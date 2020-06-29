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Боднар Василий (158) НАТО (8642)

Замглавы МИД Боднар о размещении в Украине баз НАТО: об этом можно будет говорить серьезно, когда Киев получит статус полноценного члена НАТО

Замглавы МИД Боднар о размещении в Украине баз НАТО: об этом можно будет говорить серьезно, когда Киев получит статус полноценного члена НАТО

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что о размещении на территории страны военных баз НАТО пока что говорить рано.

Об этом Боднар сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (EOP) - это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что так же вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль EOP", - сказал замглавы МИД.

В то же время Боднар назвал решение США о перемещении части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу серьезным и позитивным для Украины сигналом.

"Это серьезный сигнал, на который Россия уже нервно отреагировала, но для нас это позитивный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО, особенно в таких фланговых государствах, как Польша, страны Балтии - это абсолютно положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины", - подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что, во-первых, Украина определилась со своей стратегической целью - интеграцией в НАТО.

"Во-вторых, военные мощности НАТО уже расположены непосредственно на российской границе в странах, которые являются членами Альянса. НАТО на расстоянии 100 км от Санкт-Петербурга! Но это угрозу для Кремля не составляет. А вот теоретическое возможно когда то размещение военных баз, например, в Крыму - это должно бы пугать. На самом деле, это раскрывает реальную суть российской агрессии, оккупации Крыма и Донбасса - это никоим образом не связано с выбором путей укрепления безопасности Украины, это связано с агрессивной сущностью российской политики", - пояснил он.

Боднар напомнил, что Украина сделала запрос о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще на Бухарестском саммите, тогда Альянс четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но решение - за НАТО.

"Я считаю, что Украина на сегодняшний день может рассчитывать на предоставление ПДЧ, поскольку есть и военная способность, и бюджетная, и поддержка населения. Предела совершенству нет, можно каждый раз ставить новые требования. Поэтому вопрос лежит исключительно в политической плоскости. Если Альянс примет политическое решение, что Украина может получить ПДЧ, это будет их решение, которое мы с удовольствием примем и начнем реализовывать. Я считаю, мы сделали много и с точки зрения реформирования государства, достижения правовых, демократических, других стандартов. Украина готова к тому, чтобы вступать в Альянс, но решение - за их стороной", - отметил он.

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Топ комментарии
+16
Готовий надати під розміщення бази НАТО 20 соток городу в оренду, безкоштовно.
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29.06.2020 13:43
+15
Присоединяюсь со своими 6 сотками, даром.
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29.06.2020 13:45
+7
ты очень безграмотный, и по сути и насчет рассеянского койне.


переходь на нормальну мову, бо в кацапськiй в тебе майже в кожному словi помилка.
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29.06.2020 13:51
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Правила форума Совет форумчан
З кловуном а НАТУ?
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29.06.2020 13:39 Ответить
Я хоть кловуна и не выгораживаю, но у меня от дома в двухстах метрах железка проложена. Так вот! В день по два-три состава с НОВЫМИ танками и БТР-ми проганяется в восточном направлении. При правлении шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ такого б/ушный хлам и то, не каждый день
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29.06.2020 14:01 Ответить
Кловун розпродує техніку.
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29.06.2020 14:04 Ответить
Таких боїв зараз нема що по два состава з новими танками на день треба. Просто продають технику раші, скоріш за все. Шоколадний робив те саме, але не так відверто.
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29.06.2020 14:06 Ответить
НА ПАРАШЕ много заводов и ресурсов, которые делают техники, в разы больше чем мы. Нафига им наши мизерные единицы???
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29.06.2020 14:13 Ответить
Раша тільки говно вміє робити
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29.06.2020 15:01 Ответить
Непзди,зебіл!Саме при Пороху і почалося відновлення танків та бетерів, а б/ушний хлам, як ти утирок назвав, то було на початку війни.
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29.06.2020 15:25 Ответить
Ага....саме при порохе наращивание рошеновских точек на каждом углу, наращивание Космо Лохотронов почти в каждом доме, коррупция в военное время, а именно насраловы, насцалыки, свинарчуки, мертведчуки и саме при Порохе. Верно???
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29.06.2020 16:14 Ответить
Ще раз українською тобі напишу - нпзди, зебабуїн! А краще викинь у вікно телевізор - він із твїх мізків зробив "зелену жижу"! Всі совї фантазії можеш зсунути в одне місце! Зрозумів???
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29.06.2020 16:18 Ответить
Ти шо, бовбойоб(с)?
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29.06.2020 16:21 Ответить
ПНХ зебіл!
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29.06.2020 16:22 Ответить
И перед тем как срать как попало, читай внимательнее мой верхний комент, шизоид
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29.06.2020 16:20 Ответить
ПНХ зебіл!
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29.06.2020 16:21 Ответить
Зря ты так
А ведь после второго года правления шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, было понятно что это за фрукт. Оно просрало все и насрало на тебя, на меня и сделало #жытыпоновому# своим рыговским корешам в лице ахметовых, боек, шухерычей и прочей прокремлядьськой РЫГО-МРАЗИ. Только ведь ты этого не понимаешь. А ведь тебе еще биться ап стену четыре года!!! И то не факт, что Пэдра выиграет. Тут глядишь, уже воскресший ШОПпоблок набирает обороты
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29.06.2020 16:43 Ответить
Я на виборах 2014 р не голосував за Пороха, а у 2019 році так бо не хотів допускати до Влади зеутирків! Пороха я критикував за його "толерантність", але ніколи за дипломатичні успіхи на міжнародній арені де він відстоював інтереси України і називав рашу агресором, а тупінаХуйлом! Жодного разу я від ссикунаЗЕ цього не чув - ЖОДНОГО! При Уряду Пороха економіка була краще, ніж сьогодні - це хзнає навіть мій кіт! Те в якому стані була Армія, коли ми почали воювати із терорашою, знаєш навіть і ти! Відновлювати почали саме при Пороху - це факт! Із пустої Казни 2014 р (пара десятків тисяч гривнеь було на рахунках ДКСУ) передали зебілам десятки мільярдів грн! На кінець 2019 початок 2020 р. ці ушльопки зробили діру і я по своїй бюджетній установі увійшов в цей рік із мільйонною кредиторкою (цього у мене не було із часів унучари)! Зараз - хаос, безлад, військовий бюджет урізаний по стратегічних програмах (ракетна - навіть Бутусов про це писав тут на цензорі). (пс.с у мене багато знайомих як у військах, так і у верхах - і всі говорять одне "такої сраки не було навтіь при овочу)! Так що ти мені хотів сказати?!
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29.06.2020 17:58 Ответить
При Пороху його поплічник свідомо постачав зі своєї фірми танкистам мастило, яке виводило броню з ладу. Іноді під час бою.
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30.06.2020 09:55 Ответить
Де пруф щодо цього? Хоча б прізвище, про кого йде мова, а так просто слова ні про що!
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30.06.2020 12:52 Ответить
А баз США? Как здесь этот Боднар отвертится?
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29.06.2020 13:41 Ответить
Я Вас наверно удивлю, но есть базы США в Украине. Одесская Об.
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29.06.2020 13:50 Ответить
Когда они начали там функционировать?
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29.06.2020 14:35 Ответить
Ну про базу это я загнул. В Очакове Николаевской области.
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30.06.2020 08:18 Ответить
Готовий надати під розміщення бази НАТО 20 соток городу в оренду, безкоштовно.
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29.06.2020 13:43 Ответить
Присоединяюсь со своими 6 сотками, даром.
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29.06.2020 13:45 Ответить
молодец Боднар, правильно говорит... но начинать об этом говорить надо было еще в 1991 году... хотя и сейчас еще не поздно... пусть кацапстан бесится...
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29.06.2020 13:46 Ответить
Тобто тепер щодо баз НАТО визначає замміністра МЗС, а не президент. Що відбувається?
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29.06.2020 13:47 Ответить
Тобиш - ни когда. Воюющия страна не может войти в страны НАТО.
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29.06.2020 13:47 Ответить
ты очень безграмотный, и по сути и насчет рассеянского койне.


переходь на нормальну мову, бо в кацапськiй в тебе майже в кожному словi помилка.
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29.06.2020 13:51 Ответить
Та "трезвый" я был. Сам в шоке.
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30.06.2020 08:19 Ответить
тобиш
ни когда
воюющия

Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 3399
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29.06.2020 13:56 Ответить
воюющие между собой претенденты. .и то с исключениями...
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29.06.2020 14:00 Ответить
Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 4544
https://texty.org.ua/fragments/100717/ministr-oborony-taran-pracyuye-na-rosiyu-zadacha-zupynyty-ruh-********-do-nato/ texty.org.ua
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29.06.2020 13:49 Ответить
Дата публікації:
2020-04-11
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29.06.2020 14:10 Ответить
Кто толька не пасся "PR" на поле НАТО!
Читайте Устав НАТО..
Виперд для Лохів та неЛохів..))
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29.06.2020 13:50 Ответить
А вот с США об этом можно говорить уже сейчас, только согласятся-ли .... дело в том , что войска выводимые из ФРГ не являются войсками НАТО и америкосы уже сказали, что размещаться будут по договорённости с отдельными государствами ..
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29.06.2020 13:50 Ответить
Ничего подобного... впервые я побывал в Венгрии (в качестве примера) в 93 г. Ни один венгр не говорил по-английски, да и на других европейских не очень. Потом мне довелось там побывать в 97 и 98 гг. Будапешт заговорил на англ., по Венгрии ездили НАТОвские грузовики, НАТОвская форма была повсюду, и в малых, и в крупных городах. При том, шо венгры вступили в альянс только в 99м... так шо, нехер вещать о возможном, как о невозможном
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29.06.2020 13:54 Ответить
Німецькою мовою вони розмовляли!
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29.06.2020 14:00 Ответить
то в 1956...а чехи в 1968
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29.06.2020 14:02 Ответить
Пізніше вони теж розмовляли. Я свідок цьому! А англійську мову вони погано знають.
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29.06.2020 14:04 Ответить
С президентом Зеленским есть Надежда вступить в НАТО ,чего не было с попередником ,который всегда находил отмазки
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29.06.2020 13:59 Ответить
У кого-то ещё есть надежда с большой буквы на Явашвырока - дурень думкою багатіє.
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29.06.2020 14:09 Ответить
Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 4751
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29.06.2020 14:01 Ответить
Всё зависит от США. Когда они дожмут Россию экономически и подсадят её на полную зависимость от эконом.помощи от США, тогда и без статуса, и статусом без проблем разместят свои базы в Украине. Сейчас они тоже это могут сделать, но возможная "цена" их не устраивает. Они будут ждать времён "пьяного Ельцина", когда они расширялись на Восток вне зависимости от того, что там мычит их собственный должник и побирушка.
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29.06.2020 14:08 Ответить
Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 2244
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29.06.2020 14:10 Ответить
В ЛЮБОЙ ВОЙНЕ ГЛАВНОЕ УБИТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ !!! С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЖЕРТВ ВРАГА !)
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29.06.2020 14:18 Ответить
не нада ната, кураторы мои на лубянке ругаться будут...


Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 8630




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29.06.2020 14:19 Ответить
Боднар Василь Миронович. Заступник Міністра закордонних справ України.

2000-2004 - Третій, другий секретар Посольства України в Російській Федерації. Там и был завербован ФСБ. Скотыняка така.
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29.06.2020 14:28 Ответить
Капітулянт ЗЕбіл Боднар заявив про розміщення в Україні баз НАТО: що можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО
А ось військові -об'єкти, бази -США за кордоном- 2019 рік.
Австралія; Австрія; Албанія; Афганістан; Бахрейн; Болгарія; Бельгія; Бразилія; Великобританія; Угорщина; Гондурас; Гренландія; Греція; Данія; Джібуті; Ірак; Ісландія; Іспанія; Італія; Катар; Косово; Куба Гуантанамо; Кувейт; Латвія; Литва; Люксембург; Нідерланди; Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Оман; Польща; Португалія; Республіка Корея; Румунія; Саудівська Аравія; Сінгапур; Словаччина; Словенія; Туреччина; Фінляндія; Хорватія; Чорногорія; Чехія; Естонія; Японія ......
Серед вказаних тут країн багато яких не є членами НАТО, але мають на своїй території потужні військові бази США, які гарантують їм 100% захист від кривавої фашистської паРаші. І вони звичайно навіть не думають як наші продажні ЗЕбіли про капітуляцію на милість проклятої паРаші.
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29.06.2020 14:34 Ответить
бред, база США это только база США, в случае осложнений военослужащие США будут охранять только ее территорию, другое дело если это страна НАТО, тогда совсем другие расклады
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29.06.2020 15:53 Ответить
Країни там де знаходяться військові американські бази це зазвичай союзники США поза НАТО. І вони отримують величезні військові і фінансові вигоди. А президент США може призначити держава основним союзником протягом 30 днів після повідомлення з боку Конгресу. У 2014 році в Конгрес був внесений законопроект, згідно з яким цей статус може бути наданий також Грузії, Молдавії і Україні.
Значення статусу
Введення такого статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь в ряді спільних контртерористичних заходів, поставки ******** видів озброєння, спільна участь в космічних проектах .... і багато чого іншого. Так що тепер справа за ЗЕбілами капітулянтами ...
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29.06.2020 17:02 Ответить
база США есть на Кубе например, какие союзники? о чем?
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29.06.2020 17:17 Ответить
Куба це як один виняток, так як вона не союзник США поза НАТО. І Куба як напівколонія паРаші мала радіоелектронний центр в Лурдесі - головний радянський, а потім і найважливіший російський центр, військову базу радіоелектронної розвідки, зараз тимчасово закриту .
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29.06.2020 18:00 Ответить
ну так а с чего вы взяли что американцы на базе будут воевать за страну в которой она находится? не будут, будут охранять базу по периметру вот и все.
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29.06.2020 19:09 Ответить
З Ке Ге Бє *****, як і з чортом, не слід входити в жодні дискусії, домовлятися про щось чи хоча б намагатися порозумітись.
Але Захід і далі вірить, що з ****** "можна порозумітися", тимчасом ані нинішні стратегії, які той використовує, ані тактика росіянського Фе Ес Бє у своїй суті від совєцьких часів не дуже й змінилися. - О. Забужко "Український палімпсест"
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29.06.2020 15:08 Ответить
В мене пропозиція щодо маленьких змін в статті №5 доповнити:"...і яка встановлює що збройний напад на одну або кількох з них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу стороні або сторонам, які зазнали нападу, включаючи застосування збройної сили" і добровольчих збройних сил під керівництвом НАТО для фізичної присутності в воюючих до вступу в НАТО країнах членах НАТО з агресором.--Десь так.
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29.06.2020 15:11 Ответить
об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно, гуттаперчивый ты наш..))
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29.06.2020 17:10 Ответить
-
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
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29.06.2020 18:06 Ответить
треба мати власні сили і засоби,щоби надати відсіч агресору, не зважаючи, звідки він буде нападати...як наші партнери - Франція, США, Британія etc -
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29.06.2020 18:17 Ответить
этот "служивый" серезно подготавливает украинскую ментальность к рашистской оккупаци, и у него нет разрешения от рашиста на серезные переговоры с НАТО о размещении военных баз ,на территории Украины для защиты ее и украинского народа от рашистской оккупации
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29.06.2020 18:40 Ответить
Ульоооо! Наркоманы мидовские, для начала своего зэзыдэнта поменяйте на нормального и адекватного дэржавныка. Потом и за членство с вами поговорят. Да и то, когда вас, паскуд глухонемых, повышвыривают с дипломатической службы с лишений стажа и в ней и позором. Черти!
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29.06.2020 23:40 Ответить
Для вступления в НАТО Украина должна внести изменения в Закон об образовании, чтобы Венгрия не препятствовала.
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30.06.2020 01:33 Ответить
Бондар, курво, саме на часі розвертати американські протиракетні підрозділи та інші бази НАТО на теренах України!
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30.06.2020 09:59 Ответить
 
 