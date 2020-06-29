Замглавы МИД Боднар о размещении в Украине баз НАТО: об этом можно будет говорить серьезно, когда Киев получит статус полноценного члена НАТО
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что о размещении на территории страны военных баз НАТО пока что говорить рано.
Об этом Боднар сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"На самом деле, пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (EOP) - это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что так же вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль EOP", - сказал замглавы МИД.
В то же время Боднар назвал решение США о перемещении части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу серьезным и позитивным для Украины сигналом.
"Это серьезный сигнал, на который Россия уже нервно отреагировала, но для нас это позитивный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО, особенно в таких фланговых государствах, как Польша, страны Балтии - это абсолютно положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины", - подчеркнул он.
Замглавы МИД добавил, что, во-первых, Украина определилась со своей стратегической целью - интеграцией в НАТО.
"Во-вторых, военные мощности НАТО уже расположены непосредственно на российской границе в странах, которые являются членами Альянса. НАТО на расстоянии 100 км от Санкт-Петербурга! Но это угрозу для Кремля не составляет. А вот теоретическое возможно когда то размещение военных баз, например, в Крыму - это должно бы пугать. На самом деле, это раскрывает реальную суть российской агрессии, оккупации Крыма и Донбасса - это никоим образом не связано с выбором путей укрепления безопасности Украины, это связано с агрессивной сущностью российской политики", - пояснил он.
Боднар напомнил, что Украина сделала запрос о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще на Бухарестском саммите, тогда Альянс четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но решение - за НАТО.
"Я считаю, что Украина на сегодняшний день может рассчитывать на предоставление ПДЧ, поскольку есть и военная способность, и бюджетная, и поддержка населения. Предела совершенству нет, можно каждый раз ставить новые требования. Поэтому вопрос лежит исключительно в политической плоскости. Если Альянс примет политическое решение, что Украина может получить ПДЧ, это будет их решение, которое мы с удовольствием примем и начнем реализовывать. Я считаю, мы сделали много и с точки зрения реформирования государства, достижения правовых, демократических, других стандартов. Украина готова к тому, чтобы вступать в Альянс, но решение - за их стороной", - отметил он.
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А ведь после второго года правления шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, было понятно что это за фрукт. Оно просрало все и насрало на тебя, на меня и сделало #жытыпоновому# своим рыговским корешам в лице ахметовых, боек, шухерычей и прочей прокремлядьськой РЫГО-МРАЗИ. Только ведь ты этого не понимаешь. А ведь тебе еще биться ап стену четыре года!!! И то не факт, что Пэдра выиграет. Тут глядишь, уже воскресший ШОПпоблок набирает обороты
переходь на нормальну мову, бо в кацапськiй в тебе майже в кожному словi помилка.
ни когда
воюющия
https://texty.org.ua/fragments/100717/ministr-oborony-taran-pracyuye-na-rosiyu-zadacha-zupynyty-ruh-********-do-nato/ texty.org.ua
2020-04-11
Читайте Устав НАТО..
Виперд для Лохів та неЛохів..))
2000-2004 - Третій, другий секретар Посольства України в Російській Федерації. Там и был завербован ФСБ. Скотыняка така.
А ось військові -об'єкти, бази -США за кордоном- 2019 рік.
Австралія; Австрія; Албанія; Афганістан; Бахрейн; Болгарія; Бельгія; Бразилія; Великобританія; Угорщина; Гондурас; Гренландія; Греція; Данія; Джібуті; Ірак; Ісландія; Іспанія; Італія; Катар; Косово; Куба Гуантанамо; Кувейт; Латвія; Литва; Люксембург; Нідерланди; Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Оман; Польща; Португалія; Республіка Корея; Румунія; Саудівська Аравія; Сінгапур; Словаччина; Словенія; Туреччина; Фінляндія; Хорватія; Чорногорія; Чехія; Естонія; Японія ......
Серед вказаних тут країн багато яких не є членами НАТО, але мають на своїй території потужні військові бази США, які гарантують їм 100% захист від кривавої фашистської паРаші. І вони звичайно навіть не думають як наші продажні ЗЕбіли про капітуляцію на милість проклятої паРаші.
Значення статусу
Введення такого статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь в ряді спільних контртерористичних заходів, поставки ******** видів озброєння, спільна участь в космічних проектах .... і багато чого іншого. Так що тепер справа за ЗЕбілами капітулянтами ...
Але Захід і далі вірить, що з ****** "можна порозумітися", тимчасом ані нинішні стратегії, які той використовує, ані тактика росіянського Фе Ес Бє у своїй суті від совєцьких часів не дуже й змінилися. - О. Забужко "Український палімпсест"
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.