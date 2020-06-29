У САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд, - Холодницкий

Без выводов экспертов и специалистов в экономической плоскости следствие по делу "Роттердам+" не может двигаться дальше.

Об этом в эфире Youtube-канала "Исландия" заявил глава Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Без заключения эксперта, без выводов уполномоченных специалистов, специалистов по тому, как работает эта схема, была ли это схема, была ли это формула, и убытки, что является ключевым для объявления о завершении досудебного расследования, мы не можем двигаться дальше", - признал Холодницкий.

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По его словам, следствие продолжается: "Назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба производства".

Он также признался, что новых фигурантов в деле не будет. "Скажу честно, то, что я вижу по делам, по моему убеждению, круг подозреваемых в этом деле полный. Мы судим только из тех материалов дела, которые есть", - сказал Холодницкий.