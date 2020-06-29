Встреча Зеленского с премьер-министром Венгрии Орбаном может состояться в конце июля, - замглавы МИД Боднар
В ходе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая может состояться в конце июля
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.
"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", - сказал он.
Боднар назвал переговоры в рамках Комиссии в Киеве успешными и конструктивными.
"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол. Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам замминистра, стороны нашли понимание относительно мер по преодолению последствий паводков на Закарпатье.
"Наша сторона обратилась с предложением о привлечении общего четырехстороннего инженерно-саперного батальона "Тиса", задачей которого является как раз помощь населению во время паводков", - отметил он.
Боднар добавил, что все вопросы не были решены, разногласия остаются, но их стараются свести к понятному алгоритму решения. Одним из способов решения вопроса обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования он назвал совершенствование украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно - разработки нового закона о национальных меньшинствах.
"Для нас красными линиями остаются принятые законы об образовании и государственном языке. Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах. Это пути, которыми мы можем идти дальше в диалоге друг с другом и решении существующих проблем, разногласий и приближения наших позиций. С этим расчетом мы идем на встречу президента и премьер-министра", - пояснил он.
На вопрос о том, будет ли достигнута сторонами договоренность о вопросе образования еще до встречи Зеленского и Орбана, Боднар ответил, что, вероятно, будет достигнут прогресс
"Я думаю, что будет прогресс. Но удастся ли окончательно урегулировать вопрос, я бы не спешил с такими выводами. Мы настроены на конструктив и на результат, но этот результат должен быть взаимоприемлемым", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Его воспитывали совковые евреи
Щоб створити потім видимість - що світова (європейська) спільнота вимагає (вітає) прогресу у "мирному процесі" на Сході України?
Вопрос - Как быстро Клоун сдаст интересы украинцев?
Население - 9 772 756 (2019), площадь территории - 93 036 км². Занимает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E 89-е место в мире по численности населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8 108-е по территории .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Столица - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82 Будапешт . Государственный язык - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венгерский .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
По государственному строю - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE унитарная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 парламентская республика .
С мая 2010 года пост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 премьер-министра занимает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD Виктор Орбан .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
С мая 2010 года пост https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 премьер-министра занимает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD Виктор Орбан .
- Долой! - ревела толпа перед королевским дворцом, демонстрируя правителю веревки и мыло, - надоел! То -
деньги на армию, то - на храмы, то на какое-то просвищение… Века без него жили!
На столб вылез юркий шут:
- Король наживается на войне, - крикнул он. - Долой барыгу! Храм на хлеб не намажешь! Какая разница, есть эта
просвещения или нет? Я заключу мир! Самое главное - перестать воевать!
- Ур-ря! Ур-ря! - ревело вече.
Король плюнул сверху, швырнул корону в толпу, сошел с балкона и уехал в родовой замок Де ла Рош. С ним
отбыли почти все рыцари и придворные. Народ хохотал им вслед, а шут отпускал едкие шуточки. Он был избран
новым королем.
Министрами стали старые знакомые нового владыки - лицедеи Погорелого Театра. Месяцев через пять новый
король вспомнил о «предвыборных обещаниях». Он отвел войска от границ в крепости и собрал министров:
- Нада понизить налоги вдвое! - сказал он.
- Тогда не будет чем платить охране Вашего Величества, городской страже, дворцовой прислуге, - возразил
единственный оставшийся еще от бывшего короля министр.
- И нам! - загалдели министры-фигляры, которые назначили себе такое жалование, которое их предшественникам и
не снилось.
В зал вбежал гонец:
- Орда людоедов нарушила перемирие и перешла Южную и Восточную границы!
- Нада перестать воевать, - ответил король-шут и послал к вождю людоедов трех переговорщиков. Вождь и его
приближенные съели послов. Армия, замкнутая в отдельных крепостях, лишенная общего руководства, не
высовывала носа из-за укреплений.
не снилось.
В зал вбежал гонец:
- Орда людоедов нарушила перемирие и перешла Южную и Восточную границы!
- Нада перестать воевать, - ответил король-шут и послал к вождю людоедов трех переговорщиков. Вождь и его
приближенные съели послов. Армия, замкнутая в отдельных крепостях, лишенная общего руководства, не
высовывала носа из-за укреплений. Отряды людоедов стали шастать под самой столицей. В городе начался голод.
Купчина Грошелуп умудрился провести в столицу большой продовольственный обоз. Его встретил Шут с короной на
голове и объявил прибывшую еду помощью от соседей. Через день вся «помощь» оказалась на базаре - втридорога.
В полуосажденную столицу пробрался знатный гонец со свитой:
- Принц Пьер Ратоборец (титул бывшего короля страны) крепко потрепал скопления людоедов на Востоке. Он
собирает ополчение и нуждается в деньгах и оружии.
Правитель-шут хотел приказать выдать оружие из арсенала, но вспомнил: его продали в рамках директивы «нада
прекратить воевать». Он повел гонца в казначейство и обнаружил: казна разворована новыми министрами.
Гонец плюнул в сторону Шута, забрал свиту и ночью исчез во тьме. Ранним утром министр-лицедей Юрмяк открыл
городские ворота: вождь людоедов пообещал ему корону после того, как он сожрет короля. Но знатный гонец,
повинуясь указаниям принца Пьера, оставил часть свиты в городе и приказал следить за воротами. Им удалось
перебить предателей и закрыть ворота перед носом у людоедов.
- Измена! - взревела толпа. - Новый король нас предал! Его министр открыл врагу ворота!
Король как раз развлекался со служанкой. Обнаружив под балконом толпу с мылом и веревками, стал звать стражу
и министров. Но они вовремя сбежали. Владыка поспешно переоделся в одежду шута и выбрался через задние
двери на улицу.
- Вот он! - взревело вече, увидев его.
- Как они меня узнали? - недоумевал бывший король, пытаясь ослабить скользкую веревку, плотно стянувшую
шею.
Как уже задолбал этот вечно зашкваренный придурок.....Дайте уже ему яду,хай упокоится.
Хто про що, а Зелнський виконує наказ фуйла про федералізацію.
Першими планують відірвати шмат від України найбільші прихильники фуйла, мад'яри
Саме пуйло, **********-узурпатор паРашi і прем'єр-міністр Угорщини сприяли тому, щоб погіршити імідж української сторони в очах Трампа.
Американський президент навіть питав порад у пуйла, як йому варто спілкуватися з Зеленським.
Розмови президента США Дональда Трампа, Сцарька вови пуйла, https://dt.ua/WORLD/ssha-pidgotuvali-sankciyi-proti-soratnikiv-prem-yera-ugorschini-wsj-311403_.html прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та інших політиків закріпили у глави Сполучених Штатів сприйняття України як безнадійно корумпованої країни. Бажання кловуна Трампа чинити тиск на Україну з метою отримання потрібної інформації проти політичних суперників, було мотивовано, в першу чергу з боку регіональних противників України - Росії та Угорщини, пише https://edition.cnn.com/2019/10/21/politics/trump-putin-hungarian-president-influence-ukraine/index.html The Washington Post .
При цьому, жодна із сторін навмисно не підштовхувала Трампа розглядати Україну як потенційне джерело інформації про кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена. Але їх різко негативний відгук про Україну посилило сприйняття Трампа і породило дисфункціональну динаміку, в якій чиновники Білого дому з усіх сил намагалися переконати американського президента підтримати молодий уряд у Києві замість того, щоб використовувати його в політичних цілях.
У свідченнях за закритими дверима минулого тижня заступник помічника держсекретаря Джордж Кент перед слідчими у справі про імпічмент Дональда Трампа заявив, що Орбан всіляко виступав на підтримку кремля та проти України.
Кент описав вплив пуйла і Орбана як фактор, який допоміг негативного вплинути на Трампа по відношенню до українського президента Володимира Зеленського. Чиновник з США підкреслив, що, хоча пуйло і Орбан обмовили Україну, рішення Трампа шукати компрометуючі матеріали про Байдена було більш обумовлено власними амбіціями американського президента.
Під час телефонного дзвінка на початку травня пуйло "зробив те, що він завжди робить", намагався підірвати відносини США з Україною, сказав колишній чиновник США, знайомий з подробицями розмови. "Він завжди говорив, що Україна - це просто лігво корупції", додав він.
За словами чиновників, в службі національної безпеки в Білому домі очікували, що відносини Трампа на Зеленського можуть зіпсуватися, так і не розпочавшись.
Радник з національної безпеки Джон Болтон також вважався гарячим прихильником України, але його стосунки з Трампом швидко погіршилися, після ряду критики у бік американського президента.
Що стосується розслідування про імпічмент Трампа, то немає ніяких доказів того, що пуйлоговорив американському президентові про Байдена або підтримував необґрунтовані заяви Джуліані про те, що саме Україна, а не расія, втрутилася у вибори 2016 року. Тим не менш, офіційні особи заявили, що ставлення до України як до пішака відповідає сприйняттю пуйла колишньої радянської республіки.
Очевидна сприйнятливість Трампа до аргументів, які він чує від пуйла і Орбана, є "прикладом самого президента, що перебуває під злим впливом".
У своїх свідченнях Кент розповів, що телефонна розмова Трампа з Зеленським спочатку обнадіяла Білий дім. Тоді навіть чиновник висловив надію, що Трамп побачив у Зеленскому потенційного партнера. Але як розповів Кент, погляд Трампа на Зеленського і Україну, здавалося, погіршився після того, як американський президент наказав усунути посла США в Україні, заблокувавши участь віце-президента Пенса на інавгурації Зеленського і призупинивши фінансову допомогу в розмірі 391 мільйона доларів.
Трамп говорив з пуйлом по телефону і зустрічався з Орбаном в Білому домі між виборами Зеленського 21 квітня і його інавгурацією 20 травня. Трамп також говорив з пуйлом 28 червня, під час саміту в Японії, і по телефону 31 липня, а через кілька днів після дзвінка, в якому він запросив "послугу за послугу" від Зеленського.
Варто відзначити, що Трамп затято відмовлявся приймати докази того, що ерефiя втрутилася від його імені у вибори 2016 року.
Минулого тижня виконуючий обов'язки начальника штабу Білого дому https://dt.ua/WORLD/kerivnictvo-bilogo-domu-vipadkovo-viznav-fakt-tisku-na-********-z-metoyu-rozsliduvannya-326621_.html Мік Малвані випадково проговорився і тим самим підтвердив факт того, що Трамп наказав тимчасово призупинити допомогу Україні, щоб змусити Київ розслідувати "теорію змови про те, що зламаний комп'ютерний сервер Демократичного національного комітету був доставлений в Україну в 2016 році, щоб приховати докази того, що Україна була тією країною, а не рассєя, яка втрутилася в президентські вибори".
Трамп звернувся до пуйла за наставництвом до нового лідера України. У розмові 3 травня Трамп запитував пуйла про його враження від Зеленського. пуйло сказало, що воно ще не розмовлялро із Зеленським, але висміяв його як коміка, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським.
Травнева бесіда з пуйлом збіглася з візитом Орбана в Білий дім, проти якого виступили багато в адміністрації Трампа.
Візит Орбана розпочався з годинної зустрічі з Трампом і угорським лідером. Високопоставлені американські дипломати заявили, що вони мали обмежене уявлення про приватній бесіді між Трампом і Орбаном. Але один чиновник сказав, що стало ясно, що зустріч з Орбаном зміцнила" песимістичний погляд Трампа на Київ і Зеленського.
Образи Орбана на Україну https://dt.ua/POLITICS/prem-yer-ugorschini-orban-proponuvav-polschi-zahopiti-i-podiliti-********-zmi-308969_.html засновані на історичному прикордонному суперечці і передбачуваному жорстокому поводженні з угорськагаварящим меншиною, що проживає в Україні . Але ворожість Орбана до Зеленському також ідеологічна, так як Зеленський позиціонує себе в опозиції до Орбану.
Чиновники Білого дому та Державного департаменту намагалися заблокувати візит Орбана з початку президентства Трампа, побоюючись, що це узаконить лідера, якого часто піддають критиці в Європі. Вони також стурбовані впливом Орбана на президента США.