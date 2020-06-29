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Порошенко (19479) фальсификации (1309) Венедиктова (726) Головань Игорь (110)

Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань

Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань

Генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым якобы бы поручила другому прокурору вручить подозрение пятому Президенту.

Об этом пишет адвокат Порошенко Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

При этом, отмечает адвокат, Венедиктова и ее подчиненные сначала доказывали, что такое постановление не нужно. А потом постановление странным образом появилось в материалах дела, однако с грубыми ошибками.

"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила норму 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, Пятом Президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было ", - напомнил Игорь Головань.

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Он также отметил, что во время встречи в кабинете Венедиктовой "вся прокурорская рать" пыталась убедить адвокатов Порошенко, что ни какого постановления не нужно было.

"Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - отмечает Головань.

Он также сообщил, что соответствующее "постановление" удивительным образом все же появилась в деле.

"Однако позже "проффесионалы" перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержание под стражей ", - отметил Головань.

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"Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ. Вероятно, в результате спешки в тексте поддельного постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая! Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями. Не основание ли это для немедленной отставки?" - пишет Игорь Головань.

Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань 01
Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань 02
Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань 03
Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань 04
Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань 05

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Топ комментарии
+53
збирайся вав і вєнєдіктову забирай

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8959
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29.06.2020 14:06
+51
кацап, а ты тупее поста не смогло придумать?)
ведь, по факту, вислюк и его кодло - ГОД ВЕРТЯТСЯ, но никак НЕ МОГУТ придумать обвинение Пороху
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6562
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29.06.2020 14:13
+44
ага)ваш зедебил теперь не только вертится... а это тебе
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4788
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29.06.2020 14:14
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Правила форума Совет форумчан
Не йметься тварюці таки.
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29.06.2020 14:00 Ответить
твари хоть в Природе пользу приносят круговорот так сказать эта же гнидошка маланская мало что не может по женской части никак как сосна корабельная... ни как человек откуда маланкам быть людьми.. так еще как типа юрыстка бандристка даже не может быть подстилрой 666 уровня качества у 6666 помощниц заместителя укладчика бумажек в мусорное ведро в Офисе Хрен поймешь плокулола....
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29.06.2020 15:41 Ответить
Вона, як і ЗЄ, швидко учітся. Поки що вона визубрила Закон(понятіє) "прав той, що має більше прів"
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29.06.2020 15:57 Ответить
Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 8345
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29.06.2020 14:02 Ответить
в общем, вислюк оманський и Ко, КАК ВСЕГДА - обосрались, попутно снова обильно окропив зебилов "россой")
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29.06.2020 14:04 Ответить
п.с. если у них бенядиктова и малюська - такие лохи, то каков уровень плинтуса тех, кто их выбрал?
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7085
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29.06.2020 14:06 Ответить
Ачётакова? Патамушта праффесар,і доктар наук,пля
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29.06.2020 14:04 Ответить
збирайся вав і вєнєдіктову забирай

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8959
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29.06.2020 14:06 Ответить
Тупой,ещё тупее....
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29.06.2020 14:07 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 66
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29.06.2020 14:08 Ответить
А з зміною числа вийшов повний зашквар.
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29.06.2020 14:08 Ответить
Ну вот, к политической подоплеке дела плюсуется и подделка процессуальных документов. Верной дорогой идёте, товарищи.
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29.06.2020 20:26 Ответить
вертится ужака Мародёр на сковороде Закона))) запятые ему видите ли не нравятся в приговоре Народного Суда!!)))
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29.06.2020 14:10 Ответить
кацап, а ты тупее поста не смогло придумать?)
ведь, по факту, вислюк и его кодло - ГОД ВЕРТЯТСЯ, но никак НЕ МОГУТ придумать обвинение Пороху
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6562
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29.06.2020 14:13 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7344
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29.06.2020 14:13 Ответить
ага)ваш зедебил теперь не только вертится... а это тебе
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4788
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29.06.2020 14:14 Ответить
на Бигуса это ляжет тяжелым пятном на всю жизнь, не отмоется и бумеранг прилетит.
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29.06.2020 20:13 Ответить
Але ,морда кацапская ,ты уже сдох?
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29.06.2020 14:27 Ответить
Валера, ты сказку "Двенадцать месяцев", читал? По ней ещё при Союзе фильм хороший, отсняли... Так там принцесса была на тебя похожа... Рассуждала, "Какая разница, где поставить запятую в предложении "казнить нельзя помиловать..."? Да вся юриспруденция, во всём мире, на таких "запятых" базируется!!! Вот ты ляпнул - "Мародёр"... А Закон говорит, что ты ДУРАК, потому что по нормам закона Порошенко вообще не может быть "мародёром", так как "мародёром", по УК Украины, может быть только военнослужащий на действительной военной службе, да ещё в зоне боевых действий, а он в подобном положении не был, даже когда в Советской Армии служил...
(Ну, что, доказал я тебе, что "запятая" обоснованно тебя "дураком выставила"?...).
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29.06.2020 14:29 Ответить
Касапа, Вы, кажется, укакались...
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29.06.2020 14:29 Ответить
Кстати, а где ты "приговор Народного Суда!!!" увидел? В алкогольном или наркотическом бреду? Там ещё и "подозрения", как процессуального действа, нет... А ты о каком-то, "приговоре"... "Передоз" у тебя, родной?
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29.06.2020 14:32 Ответить
Неуч , она и в Африке неуч!! Не даром она не прошла атесстацию на простого прокурора , не то, что на генпрокурора. Но видимо Для этих 73% дебильных слуг народа и их чиновников это нормально!! скорее бы их уж разогнали !!
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29.06.2020 14:10 Ответить
на простого суддю, насправді; але сенс один і той же: Закони потрібно знати.
Тут інша супутня проблема (чи, вірніше, істина) постає: навіть "неуч" Луценко такого собі "не дозволяв". Що зайвий раз підтверджує істину: не в корочках - справжня освіта; і здатність керувати державною інституцією...
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29.06.2020 14:19 Ответить
судя по количеству зашкваров бенядиктовой - она явно ржёт и открыто издевается над зеленой шмакрлей и зебилами
Ведь пообещать вислюку "посодить Порошенка", а потом издеваться, "забыв" оформить документы - это удар под жопу именно зеленскому и зебилам)))
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29.06.2020 14:24 Ответить
А я не впевнений в такому посилі "она явно ржёт и открыто издевается над зеленой шмакрлей и зебилами; ... а потом издеваться, "забыв" оформить документы"...
Не скажу, що бачив кожен її публічний виступ, але й з того, що бачив - зробив висновок: вона є дурепою "по-жізні" і оточує себе такими ж дурнями.
Втім, і клован - також "не відстає"... Тільки би подивитися його імпровізації, а не "за сценарієм"...
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29.06.2020 14:29 Ответить
Та вона "вівця тупа"... Про таких кажуть - "Піднять - підняли, а розбудить - забули...". Вона УПК, якщо і вчила, то ще "дореформний", і на практиці ніколи не застосовувала... Мені, зараз, уже важкувато приходиться, бо сам Кодекс кардинально помінявся, а в мене практики давненько не було, і щоб розібраться, потрібно звертаться до тексту, а вона, скоріш всього, після отримання диплома практично кримінальним процесом не займалася, а лише викладацькою практикою в області "теорії права"... А це багато чого значить...
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29.06.2020 14:43 Ответить
Це все пояснює. Вона за допомоги татка ментовську академію закінчила, жодного дня на землі не попрацювала і як ці самі закони застосовуються не знає.
Тому й атестацію на суддю не пройшла та й прокурор з неї як з корови газель.
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29.06.2020 16:25 Ответить
цікаво -----бубочка отримав диплом про вищу освіту в ВНЗ де працював батько.''Перша леді'' отримала диплом про вищу освіту в ВНЗ де працював її батько.''Ген.прокурор'' отримала диплом про вищу освіту---Батько - Валентин Семенович Венедіктов, генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Інженерної академії наук Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, де навчалась Ірина----вони мажори і блатні.
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29.06.2020 18:21 Ответить
А ларчик просто открьівался...
Совкові мажори, вибрані безхребетними любителями халяви...
Просто перестать стрелять, зарплата вчителям 4000 баксів, заглянуть в глАза фуйла, порАх-бариха...
Чекайте восени ще веселіше буде...
Новий серіал чик вам знімуть... Життєвий.
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29.06.2020 22:53 Ответить
Не "практично не займалася", а абсолютно не займалася. Вона спец із цивільного права. А КПК вона вчила ще той, що був до 2002 року. З тих пір він двічі змінився.
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29.06.2020 16:51 Ответить
Ну, я в її біографії не колупався детально... Знаю одне - рік-два, без юридичної практики, навіть при стабільному законодавстві, і все... Потрібно "відновлюваться", як і льотчику, після тривалої перерви в польотах... На собі відчув, коли була подібна "перерва"... Ну, а якщо вона загалі прокурорського хліба не їла", і навіть слідчим не працювала чи обвинувачення ніколи не підтримувала, то з неї такий "прокурор", "що з гімна - куля...". Як в анекдоті: "Добре вам, товариш замполіт - рот закрили і робоче місце - прибране...". Те ж саме стоюється і викладацької роботи, особливо в області теорії... (У мене викладачі кримінального права та процесу були з досвідом слідства та підтримання обвинувачення, тому знали, що давать на заняттях...).
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29.06.2020 17:09 Ответить
А Мюллер в "17-ти мгновениях весны" утверждал, что указания может давать даже дрессированная обезьяна. Наверное, он был прав. Зачем те нюансы закона, когда можно "рукамиводить".
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29.06.2020 20:13 Ответить
Бачив я таких "руками водителів"... От тільки чомусь, після їх "руками водіння" приходилося іншим "руками розводить " і лайно, після них, розгрібать... І що саме більше дратувало, так це те, що вони своєї вини в цьому, не розуміли - "ну, не шмогла я, не шмогла!...", і все...
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30.06.2020 02:51 Ответить
у Луценко были мозги - умение логично мыслить, все-таки технарь, 5 лет техобразования, а не гуманитарное бла-бла-бла или кулинарное ПТУ и заочное институтишко с Окружной Киева (Лукаш)
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29.06.2020 20:12 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 1560
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29.06.2020 14:14 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5995
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29.06.2020 16:49 Ответить
І, взагалі - вона мала право передоручати підлеглому оголошувати підозру народному депутату?
Питання риторичне.
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29.06.2020 14:14 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 241
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29.06.2020 14:15 Ответить
Это либо полный обсер бенядиктовой, либо хитрый ход бенядиктовой - защита на случай, если в будущем будут открывать дела на нынешних беспредельщиков - выписала заведомо недействительную бумажку - неЛох требовал.
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29.06.2020 14:16 Ответить
Недарма ж по 5-10 тис. долярів премії повиписували.
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29.06.2020 16:27 Ответить
На заведомо недействительной бумажке ее подпись (а не анелоха) - это уголовное преступление. Странный способ отмазаться от ответственности.
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29.06.2020 16:52 Ответить
Венедиктова, тупа шаболда, іди лижи міньєта біля траси (якщо хтось доручить тобі хія в рота).
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29.06.2020 14:17 Ответить
а інших в зєкаманді не має.
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29.06.2020 14:24 Ответить
"Поганяло" б...диктовой среди сотрудниуов - Д.Б.С. (дура без сисек)...
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29.06.2020 20:04 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8623
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29.06.2020 14:20 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8005
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29.06.2020 14:25 Ответить
Правка, не 73% українців, а лише 73% з 50% процентів що прийшли на голосування, це велика різниця!!!
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29.06.2020 14:29 Ответить
100 пудово....
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29.06.2020 14:56 Ответить
Это все, адвокат умыл руки.
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29.06.2020 14:21 Ответить
Воно ніколи не працювало прокурором, а тільки парфюмером!!! Ні чого дивного!!!
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29.06.2020 14:26 Ответить
Оно даже и просто юристом никогда не работало. Власть олигофренов и недоумков.
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29.06.2020 14:33 Ответить
Куди ж вони тікать будуть, якщо встигнуть?
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29.06.2020 14:27 Ответить
.......в золоту орду, на болота!!!
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29.06.2020 14:30 Ответить
Передайте ей вот это....-время бежит быстро, а Архивы не горят
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3285
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29.06.2020 14:47 Ответить
Захвилювалася соя не на жарт. Пряма кишка вже не тримає..
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29.06.2020 14:50 Ответить
Іра..ть ти дятел 😀
Вже навіть статистика каже, що діяльність твого ЗЕнедомка схвалює лише 38 відсотків. У травні було 47%.
До ваЗЕлінових сектантів вже щось стало доходити і лише ти продовжуєш "лізти на кактуса"😎
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29.06.2020 16:35 Ответить
А іще викдадач, професор Венедиктова. А спалилася як студентка. Усе через Ctrl+C та Ctrl+V.
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29.06.2020 14:51 Ответить
Да,преподавала раньше в доме душевнобольных как надо чупа-чуксы в санитаров обсасывать. Да и зад всегда у нее занят чем то был.
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29.06.2020 16:27 Ответить
Данная дама наработала уголовных дел лет на 100 уже!!! Ей уже как и Зеленскому бояться не чего!!! При смене власти их гарантированно посадят! Они уже борятся за цементирование власти!
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29.06.2020 14:54 Ответить
Ана не сядет ибо шизофреников в тюрьме не держат. Дурдом ее дом.
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29.06.2020 16:24 Ответить
Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями. Не основание ли это для немедленной отставки?" - пишет Игорь Головань.Источник: https://censor.net/n3204945

Тільки дебіли заперечуватимуть очевидне.
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29.06.2020 15:15 Ответить
Обратно заявлят, что не так поняли, или с контекста вырвали, в общем опять Порох виноват.
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29.06.2020 20:17 Ответить
І за це ми платимо їм зарплату. Вони навіть грамотно не можуть підробку зробити. Бо тупі, бо невігласи. Порівняйте статті
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7385
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29.06.2020 15:19 Ответить
Неудивительно. Ведь она идиотка.
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29.06.2020 15:29 Ответить
Значит из наших . В 6 палате раньше была. Миньетчица гаварят славная была. Санитары довольны всегда были.
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29.06.2020 16:22 Ответить
Голованю улыбнулась фортуна, какая золотая жила Пэтруха и на долго.
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29.06.2020 15:35 Ответить
Сядем все ...ура товарищи,ура...
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29.06.2020 16:19 Ответить
Для всіх порохопотвор запитання: є стаття 78 Конституції України. Порошенко її порушив чи не порушив?
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29.06.2020 15:48 Ответить
Нет. А почему у вас такой вопрос вообще возник ?
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29.06.2020 15:51 Ответить
В каком полку служилис таварищь ? Вы ахфицерь ?
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29.06.2020 16:20 Ответить
Подделка документов, равно как и мошенничество.
Ст. 358 и 190 УК Украины.
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29.06.2020 15:50 Ответить
Отвратная рожа.
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29.06.2020 16:14 Ответить
Рожа рожей а зад рабочий.....
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29.06.2020 16:23 Ответить
Венедиктова - москальская ГНИДА.
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29.06.2020 16:26 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3799
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29.06.2020 16:26 Ответить
некая Венедиктова протеже некого Ермака, а сам он агент ФСБ по кличке "Козырь"
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29.06.2020 16:35 Ответить
О, ти диви.
Пецьик про законність згадав.
А Саакашвілі, свого політичного опонента, в мішку вивозити? Законно?
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29.06.2020 16:36 Ответить
Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями. Не основание ли это для немедленной отставки?
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29.06.2020 16:55 Ответить
эту шмару да нанары.
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29.06.2020 17:04 Ответить
Я вот никак не пойму: почему прокурор бенядиктова не подпишет свое же постановление главы ГБР на пецин арест?😷
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29.06.2020 17:08 Ответить
А що ще можуть сказати КАЦАПСЬКІ адвокати мальдівської простітутки????
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29.06.2020 17:34 Ответить
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2891
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29.06.2020 18:06 Ответить
Там таки, наконец, и найдут.
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29.06.2020 20:19 Ответить
Час не проста збірацца абараняць Парашэнку, ці Стэрненку, а збірацца кагя ГПУ каб выгнаць Венедыктаву.
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29.06.2020 18:42 Ответить
коли вона сидіти буде?
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29.06.2020 21:18 Ответить
это дно, прокуроры подделывают документы и не шарят в законах
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29.06.2020 23:01 Ответить
Ахахаха! Тоже мне новость: она походу с академиком зеленским за одной партой юриспруденцию штудировала )))
Правда тот у своего папаши на кафедре, а та - у своего в ментовской учебке.
Вот вам в итоге и «специалисты» , поступившие на бюджет по блату и получившие свои дипломы за сало,..
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29.06.2020 23:08 Ответить
ошибаться ПРи фальсификации - это еще с Яныком началось, а с зелёными перешло в сплошной фарс . Политтехнолог у СН ХТО? ТА МЛАДОЙ ЖЕ РЫГОНАЛ РАЗУМКОВ !
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30.06.2020 01:12 Ответить
 
 