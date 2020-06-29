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Зеленский (19056) опрос (2651) КМИС (317)

За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

За месяц на 9% снизилась доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%)", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.

За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС 01

Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 66% украинцев уверены в искусственном происхождении коронавируса, - опрос КМИС

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Топ комментарии
+73
настоящие опросики когда будут? позавчера даже моя зебилопришмаленая кума от зели отказалась
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29.06.2020 15:10
+60
За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5979
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29.06.2020 15:11
+56
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2344
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29.06.2020 15:23
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Страница 3 из 3
*****, та вже усі Зє!прізідєнти, ну, візміть і посадіть того пороха. От просто так, нізащо, просто посадіть. І що? Відразу настане благополучіє? Зявиться робота, зарплата 4 тис.еуро, зникне короновірус, припиняться дощі і пожежі, зникнуть далекобійники і кожному дадуть по баба-даа! Ви ******* чи прикидаєтесь
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29.06.2020 17:36 Ответить
Вони кацапи
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29.06.2020 18:38 Ответить
Блокировка сайтов и запрет видео на YouTube: новое ноу-хау в проекте закона "О медиа".
"Нашумевший законопроект был доработан и в ближайшее время будет снова вынесен на рассмотрение в Верховную Раду. Теперь блокировка неугодных СМИ будет куда более жесткой.
В начале июля на рассмотрение в Верховную Раду снова будет вынесен законопроект "О медиа", но уже доработанный, по сравнению с предыдущей версией, принятой в конце декабря 2019 года.
В случае принятия данного законопроекта, блокировка неугодных средств массовой информации заметно упрощается и будет куда более жесткой. Например, будут введены не только штрафы, но и лишение регистрации того или иного медиа, аннулирование лицензии.
Кроме того, может быть введен запрет онлайн-медиа или прекращение работы определенного иностранного СМИ на территории Украины. Примечательно то, что часть штрафов будет выносить Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а часть санкций будут внедряться в жизнь по решению судебных органов власти. Но и это не все: в доработанном проекте закона появляется отдельный пункт о блокировании интернет-СМИ.
В случае, если доменное имя СМИ имеет окончание на UA, УКР и так далее в этом роде, то от провайдера могут потребовать прекратить сопровождение и регистрацию доменного имени. Если медиа было зарегистрировано в зоне другого домена, то провайдеру надлежит заблокировать ресурс. Кроме того, будут введены ограничения на распространения контента в YouTube: от собственников платформы (речь идет об администрации хостинга в США) будут требовать запретить доступ к странице неугодного Интернет-ресурса. Но это касается не только YouTube: Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания будет также требовать от менеджмента других поисковых платформ (Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Telegram и так далее) удалить из поиска "неправильный" материал, а страницу СМИ в данных соцсетях закрыть для общего доступа."
Зеленский и его братва уверенно ведут Украину к открытому противостоянию.
Заказчик известен. Исполнитель тоже...
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4878
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29.06.2020 16:57 Ответить
Два карлика.
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30.06.2020 10:59 Ответить
А що ж це всі на голосуванні "Утрималися", а не "Проти", ЄС, Батьківщина, та Голос включно. І тільки Опоблок стоїть на захисті свободи слова) Якось дивно...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5650
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30.06.2020 11:19 Ответить
Предполагалось что Народ Украини бедет есть шаурму а голоЗеленский будет работать,оказалось что казалось.
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29.06.2020 16:58 Ответить
А че нет опроса сколько людей готовы выпинывать его из кресла?
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29.06.2020 17:03 Ответить
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 337
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29.06.2020 17:05 Ответить
кого вони опитують?
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29.06.2020 17:09 Ответить
В свое время 54 % проголосовали за Порошенко.
Вопрос: через сколько дней - месяцев его рейтинг упал ниже плинтуса? После Иловайска, Дебальцево? Или после того, как он создавал антикоррупционные органы только из-под палки активистов и по требованию ЕС?
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29.06.2020 17:11 Ответить
Так ніхто і не виправдовує Порошенка. Хтось сказав, що ми не для того його виганяли, щоб повернути назад. Його за одне оте "гражданских отсечь" треба було гнати - ті гражданскіє у кросівках і спортивних штанях пішли під той клятий Іловайськ. Практично, коли не було дієздатної армії гражданскіє, яким не "какая разніца", захистили країну. А він - "отсечь". Але ж правда і те, що комусь таки подобався Зє!, такий собі коннік-будьоннік на ровері. Чомусь не Гриценко, а Зє!. "И слишком много чужих среди нас", як співав Крупский со товарищи.
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29.06.2020 17:45 Ответить
Розумово- обмежені. як правило. амбітні і концервативні / тяжко визнають помилки.../ Але .як говорив керманич СРСР Горбач. : " Процес пішов ..."
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29.06.2020 17:30 Ответить
а когда на "цензоре" можно прочитать еще один опрос того же КМИС - "Большинство украинцев считают, что расследование уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко является справедливым". и что б жирненьким шрифтом!
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29.06.2020 17:47 Ответить
від того саме "розслудування" не перестане бути політичним переслідуванням. За визначенням. І визначенням незалежних незаангажованих спостерігачів та оглядачів.
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29.06.2020 18:03 Ответить
Вах-вах-вах! Кацапчєг, так расследуют жєж!
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29.06.2020 18:41 Ответить
Не находишь, что эти "расследования" тоже стали причиной умывания говном ЗЕ?
Причем ЗЕ говном уже умыли и США, и Канада и ЕС.
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30.06.2020 02:32 Ответить
а в цей час ******* має собi заняття



За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8082
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29.06.2020 18:02 Ответить
23 жовтня 2019 - Понад 80% українців довіряють Зеленському, - https://censor.net/ua/n3155545

29 червня 2020 - Скоротилася до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС.

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29.06.2020 20:44 Ответить
дурдом что ли?
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29.06.2020 23:21 Ответить
Не удивительно, это в прошлом году Зе выпускал "веселые" ролики, но в этом году уже не смешно
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29.06.2020 18:02 Ответить
Слишком медленно украинцы расчехляются... Так мы дуба врежем.
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29.06.2020 18:10 Ответить
Не райте- лохторат - зрадник, продасть любого
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29.06.2020 18:16 Ответить
КТО, КТО, КТО ЭТИ 38%, которые поддерживают предателя ЗЕленского????
Алкаши и умалишенные? При корыте пристроенные? Дети и пенсионеры с деменцией???

Кто поддерживает Зеленского? Селяне? Землю отберут, повысят налог и вынудят продать за копейки ваши паи, сделают невыгодной работу арендатора или вашу, ТНК и агрохолдинги вас уничтожат, село окончательно умрет, там будет никак жить.
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29.06.2020 18:20 Ответить
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8355
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29.06.2020 18:34 Ответить
https://twitter.com/pan_dok

https://twitter.com/pan_dok Pan Doktor @pan_dok

https://twitter.com/pan_dok https://twitter.com/pan_dok



Помню, как наивные люди говорили мне в 2015-м: "Украине главное до выборов 2018-го года в РФ продержаться, россияне не будут дальше терпеть Путина!"
P.S. Да, эти же люди уже в 2019-м голосовали за "новое лицо", которое, правда, уже на тот момент примелькалось больше всех старых.
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29.06.2020 22:17 Ответить
Опять учудил! Пьяный Порошенко опозорился на Прикарпатье
https://youtu.be/W_Wnm1SwerM
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30.06.2020 09:19 Ответить
Підсрачника він отримає значно раніше.
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29.06.2020 19:59 Ответить
Петрові ж дозволили відбути всю каденцію?
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29.06.2020 20:11 Ответить
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6758
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29.06.2020 18:58 Ответить
если взять все "достижения" ваЗЕлина то Идиотов должно быть максимум 5% , так что это горе.......
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29.06.2020 18:59 Ответить
Еще не вечер , это ж только цветочки , ягодки осенью пойдут , когда экономический кризис начнется .Очень хочется посмотреть , как голодные зебилы будут громче всех орать , что этого ослиного мудака надо повесить на Майдане.
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29.06.2020 19:06 Ответить
The-end неумолимо приближался к концу ЗЕ


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29.06.2020 19:14 Ответить
Реальна підтримка Зеленського (як, зрештою, і Порошенка) виявилась у першому турі президентських виборів - 30,25 та 15,95 відсотків відповідно. У другому до них долучилися лише голоси "проти" іншого претендента (+43% проти Порошенка та +8,5% проти Зеленського). А якщо врахувати явку, чого явно не роблять соціолухи, то показники підтримки "серед всього населення" у кожного з кандидатів будуть ще на третину нижчими.
Ну, а про зростання у нас підтримки свіжого президента, чи уряду через рік після обрання взагалі важко пригадати ...
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29.06.2020 19:18 Ответить
Вот человек из Канады обращается https://www.youtube.com/watch?v=cIoF3tu6N3Y
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29.06.2020 19:29 Ответить
На самом деле его рейтинг не более 12%.
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29.06.2020 19:58 Ответить
А хiба ,насправдi ,справа у Зеленському? А може справа у поганiй украiнськiй елiтi? Може справа в полiтичнiй системi,яка пропонуэ вибирати мiж кланово -олiгархичними партiями та вiдповiдними кандидатами в президенти? Стару полiтичну елiту украiнський народ вiдправив в полiтичний нокдаун,але це хiба погано? Вихiд-перезавантаження полiтичноi системи,ii реформування.
А хто буде альтернативою Зеленському? Знову мародер,барига Порошенко?
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29.06.2020 20:07 Ответить
Твой Зеленский - найомный актёр, которого нанял союз олигархов ради своих интересов. А вы и повелись. А теперь эти олигархи разорвут Украину, разворуют её. Сейчас уже дыра в бюджете, производство падает, нехватка в пенсионном фонде и власти уже говорят, что будут сокращать пенсии. Но рачьё смотрит телеканалы, принадлежащие олигархам, и не понимает, что стоит на краю пропасти.
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29.06.2020 21:20 Ответить
А як же бути з олiгархатом? ЯК бути з полiтичною кланово-олiгархiчною системою,яка обслуговуэ олiгархiв та латифундистiв? Хто буде альтернативою Зеленському? Чи насправдiвже й такий поганий украiнський народ,який послав стару елiту?
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30.06.2020 05:14 Ответить
ти у своїй Молдові дивись краще за своїм ДОлДОНОМ
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29.06.2020 23:19 Ответить
Молдова ,як i Додон -це релiкти радяньскоi епохи! Хай вона щезне з полiтичноi карти свiту.!Хай буде кордон мiж Украiною та ,так званою,Республiкою Молдова по р.Днiстер(Днiстро)!!! Так дивитись краще?
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30.06.2020 05:20 Ответить
Медленно их стерилизуют, быстрее нужно...
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29.06.2020 20:59 Ответить
Скорее бы этот рейтинг стал бы нуль!! Может тогда избавимся от этого неуча!!
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29.06.2020 21:17 Ответить
офигеть, если это првда, та ну нафиг вас в ЕС и НАТО, у вас же общество на половину состоит из безумцев и треть из всех ещё и ватники. Рано вам в клуб свободных и разумных людей, рано ещё.
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29.06.2020 21:54 Ответить
Справедливости ради надос казать, что в Германии сейчас уже хватает дебилов, которые хотят ленинский социализм.

Да и в США сейчас паразитирующих на дебилах леваков развелось достаточно.
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30.06.2020 02:35 Ответить
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7813
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29.06.2020 21:58 Ответить
До сих пор вспоминаю встречу иностранных дипломатов с тогда ещё кандидатом в зэзыденты, после которой один из ее участников от увиденного и услышанного только и смог из себя выдавить «это не просто со знаком плюс или минус. Это же просто ноль с минусом!»
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29.06.2020 22:55 Ответить
вигляд коли ти "всрався" чи як?
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29.06.2020 23:23 Ответить
За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4102
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29.06.2020 22:39 Ответить
150% у точку
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29.06.2020 23:17 Ответить
не засланый а засраный , заслать себя дал, а дальше обделался - потому и подогнали рулить Ермака
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30.06.2020 01:47 Ответить
Это скорее отвлекаловка. Показушка для народа. На самом деле он вообще ничем полезным не занимается.
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30.06.2020 04:01 Ответить
Зажопыны опросы.
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29.06.2020 22:43 Ответить
не знаю на каких мусорных свалках они опрашивали, реально не более 3%
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29.06.2020 22:47 Ответить
Сразу видно: берегут детскую незрелую психику зэ-лошка оманского. «Раздевают» ему рейтинг постепенно... )))
А то правду бы узнал , от шока айкосом и подавился бы )))
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29.06.2020 22:53 Ответить
Реальный рейтинг клоуна 25%
Обозреватель вчера выкладывал результат опроса Разумкова, который скрыли от общественности и оставили лишь манипулятивную хероту, как и здесь, с вопросами типа вы относитесь к деятельности клоуна, "скорее положительно" или "скорее не очень положительно".
Когда человеку не задаешь манипулятивный бред, а задаешь прямой вопрос - проголосуешь за зебуина?, то только 25% на сегодняшний день готовы это сделать, а за его партию клоунов и корабельных сосен - только 20%.
Обратите внимание, как олигархат растоптал завоеванную в 2014-м демократию и его ручные социологические службы нагло лгут обществу и вместо реальных рейтингов обществу подсовывают какую-ту манипулятивную дичь.
Отсюда можно сделать вывод, что социологические службы куплены.
В такой ситуации общество не может больше им доверять.
Более того, этот олигархический сговор, начавшийся в начале 19-го и захвативший украинскую власть с помощью своих сосен и клоунов, со своих каналов парил обществу о небывалой в украинском социуме поддержке клоуна, которая составила 73%
А были ли эти пресловутые 73%?
Несомненно, зебилов тьма, но точно ли тогда их было 73%?
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29.06.2020 23:05 Ответить
КМИС . как всегда врет . У Бубочки , так же как и у Барыги не более -10 % осталось .
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29.06.2020 23:11 Ответить
Хто дебілу пише ці рейтинги і з яких бюджетів це оплачується і чи у долі дебіл по цій оплаті?
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29.06.2020 23:15 Ответить
"Когда 5-и летняя "власть" напыщенного жлоба Украины оказалась погрязшая в мародёрстве, лицемерном пафосе и лживости,я понял,что там уже не украинский народ,а укравинский урод,которому грош цена в базарный день." Боец АТО
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29.06.2020 23:47 Ответить
и Это телефонный опрос! Представьте что на самом деле!
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30.06.2020 01:37 Ответить
Кацапетовки сраные все никак не докажут факты пятилетнего марадерства. Идите ублюдки за обнуление голосуйте)
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30.06.2020 01:42 Ответить
Странные цифры... Посмотрел вот видосик о дальнобойщиках... Опухшая косноязычная харя гопника (уже похожего на Добкина) несет с экрана пургу маломестечкового шлёцика... Это лидер великой нации???? Надо быть конченным тупорылым быдлом, чтобы поддерживать это ничтожество.
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30.06.2020 01:55 Ответить
Интересно, какой дурак может його схвалювати.
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30.06.2020 03:59 Ответить
за деньги БАБАДАДУ С АЙКОСОМ любые %%% нарисуют
мы верим ГОВНООПРОСАМ
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30.06.2020 07:02 Ответить
ну панятна. опросили 2000 человек, среди которых 1800 вообще не интересуются политикой, и краем уха слышали кто у нас нынче призЕдентит.
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30.06.2020 07:38 Ответить
никто никого не опрашивал, БАБАДА просто заказал результаты опроса и их нарисовали
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30.06.2020 08:12 Ответить
якийсь дебільний рейтинг....
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30.06.2020 08:00 Ответить
Не виходить в Зеленського сшить страну. Шиє, шиє, а виходить КВН.
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30.06.2020 08:13 Ответить
Відкриття на шнобелівську премію! Зебілізм лікується, але дуже повільно. Буба збільшую кількість проколів, сам того не розуміючи, бо дебіл! Буба да... Буба ще давай, не зупиняйся!
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30.06.2020 08:36 Ответить
Немає в нього 38 відсотків, там точно має бути 10-15% не більше. І через два місячя і ці впадуть.
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30.06.2020 09:38 Ответить
Як можна позитивно оцінювати дії пустого місця?
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30.06.2020 09:44 Ответить
Вот интересно а КТО продвигает тут на Цензоре это гавно КМИС?

29.06.20 15:07 За месяц сократилась с 47% до 38% доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, - опрос КМИС.

29.06.20 17:28 40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС.



Чё-то не видно отметки "на правах рекламы"!
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30.06.2020 09:45 Ответить
38% невиліковні?
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30.06.2020 10:14 Ответить
Т.е. 38% населения поддерживают заготовку корабельных сосен и курение айкосов после "баба-да!"
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30.06.2020 10:23 Ответить
"Сколько ослов"-целое стадо ...но всё таки потихоньку даже к самым "упоротым ослам" доходит...это радует...
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30.06.2020 11:16 Ответить
https://glavred.info/ua/ukraine/reyting-zelenskogo-prezident-za-rik-vtrativ-pidtrimku-elektoratu-novini-ukrajini-10183082.html Насправді вже до 20% обвалився Зе , а буде більше, тому що ще розбіжиться вата по різним Бойкам та Шаріям. Сидіти на двох стільцях не вийде, Бандера та Сталін не поєднуються ніяк, Україна та Росія теж. І разні Єрмаки та Сивохи лише люто дратують Центральну та Західну Україну, ні до якого примирення це не призведе. Тому Зе час визначатися остаточно з ким він, поки залишилися хоча б 20%. З 20% можна наростити електорат, з 7% ні, це прірва падіння в яку нічого не зупинить.
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30.06.2020 11:34 Ответить
Наростить . Обов'язково наростить рейтинг, принаймні до 50-60% в жовтні. Ввімкне друкарський станок "заллє країну грошима". Золотогвалютні резерви дадуть можливість придержати падіння гривні з місяць. А більше не треба. Вдячний нарід проголосує за зеленогнійних на місцевих виборах. і все лафа закінчиться. Десь біля Нового року, плюс-мінус пару тижнів, зелений пісець перетвориться в повний піхвець. Та тоді вже буде пофіг.
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06.07.2020 08:36 Ответить
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