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Лукашенко о коронавирусе: Я же не идиот... Я три месяца сходил с ума, но мы его победили

Лукашенко о коронавирусе: Я же не идиот... Я три месяца сходил с ума, но мы его победили

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со сторонниками заявил о победе над коронавирусом и рассказал о своих переживаниях в разгар эпидемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, фрагмент его выступления показал телеканал "Беларусь 1".

"Евросоюз - гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают - а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. "А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то". Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего", - объяснил Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что его критиковали за выбранный подход к борьбе с коронавирусом, и признался, что переживал из-за эпидемии.

"Я как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим ковидом… Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь борьбы с этим вирусом заняла. Мало того, что вы не поняли, а, не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", - заявил Лукашенко.

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Он добавил, что "если бы вся страна поднялась", власти готовы были ввести режим изоляции - "но господь нас пожалел".

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 61 475 случаев коронавируса (+380 случаев за последние сутки). 45 тысяч человек выздоровели, 383 умерли.
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Топ комментарии
+29
У нас нелох, у них неидиот...
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29.06.2020 13:11
+19
Лукашенко переміг короновірус😄
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29.06.2020 13:08
+15
Сочуствую белорусам
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29.06.2020 13:09
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ольгінські,ви самі "рідко обісрались", хоча начальству "втюхали" хірню про те,що вам вдалося "розігнати" тему "дурантину" в Україні..

НІКУА ви на Україну вже не впливаєте,борзописці путіна !В України на вас вже за роки війни імунітет!
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29.06.2020 17:10 Ответить
Нда,ты не идиот,а под себя гребущая сволота,которая срет на своих граждан ,делая все возможное,чтоб корыто сыну передать...
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29.06.2020 13:46 Ответить
Тут Лука молодца, экономика Беларуси понесла меньший урон от эпидемии, чем у всех окружающих её соседей, сам Лукашенко действовал самостоятельно и брал ответственность за результат на себя, как и должен наст. лидер нации. Но снимать его с должности всё равно пора- за узурпацию власти и притеснения своих полит. оппонентов на протяжении всех лет его президентства. Он диктатор и это ненормально для европейской страны.
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29.06.2020 13:55 Ответить
Умный диктатор - гораздо меньшее зло, чем тупой наркоман
Начните снимать с конца, придет время и до диктатора.
Тот же Пиночет спас страну от голода и хаоса.
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29.06.2020 14:00 Ответить
Все що зробив Піночет, це відкрив країну для американських інвесторів.
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29.06.2020 14:10 Ответить
Шо значит открыл, обеспечил порядок и соблюдение законов, активистов-рекетеров поставил к стенке.
Хай зебеня откроет - хрен придут.
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29.06.2020 14:26 Ответить
Порядок, соблюдение законов, понятные правила игры - это не про нас. С 1994 года непрерывно, как человекоподобные свиньи из "Скотного двора" Оруэлла, переписывают под себя законы, доходя подчас до полного абсурда, но даже сами этим писанным под себя правилам не могут соответствовать и нарушают, нарушают, нарушают... и переписывают вновь, подгоняя многострадальные нормы под свою самоуправную беспредельщицкую реальность.
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29.06.2020 16:08 Ответить
Документальное подтверждение где?
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29.06.2020 16:13 Ответить
Он ещё перестрелял на стадионах всех социалистов и коммунистов. Это очень важный момент, без этого любая диктатура обречена на поражение.
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29.06.2020 14:41 Ответить
Мне, как живущему в Беларуси, объясните, когда это он ответил хоть за что-нибудь. Хоть за преступные дела, хоть за грязные слова? После всего сделанного и сказанного универсальная и очень гуманная мера ответственности для него - это крепкая веревка. И он сам это понимает несмотря на манию величия и не хочет уходить поэтому тоже, при том что одной мании величия для нежелания уходить ему более чем достаточно.
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29.06.2020 15:55 Ответить
Перечислите, с документальным подтверждением, за что он должен ответить.
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29.06.2020 16:15 Ответить
ніхто ольгінським НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.....
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29.06.2020 16:45 Ответить
Нечем крыть, поэтому и примитивная отмазка.
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30.06.2020 21:36 Ответить
Он хитрый и ведёт относительно самостоятельную политику в тех рамках, в которых возможно для Беларуси. К примеру, что Порошенко, что Зеленскому может только в страшном сне приснится перечить ВОЗ и в целом рекомендациям(приказам) мир.сообщества. Украинским президентам в прямую указывают что делать и по более мелким вопросам. Беларусь бедная страна, но откуда брать валютную выручку, если нет конкурентоспособного товара на Западе? И кто вообще будет открывать свой рынок для Беларусь в связи с её полит.позицией? Конкуренты никому ненужны. Другое дело, что Лука даже убивал своих полит.конкурентов+ узурпировал власть. Таким не место в Европе. Поэтому он должен ответить за это и уж точно не оставаться президентом.
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29.06.2020 17:11 Ответить
"...Социопатия - это более мягкое выражение психопатии. Если личность при своей антисоциальности все же вписывается в социум, способна в нем существовать, но активно пренебрегает правилами и нормами, то мы имеем дело с социопатией. К её классическим чертам можно отнести харизму, высокий интеллект, отсутствие нервозности, склонность ко лжи и лицемерию, неспособность к стыду, раскаянию, эмпатии и любви, гневливость, эгоцентризм, дефицит морали и нравственности....." Можете что-нить добавить.
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29.06.2020 21:16 Ответить
Економіка Білорусі ?
а конкретніше назвіть КОНКУРЕНТНИЙ ТОВАР (окрім бензину з випрошеної дешевше рашеннафти),котрий може Білорусь продати за валюту,не за рублі (у світовому розподілі виробництва)
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29.06.2020 17:03 Ответить
ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДЮН
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29.06.2020 13:59 Ответить
Да Лукашенко победил коронавирус, языком по голой заднице!! Вместо коронавируса пишут любой диагноз!!
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29.06.2020 14:13 Ответить
Хочете сказати, що він приховав масове вимирання населення?
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29.06.2020 14:48 Ответить
Если от какой-нибудь неконтролируемой заразы, запущенной в страну, необязательно ковид, среди всех соседей выдохнет в полном составе вся ваша семья, а еще у кого-то - половина семьи, а еще кто-то останется инвалидом, то это, конечно, не будет массовым вымиранием, а будет вашим персональным невезением. И не трогайте медиков, а тем более власть, у них масса другой, более важной работы, они не должны о вас заботиться, они вам вообще ничего не должны.
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29.06.2020 16:00 Ответить
Именно то, что Лукашенко не развалил, как мы, медицинскую систему и позволило добиться такого результата по уровню вылеченных 73,2% и летальности 0,6%.
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29.06.2020 16:20 Ответить
Подтвердите документально, что он ее не развалил, а развалили зато во всем мире, где и близко, в самых передовых странах, нет таких магических цифр летальности от коронавируса, при том что а) в больницах заведомо есть бинт, вата, перекись водорода и то могут посоветовать принести свои, чтоб хватило, и так уже много лет, б) в отсутствие эффективного протокола лечения и действенных и безопасных лекарственных средств главный фактор выздоровления пациента - тщательный уход, а логика "если человек не в состоянии сам себя обслуживать, то кто о нем будет заботиться в больнице" - у нас в Беларуси одно из оснований для отказа в госпитализации, в) у нас есть некие цифири по летальности от ковида, сферического в вакууме, но нет суммарных цифр об изменении летальности как таковой, от любых болезней, за сопоставимые периоды до и во время пандемии.
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29.06.2020 16:32 Ответить
ти диви..
у Німеччині летальність 4 відсоки,а у бульбашів - 0,6.

навіть менша ніж у кацапів перед "обнуленням")))))))))))))

хоча мені більше віриться у ніші реаліїї
у смертність МІНІМУМ як у Швеції (11.9 відсотка)
і тому кількість смертей у розрахунку на мільйон населення у 20 разів (як мінімум) більша ніж в Україні..
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29.06.2020 16:58 Ответить
на бумаге всё гладко, в реальности печально
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30.06.2020 08:13 Ответить
Дело не в вымирании, а в заражении. Чем больше будет зараженных сейчас тем больше будет умирать когда наступят холода.
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29.06.2020 16:33 Ответить
причому відразу..
Але кількість померлих можна вирахувати за аналогіями..
наприклад з безкарантинною Швецією...
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29.06.2020 17:04 Ответить
хоть кто то дотумкал, как это сделать. а то все в попу целовать бацку готовы за "победу" над коронавирусом
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30.06.2020 08:15 Ответить
Александр Грігорьєвічь...можна к вам?...мнє нєкакда! я схажу с ума!
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29.06.2020 14:28 Ответить
шоб сойти с ума нормальному человеку три месяцы- цэ дуже забагато...
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29.06.2020 15:42 Ответить
То нормальному. А если у человека и так клепки не хватает, то ему может и 26 лет быть не достаточно, чтобы наконец окончательно рехнуться и освободить от своей дури окружающих.
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29.06.2020 16:03 Ответить
Типичный пост оппозиционера. Лозунги и отсутствие документальных фактов.
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29.06.2020 16:34 Ответить
Тоже здулся. Не Батька, а СЫНОК. Ссыкло.
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29.06.2020 16:09 Ответить
Таки идиот...
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29.06.2020 16:11 Ответить
рецепти ЛУкашенко(на думку Лукашенко) подіяли..
Лукашенко про коронавірус: Я ж не ідіот... Я три місяці божеволів, але ми його перемогли - Цензор.НЕТ 6571

Білорусь обійшлась без карантину..
Коли ти НА ДНІ (по щоденннім інфікуванні і смертності-х.й правда офіційна дискретна статистика 4,5,6 осіб в день) падати далі немає куди..
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29.06.2020 16:44 Ответить
Бравировать тут нечем и Лукашенко заслуги нет от слова "совсем".
Да, скорость распространения вируса позволила медицинской системе не свалиться в штопор. Но это благодаря самоотверженному труду медиков и ответственности граждан. Но больничные койки в пик были заполнены впритык, людей возили по соседним, менее охваченным пандемией районам.
Что касается Лукашенко - он как раз со своими парадами, спортивными чемпионатами играл на стороне вируса. Скрывал реальное количество жертв. Да и отсутствие карантина - тут у него выбора не было. За время его бездарного правления Беларусь превратилась в нищее государство. В случае карантина просто наступил бы голод.
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29.06.2020 16:59 Ответить
Мені особливо полюбилася "героїчна" робота ваших медиків, людина похилого віку тиждень температурить дома 38.5 у лікарню не беруть, скора не їде, поїхала сама автобусом, тест зробили через тиждень знаходження у лікарні, результат отримали через два тижні, коронавірус підтверджено вже після поховання...
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29.06.2020 21:21 Ответить
Не берусь судить этот незнакомый мне случай - предполагаю даже, что он был не единичный. И медицина беларуская безусловно не дотягивает до европейской. Я лишь отдаю дань уважения простым врачам - жившим прямо в больницах, работавшим с огромным наплывом пациентов. Да и сейчас в южных регионах (Гомель, Брест) не все гладко. В Минской обл наверное уже можно говорить про коллективный иммунитет.
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29.06.2020 21:51 Ответить
З тією білоруською медициною яку я бачив у Барановичах, їй до європейської як до Марсу))) ви білоруси занадто оптимістично налаштовані що до власної медицини і рівня життя...)))
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29.06.2020 21:57 Ответить
Мне здаецца i украiнская медыцына недалека адыйшла ад беларускай.
Але мне не зразумелы ваш сарказм - я дзе небудзь выказау задавальненне узроунем медыцыны, цi палiтычным ладам Беларусi?
У тых Баранавiчах навогул i дарогi дрэнныя.
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29.06.2020 22:15 Ответить
Сарказму не має, особисто я завжди кажу що ми дуже рівні по рівню життя а у медицині тим паче, мене дивують білоруси які навилеко ставляться до України як до біднішої країни)) ось і ви кажете що ваша медицина не дотягує до європейської але зазвичай так кажуть коли не вистачає зовсім не багато))) нас бідних шкодують навіть доярки з колгоспу які працюють з 6 ранку до 18:00 за 300 рублёу)))
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29.06.2020 22:30 Ответить
бардака хватает везде. и в РФ и Белорусии и Украине. В этих постсовковых странах успех зависит не столько от действий властей, сколько от сознательности кадров на местах и населения
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30.06.2020 08:19 Ответить
Погоджуюся, але понтів у білорасєян вистачить на Америку...
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30.06.2020 22:24 Ответить
Дай Бог, чтобы победа над этой заразой не оказалась фантазмой, придуманной Лукашенко, а правдой.

Но то, что в Беларуси нет правдивых сми, я знаю. Однажды заграницей через детей познакомились с беларусами , они жили вообще на яхте. Классные ребята оказались. Но после совместного ужина начали говорить про политику , и тут я услышала все тот же бред, который не слазит с экранов раша сми. Все те же бандеровцы, которые 'уничтожают могилы участников вов', 'майдановцы сожгли людей второго мая' и тд. Критически мыслить, к сожале6ию, им было не дано. Поэтому очень сомневаюсь, что наша любовь и уважение к белорусам - взаимны. Хотя , рада была бы ошибаться
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29.06.2020 17:10 Ответить
А что вас удивляет? Жили на яхте, при деньгах, классные ребята. У нас обычно при хороших деньгах - те, кто при корыте. Всякий, кто обеспечен выше среднего..., должен быть до гроба обязан Лукавому за то, что он разрешил ему красивую жизнь. Если кто-то заработал денег в Беларуси и не считает себя обязанным Лукашенко, то последний рассматривает это как личную свою недоработку. Слышали, может, про пенсионерку, которая на предвыборном пикете высказалась за сменяемость власти и которую Лука потом лично с экранов распекал за имеющиеся у нее "дворцы" (читай, за обычный унылый коттеджик, в котором она живет с сыном и который вся семья своими руками за копейки достраивала на протяжении многих лет) и искренне недоумевал, как она, которой ОН ПОЗВОЛИЛ иметь свой дом, осмелилась открыть свой рот, чего ей, старой дуре, не хватает?

Судите о людях как о пиве, не по осадку, который лежит на дне, и не по пене, которая плавает по поверхности.
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29.06.2020 17:27 Ответить
Работник БелАЗа - Лукашенко: Саша, будешь коней кидать - выйдут мужики с гаечными ключами
Работник БелАЗа - о настроениях на заводе.

https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://pluso.ru/

Его слова приводит телеграм-канал https://t.me/bnkbel/7774 "Баста!" .
"Живу в Жодино, работаю на БелАЗе, небольшая руководящая должность, - пишет он. - Сегодня с самого утра "сверху" пришло неофициальное распоряжение выяснить настроения людей, отношение к властям.
Я, разумеется, общаюсь и с другими руководителями и с рабочими, и с ИТР. Что тут выяснять, если и так все изветно?
Хотите правду? Так вот она, ловите: здесь все против Саши. Все! И никак это не поправить, никак это не изменить, хоть ты голову расшиби о стенку.
Мало того, все же понимают, отчего такие опросы проводят. Не дурачки. Тут тоже ответ однозначен. Саша, будешь коней кидать - завод станет, и выйдут не ботаники-студенты, а злобные мужики с гаечными ключами. Не балуй, Санек, уходи по-хорошему!
Мы все - 97%, и, если кто еще не понял, то мы решаем что к чему".
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29.06.2020 17:54 Ответить
С удовольствием посмотрел бы дебаты лукашенко с кличко)
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29.06.2020 17:27 Ответить
А я бы бой между ними посмотрел с большим удовольствием.
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29.06.2020 22:00 Ответить
и желательно все 12 раундов, никаких досрочных побед. только до конца)
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30.06.2020 08:04 Ответить
те що Бацька вийде на бій з Кличко в хокейних обладунках і з ключкою -навряд чи дозволить йому протриматись 1 раунд... ))))
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30.06.2020 09:24 Ответить
Чтобы нацию превратить в говно, ее надо лишить 3-х вещей: языка, истории и религии. Это аксиома. Потом с полученной бесхребетной массой делай, что хошь... Так работал совок. Так произошло и с Беларусью. Так что сябры, бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте.
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30.06.2020 02:58 Ответить
Вы считаете, что беларусы это говно? А украинцы кто? Считаете, что в Украине демократия?
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07.07.2020 01:11 Ответить
все проблемы от безразличия толпы
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30.06.2020 08:22 Ответить
....... Я же не идиот, я же тоже понимаю,......
Няужо? А большасць насельнiцтва не упэўнена.
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30.06.2020 09:36 Ответить
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