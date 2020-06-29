За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
За месяц на 9% снизилась доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%)", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.
Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.
Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.
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"Нашумевший законопроект был доработан и в ближайшее время будет снова вынесен на рассмотрение в Верховную Раду. Теперь блокировка неугодных СМИ будет куда более жесткой.
В начале июля на рассмотрение в Верховную Раду снова будет вынесен законопроект "О медиа", но уже доработанный, по сравнению с предыдущей версией, принятой в конце декабря 2019 года.
В случае принятия данного законопроекта, блокировка неугодных средств массовой информации заметно упрощается и будет куда более жесткой. Например, будут введены не только штрафы, но и лишение регистрации того или иного медиа, аннулирование лицензии.
Кроме того, может быть введен запрет онлайн-медиа или прекращение работы определенного иностранного СМИ на территории Украины. Примечательно то, что часть штрафов будет выносить Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а часть санкций будут внедряться в жизнь по решению судебных органов власти. Но и это не все: в доработанном проекте закона появляется отдельный пункт о блокировании интернет-СМИ.
В случае, если доменное имя СМИ имеет окончание на UA, УКР и так далее в этом роде, то от провайдера могут потребовать прекратить сопровождение и регистрацию доменного имени. Если медиа было зарегистрировано в зоне другого домена, то провайдеру надлежит заблокировать ресурс. Кроме того, будут введены ограничения на распространения контента в YouTube: от собственников платформы (речь идет об администрации хостинга в США) будут требовать запретить доступ к странице неугодного Интернет-ресурса. Но это касается не только YouTube: Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания будет также требовать от менеджмента других поисковых платформ (Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Telegram и так далее) удалить из поиска "неправильный" материал, а страницу СМИ в данных соцсетях закрыть для общего доступа."
Зеленский и его братва уверенно ведут Украину к открытому противостоянию.
Заказчик известен. Исполнитель тоже...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5650
Вопрос: через сколько дней - месяцев его рейтинг упал ниже плинтуса? После Иловайска, Дебальцево? Или после того, как он создавал антикоррупционные органы только из-под палки активистов и по требованию ЕС?
Причем ЗЕ говном уже умыли и США, и Канада и ЕС.
29 червня 2020 - Скоротилася до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС.
Алкаши и умалишенные? При корыте пристроенные? Дети и пенсионеры с деменцией???
Кто поддерживает Зеленского? Селяне? Землю отберут, повысят налог и вынудят продать за копейки ваши паи, сделают невыгодной работу арендатора или вашу, ТНК и агрохолдинги вас уничтожат, село окончательно умрет, там будет никак жить.
https://twitter.com/pan_dok Pan Doktor @pan_dok
https://twitter.com/pan_dok https://twitter.com/pan_dok
Помню, как наивные люди говорили мне в 2015-м: "Украине главное до выборов 2018-го года в РФ продержаться, россияне не будут дальше терпеть Путина!"
P.S. Да, эти же люди уже в 2019-м голосовали за "новое лицо", которое, правда, уже на тот момент примелькалось больше всех старых.
https://youtu.be/W_Wnm1SwerM
Ну, а про зростання у нас підтримки свіжого президента, чи уряду через рік після обрання взагалі важко пригадати ...
А хто буде альтернативою Зеленському? Знову мародер,барига Порошенко?
Да и в США сейчас паразитирующих на дебилах леваков развелось достаточно.
А то правду бы узнал , от шока айкосом и подавился бы )))
Обозреватель вчера выкладывал результат опроса Разумкова, который скрыли от общественности и оставили лишь манипулятивную хероту, как и здесь, с вопросами типа вы относитесь к деятельности клоуна, "скорее положительно" или "скорее не очень положительно".
Когда человеку не задаешь манипулятивный бред, а задаешь прямой вопрос - проголосуешь за зебуина?, то только 25% на сегодняшний день готовы это сделать, а за его партию клоунов и корабельных сосен - только 20%.
Обратите внимание, как олигархат растоптал завоеванную в 2014-м демократию и его ручные социологические службы нагло лгут обществу и вместо реальных рейтингов обществу подсовывают какую-ту манипулятивную дичь.
Отсюда можно сделать вывод, что социологические службы куплены.
В такой ситуации общество не может больше им доверять.
Более того, этот олигархический сговор, начавшийся в начале 19-го и захвативший украинскую власть с помощью своих сосен и клоунов, со своих каналов парил обществу о небывалой в украинском социуме поддержке клоуна, которая составила 73%
А были ли эти пресловутые 73%?
Несомненно, зебилов тьма, но точно ли тогда их было 73%?
мы верим ГОВНООПРОСАМ
29.06.20 15:07 За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС.
29.06.20 17:28 40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС.
Чё-то не видно отметки "на правах рекламы"!