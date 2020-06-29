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расследование (3020) экспертиза (297) Холодницкий (706) САП (2037) Роттердам+ (165)

У САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд, - Холодницкий

Без выводов экспертов и специалистов в экономической плоскости следствие по делу "Роттердам+" не может двигаться дальше.

Об этом в эфире Youtube-канала "Исландия" заявил глава Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Без заключения эксперта, без выводов уполномоченных специалистов, специалистов по тому, как работает эта схема, была ли это схема, была ли это формула, и убытки, что является ключевым для объявления о завершении досудебного расследования, мы не можем двигаться дальше", - признал Холодницкий.

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По его словам, следствие продолжается: "Назначены экспертизы, от завершения которых зависит дальнейшая судьба производства".

Он также признался, что новых фигурантов в деле не будет. "Скажу честно, то, что я вижу по делам, по моему убеждению, круг подозреваемых в этом деле полный. Мы судим только из тех материалов дела, которые есть", - сказал Холодницкий.

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Топ комментарии
+22
а как же вы без экспертизы открыли уголовное дело, даже не зная, есть ли там убытки ?
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29.06.2020 13:35
+19
САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2166
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29.06.2020 13:40
+18
Шоу для быдла должно продолжаться. Шоу их все, доказано зомбоящиком олигархов.
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29.06.2020 13:46
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Я не розумію, ви ж самі писали, що то була найкраща формула всіх часів і народів. Чому знову все з початку?
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29.06.2020 13:34 Ответить
Шоу для быдла должно продолжаться. Шоу их все, доказано зомбоящиком олигархов.
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29.06.2020 13:46 Ответить
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29.06.2020 13:34 Ответить
а как же вы без экспертизы открыли уголовное дело, даже не зная, есть ли там убытки ?
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29.06.2020 13:35 Ответить
И потом еще одно дело по отмене формулы. Власть олигофренов, сер. Какистократия во всей красе.

САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7601
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29.06.2020 13:49 Ответить
САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2166
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29.06.2020 13:40 Ответить
Это интересно.Предвыборный Зеленский гневно разоблачая "грабительскую"формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+. А Буславец в 2016 г будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+.
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29.06.2020 13:45 Ответить
Мало того -- это была самая экономная формула для страны

САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9759
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29.06.2020 13:50 Ответить
Сейчас просто Беня+++++
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29.06.2020 13:57 Ответить
А забыл еще ЗЕля+++++
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29.06.2020 13:58 Ответить
Цена на уголь упала синхронно с нефтью,но по тарифу Беня+++++ она выросла на треть для тепловых станций.Центренерго получил убыток около 2 млрд,против прибыли в 0,5 млрд при "барыгах".Вот и вся зелёная экономика.
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29.06.2020 13:48 Ответить
"Экономика должна быть.... экономной, но только для меня" (С) Беня Коломойский
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29.06.2020 13:58 Ответить
100%
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29.06.2020 13:59 Ответить
Треба шість років чекати?
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29.06.2020 13:48 Ответить
Хтось вірить в те що, за такий час і з тим завзяттям, яке було на початку ніхто не проводив експертизи? Що ж робили слідчі?
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29.06.2020 14:06 Ответить
До чого тут віра ? Просто Холодницький з Сцитником новини не читають.


Але ця експертиза для їхнього замовника не підходить,треба гарного експерта знайти,за прийнятну ціну.
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29.06.2020 14:14 Ответить
помилка 404
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30.06.2020 00:16 Ответить
https://glavcom.ua/economics/finances/opublikovani-rezultati-ekspertizi-formuli-rotterdam-yaku-blizko-roku-prihovuvali-nabu-i-sap-636809.html Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП
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30.06.2020 00:19 Ответить
Сейчас пару повышений тарифов за электроэнергию от зелёных и Роттердам+ покажется экономическим чудом.
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29.06.2020 14:17 Ответить
😁
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29.06.2020 14:19 Ответить
И не будет. Народу уже об этом намекают добрых полтора года
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29.06.2020 14:33 Ответить
А як же з арештованими "советник директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисовой и ген.директор "ДТЭК Сети" Гелюх", а https://censor.net/news/3141895/nabu_obyavilo_podozreniya_po_delu_rotterdam_shesti_litsam_v_tom_chisle_eksglave_nkreku_vovku_obnovleno? Їм що, і далі ховатися? Скільки можна?
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29.06.2020 14:47 Ответить
шо-то я совсем запутался. он говорит о деле по применению Вротердам+ или о деле по его отмене?
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29.06.2020 14:52 Ответить
экспертизы нету, а они на каждом углу уже раструбили про убытки
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29.06.2020 23:02 Ответить
Як це немає? Та кожна бабуся перед виборами знала, що "експерти" сказали, що "бариги" і всіх обікрали. А чого тільки вартує заключення експерта Бігуса. То ще ще потрібно прокурору? Інформацію вже давно проковтнули і прийняли рішення, а він каже, що немає експертизи. Він що з дуба впав? Тільки по Ротердаму+ і "Свинарчукам" дали оцінку Порошенко і зненавиділи його, а тут кажуть що це неправда? Беня вже почав свою "ротердаму", і везе-везе вугілля з московії, шахти в Україні зупинив. То ж все в дії. А електроенергія на заводи Феросправів? Іде з Білорусі і Московії, все як ви зробили разом. До речі, за ваші гроші.
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30.06.2020 09:51 Ответить
 
 