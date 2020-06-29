Лукашенко о коронавирусе: Я же не идиот... Я три месяца сходил с ума, но мы его победили

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со сторонниками заявил о победе над коронавирусом и рассказал о своих переживаниях в разгар эпидемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, фрагмент его выступления показал телеканал "Беларусь 1".

"Евросоюз - гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают - а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. "А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то". Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего", - объяснил Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что его критиковали за выбранный подход к борьбе с коронавирусом, и признался, что переживал из-за эпидемии.

"Я как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим ковидом… Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь борьбы с этим вирусом заняла. Мало того, что вы не поняли, а, не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", - заявил Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Беларуси будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Обещаю, - Лукашенко. ВИДЕО

Он добавил, что "если бы вся страна поднялась", власти готовы были ввести режим изоляции - "но господь нас пожалел".

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 61 475 случаев коронавируса (+380 случаев за последние сутки). 45 тысяч человек выздоровели, 383 умерли.