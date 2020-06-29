В парламенте обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов, - "слуга народа" Мошенец

Народный депутат "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что в Верховной Раде обсуждают возможность сокращения летних каникул для депутатов.

Об этом Мошенец рассказала в эфире "Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Есть такая идея продлить работу Верховной Рады, действительно, на определенный период. Единственное, что мы пока не можем сказать, на сколько именно. Возможно, это будет в формате внеочередных заседаний, а возможно, будет еще несколько пленарных недель. Но такая идея обсуждается, учитывая, что из-за коронавирусной инфекции работа и комитетов, и в сессионной зале была сокращена", - сказала депутат.

Календарный план Верховной Рады предусматривает, что третья сессия закроется 17 июля, после чего уйдет на перерыв до сентября. Депутатам осталось отработать всего две пленарные недели.

В начале карантина украинский парламент работал в формате внеочередных заседаний. Они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

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