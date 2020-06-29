Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань

Генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым якобы бы поручила другому прокурору вручить подозрение пятому Президенту.

Об этом пишет адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

При этом, отмечает адвокат, Венедиктова и ее подчиненные сначала доказывали, что такое постановление не нужно. А потом постановление странным образом появилось в материалах дела, однако с грубыми ошибками.

"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила норму 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, Пятом Президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было ", - напомнил Игорь Головань.

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Он также отметил, что во время встречи в кабинете Венедиктовой "вся прокурорская рать" пыталась убедить адвокатов Порошенко, что ни какого постановления не нужно было.

"Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - отмечает Головань.

Он также сообщил, что соответствующее "постановление" удивительным образом все же появилась в деле.

"Однако позже "проффесионалы" перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержание под стражей ", - отметил Головань.

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"Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ. Вероятно, в результате спешки в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая! Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями. Не основание ли это для немедленной отставки?" - пишет Игорь Головань.









