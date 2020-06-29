Замглавы МИД Боднар о размещении в Украине баз НАТО: об этом можно будет говорить серьезно, когда Киев получит статус полноценного члена НАТО

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что о размещении на территории страны военных баз НАТО пока что говорить рано.

Об этом Боднар сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (EOP) - это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что так же вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль EOP", - сказал замглавы МИД.

В то же время Боднар назвал решение США о перемещении части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу серьезным и позитивным для Украины сигналом.

"Это серьезный сигнал, на который Россия уже нервно отреагировала, но для нас это позитивный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО, особенно в таких фланговых государствах, как Польша, страны Балтии - это абсолютно положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины", - подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что, во-первых, Украина определилась со своей стратегической целью - интеграцией в НАТО.

"Во-вторых, военные мощности НАТО уже расположены непосредственно на российской границе в странах, которые являются членами Альянса. НАТО на расстоянии 100 км от Санкт-Петербурга! Но это угрозу для Кремля не составляет. А вот теоретическое возможно когда то размещение военных баз, например, в Крыму - это должно бы пугать. На самом деле, это раскрывает реальную суть российской агрессии, оккупации Крыма и Донбасса - это никоим образом не связано с выбором путей укрепления безопасности Украины, это связано с агрессивной сущностью российской политики", - пояснил он.

Боднар напомнил, что Украина сделала запрос о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще на Бухарестском саммите, тогда Альянс четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но решение - за НАТО.

"Я считаю, что Украина на сегодняшний день может рассчитывать на предоставление ПДЧ, поскольку есть и военная способность, и бюджетная, и поддержка населения. Предела совершенству нет, можно каждый раз ставить новые требования. Поэтому вопрос лежит исключительно в политической плоскости. Если Альянс примет политическое решение, что Украина может получить ПДЧ, это будет их решение, которое мы с удовольствием примем и начнем реализовывать. Я считаю, мы сделали много и с точки зрения реформирования государства, достижения правовых, демократических, других стандартов. Украина готова к тому, чтобы вступать в Альянс, но решение - за их стороной", - отметил он.

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