен. Никакого участия в финансировании этого проекта государственный бюджет не принимал. Сообщение официального сайта президента Украины о том что "...було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво»" - тупая ложь и дезинформация. Единственное, что сделала ОГА -- это безальтернативно навязала своего подрядчика с завышенной сильно расценками.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:54 Ответить
повезло Днепру с мэром, в отличие от Киева..
показать весь комментарий
29.06.2020 12:55 Ответить
Да, мы Альбертыча любим. С мостом фигня вышла, но это не его вина.
показать весь комментарий
29.06.2020 13:32 Ответить
С кем нам повезло??? Этот ******* все разворовал, и ничерта не достраивает, все проекты идут по сметам * 3. НА *** ТАКОГО МЭРА
показать весь комментарий
29.06.2020 15:59 Ответить
Ну да. Куличенко тебе много за три срока настроил?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:07 Ответить
У меня родственники в Днепре живут, город строится, красивый, парки и набережная благоустроены.. во всяком случае, по сравнению с Киевом - у вас , в Днепре - хоть что то для людей делается, массив Победу благоустроили, люди довольны, везде парковые зоны..
единственное, часто отключают то воду, то электричество, но это уже много лет.. Днепр - молодцы..
показать весь комментарий
29.06.2020 20:29 Ответить
Мы помним слова Филатова на выборах - "Я не предам". Пока к счастью с делом не расходятся. Если бы еще ему удалось справиться с дискотекой на берегу приднепровского пляжа рядом с бывшей по названию ГРЭС напротив Каменки, Старых Кодак, Днепрового! С 22.00 до 05.30 жителям правого берега нет жизни из-за гремящей "музыки". На расстоянии километра не помогают закрытые окна со стеклопакетами. Кто крышует тот беспредел, или это официальная точка по продаже наркоты как на Казантипе? Пан Зеленский на День Конституции слезно призывал не включать ночью музыку. Господин Аваков! Ваши подопечные в Приднепровске наверное не слышали или не хотят следить за выполнением закона. На недавнюю дату парадобесия на параше у нас население из за этих уродов не спало. СБУ - у вас в Приднепровске плодится личинка русского мира.
показать весь комментарий
29.06.2020 13:48 Ответить
 
 