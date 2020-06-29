На Прикарпатье нашли в соседнем районе тело водителя, чей автомобиль упал в реку во время наводнения

В Ивано-Франковской области спасатели завершили поиски водителя автомобиля, который во время наводнения упал в реку Белый Черемош. Тело мужчины нашли в соседнем районе местные жители.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Тело мужчины нашли местные жители на берегу реки Черемош в селе Рыбное Косовского района. Поиски погибшего не прекращались все семь дней.

Напомним, что автомобиль Opel Frontera упал в реку Белый Черемош в селе Яблуница Верховинского района в ночь на 22 июня. В этот же день в селе Черемошная из реки вытащили тело женщины-пассажира.

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