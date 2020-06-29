Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра
Юрий Голик в Facebook напомнил, как два года назад в Днепре был открыт уникальный для Украины детский парк отдыха и развлечений, особенностью которого является то, что он максимально приспособлен для детей с особыми потребностями и их родителей.
"Ровно два года назад в Днепре был открыт построенный нами первый в Украине Инклюзивный детский парк. Реализация этого проекта заняла ровно восемь месяцев от идеи до воплощения, включая все бюрократические процедуры. Этот парк удобен и комфортен как для обычных деток, так и для детей с особыми потребностями", - пишет Голик в Facebook.
На каждом из трех входов в парк, как пишет Голик, размещены мнемосхемы с дублированием информации шрифтом Брайля для людей со слабым зрением.
На газонной траве здесь "можно и нужно валяться". Для покрытия пешеходной зоны использована специальная epdm-крошка, "по составу похожая на легкоатлетическое покрытие, но в нашем случае это 100% экологичный материал, по которому можно и нужно бегать, которое легко моется и падая на которое дети не будут сбивать локти и колени", - рассказывает Голик.
Дорожки в парке не имеют прямых углов и сделаны из специальной тактильной плитки двух видов для людей со слабым зрением.
"Качели. Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителя, прямо напротив него", - описывает удобства парка Голик.
Оборудована в парке также разноуровневая песочница для игры детьми на колясках.
"Вообще, парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах. Огромное количество игровых элементов, направленных на развитие памяти и скорости реакции детей. Мы старались сделать его таким, чтобы он стал любимым парком всех детей", - вспоминает Голик.
Парк восстанавливался в то время, когда Голик был советником губернатора Валентина Резниченко. Всего с 2015 по 2019 годы Команда Резниченко реализовала в области более 2000 инфраструктурных проектов.
Напомним, недавно исполнилось 4 года уличной экспозиции Музея гражданского подвига (Музея АТО), которая стала составной частью восстановленного Исторического музея Днепра.
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Господин соврамши
единственное, часто отключают то воду, то электричество, но это уже много лет.. Днепр - молодцы..