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На Киевщине за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19, всего - 2546, из них 50 - летальных, - ОГА

На Киевщине за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19, всего - 2546, из них 50 - летальных, - ОГА

В Киевской области подтверждено 2 546 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки - 40.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 29 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2546 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 216 детей и 463 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки – 40", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на стационарном лечении – 284, на самоизоляции – 2262.

Выздоровели 1319 человек (в т.ч. 110 детей). За время пандемии умерли 50 человек.

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Тоді хворих треба привезти у Бєларусь, де батько переміг короновірус🤗
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29.06.2020 13:35 Ответить
Китайцы - жрут летучих мышей, а все из-за этого обосрались.
Ну прямо очень муд.рый народ - оттуда только эпидемии и подделки всегда были.
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29.06.2020 13:36 Ответить
 
 