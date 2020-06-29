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На Киевщине за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19, всего - 2546, из них 50 - летальных, - ОГА
В Киевской области подтверждено 2 546 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки - 40.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 29 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2546 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 216 детей и 463 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки – 40", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на стационарном лечении – 284, на самоизоляции – 2262.
Выздоровели 1319 человек (в т.ч. 110 детей). За время пандемии умерли 50 человек.
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Ну прямо очень муд.рый народ - оттуда только эпидемии и подделки всегда были.