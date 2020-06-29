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В парламенте обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов, - "слуга народа" Мошенец

В парламенте обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов, -

Народный депутат "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что в Верховной Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов.

Об этом Мошенец рассказала в эфире "Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Есть такая идея продлить работу Верховной Рады, действительно, на определенный период. Единственное, что мы пока не можем сказать, на сколько именно. Возможно, это будет в формате внеочередных заседаний, а возможно, будет еще несколько пленарных недель. Но такая идея обсуждается, учитывая, что из-за коронавирусной инфекции работа и комитетов, и в сессионной зале была сокращена", - сказала депутат.

Календарный план Верховной Рады предусматривает, что третья сессия закроется 17 июля, после чего уйдет на перерыв до сентября. Депутатам осталось отработать всего две пленарные недели.

В начале карантина украинский парламент работал в формате внеочередных заседаний. Они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

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Топ комментарии
+5
Пусть лучше по домам сидят, меньше вреда принесут.
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29.06.2020 14:08
+3
Від скаженого бичка.
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29.06.2020 14:11
+3
Да уж ,слуги обычно отдыхают больше чем хозяева.
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29.06.2020 15:00
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Замість цього треба їм давати молоко за "врєдность"!))
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29.06.2020 14:07 Ответить
Ну, і за тупість, жлобство, падлючність..))
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29.06.2020 14:09 Ответить
Від скаженого бичка.
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29.06.2020 14:11 Ответить
По губах і по руках, а кому і по дупі, анал не не пропонувати.
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29.06.2020 16:09 Ответить
Оце їм і треба "впопупугубурвати"..))
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29.06.2020 18:02 Ответить
Пусть лучше по домам сидят, меньше вреда принесут.
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29.06.2020 14:08 Ответить
Буде "домашнє насильство"-це карається законом..
А насильство над Народом-ні!
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29.06.2020 14:11 Ответить
У парламенті обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів, - "слуга народу" Мошенець - Цензор.НЕТ 2301
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29.06.2020 14:13 Ответить
КАКИЕ КАНИКУЛЫ? ОТ ЧЕГО ЭТИ ЦИРКАЧИ УСПЕЛИ УСТАТЬ? ОТ ХРОНИЧЕСКОГО БЕЗДЕЛЬЯ???
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29.06.2020 14:24 Ответить
Турбопринтер в турборежимі дуже гуде - голова розколюватись почала
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29.06.2020 14:34 Ответить
А мен1 як би вони п1шли 1 не виходили до наступных вибор1в. Менше б запод1яли шкоди Укр1н1 та Укра1нцям.
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29.06.2020 14:31 Ответить
Окрім зовнішньої агресії додалась пандемія, економічна та енергетична криза, стихійне лихо на заході країни... Можуть бути потрібні негайні рішення щодо змін до законодавчих актів чи прийняття нових... Що ж тут робить, як не на канікули піти?! Ну хіба що трішечки ще посидять, приймуть якесь рішення, щоб Бєнін бітум був не "Роттердам+6", а, скажімо, "Роттердам+10" і розбіжаться. Решта їх не хвилює...
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29.06.2020 14:32 Ответить
Бояться, що в серпні-вересні фінансова криза, і,як наслідок масові акції протесту, і вони не встигнуть в турборежимі проголосувати всі плани кремля?!
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29.06.2020 14:45 Ответить
Да уж ,слуги обычно отдыхают больше чем хозяева.
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29.06.2020 15:00 Ответить
летних каникул??? серьезно??? для депутатов??? хрЕн оторвешь их от корыта
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29.06.2020 16:46 Ответить
які канікули?пролежали весь карантин
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29.06.2020 17:12 Ответить
 
 